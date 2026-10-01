Mưa lớn vượt khả năng chịu tải của hệ thống thoát nước Thành phố Hồ Chí Minh

Tối 30/9, tuyến đường Phan Huy Ích, đoạn qua phường Tân Bình vẫn còn ngập sâu. (Ảnh: VÕ LÊ)

Theo ông Linh, trong các ngày diễn ra các trận mưa lớn là ngày 23,24,25/9 tại trạm Nhà Bè vũ lượng mưa đo được lên đến 218mm, gấp đôi so với thời điểm này năm ngoái. Vài ngày qua, trong đó ngày 30/9 do vũ lượng mưa quá lớn khiến tuyến đường Phan Huy Ích ngập nặng nên nước rút chậm, dẫn đến tình hình giao thông hết sức khó khăn, người dân không thể di chuyển đi lại.

Qua kiểm tra đánh giá, việc xử lý khơi thông hạ tầng của đơn vị quản lý còn chậm, có phần hạn chế nên tác động đến khả năng tiêu thoát nước của tuyến đường Phan Huy Ích. Do đó, Sở đang cho đánh giá tình hình để lên phương án xử lý.

Xe buýt "đứng hình" trong cơn mưa lớn trên tuyến đường Phan Huy Ích chiều tối 30/9. (Ảnh: VÕ LÊ)

Trước đó, ghi nhận cơn mưa xảy ra tại nhiều nơi trên địa bàn Thành phố ngay giờ cao điểm ngày 30/9 kéo dài đến tối đã làm nhiều khu vực ngập nặng. Trong đó đường Phan Huy Ích qua phường Tân Bình bị ngập nặng nhất trong nhiều năm gần đây.

Bà Trương Thị Chi cho hay: Nhà tôi và các cư dân ở Chung cư Phúc Yên 1 trên trục đường Phan Huy Ích gần như “vỡ trận”. Tôi đến trường đón con học cách đó gần 1km cũng không thể vì nước dâng cao ngang ngực. Còn tại chung cư, nước tràn vào trong ngập cả mét, người dân phải dùng bao tải cát chắn lại để nước không chảy vào hầm xe.

Nhiều hộ dân ở tuyến đường Phan Huy Ích cho biết, từ trước đến giờ tuyến đường này chưa từng rơi vào tình trạng ngập úng nặng như lần này, nếu có chỉ ngập lên nửa bánh xe rồi nước rút từ từ.

Gần đó, các tuyến đường như Tây Thạnh, Nguyễn Văn Quá (quận 12 cũ) nước ngập lênh láng làm giao thông đi lại tê liệt, đặc biệt các tuyến xe buýt lưu thông qua trục đường Phan Huy Ích đã kẹt trong biển nước, nước mưa tràn cả lên xe.

Tại khu vực chợ Thủ Đức, mưa lớn cũng gây ngập nặng các tuyến đường xung quanh chợ như Tô Ngọc Vân, Nguyễn Thị Rành khiến giao thông hỗn loạn, đến 9 giờ ngày 30/9 mưa ngớt nước mới rút dần.

Đại diện Trung tâm Quản lý Giao thông và Hạ tầng kỹ thuật, Sở Xây dựng Thành phố cho biết: Đối với tuyến đường Phan Huy Ích, tình hình ngập có diễn biến nặng hơn so với các năm trước.

Chung cư Phúc Yên 1 trên trục đường Phan Huy Ích “vỡ trận” vì cơn mưa lớn chiều tối 30/9 làm cho hầm để xe ngập nặng, đời sống cư dân đảo lộn. (Ảnh: VÕ LÊ)

Nguyên nhân chủ yếu do quá trình thi công Dự án Cải tạo kênh Tham Lương-Bến Cát-Rạch Nước Lên, đơn vị thi công đã tập kết các chất thải nạo vét trong lòng tuyến kênh, gây thắt hẹp dòng chảy. Khi xuất hiện mưa to, lượng nước dâng lên xâm nhập ngược lại tuyến cống gây hạn chế hoạt động của hệ thống cống hiện hữu.

Trung tâm đã kiểm tra và yêu cầu chủ đầu tư nhanh chóng thanh thải các chướng ngại vật lòng kênh để bảo đảm dòng chảy và chủ đầu tư đã cam kết thực hiện. Trung tâm sẽ theo dõi, phối hợp Phòng Kiểm tra chuyên ngành của Sở Xây dựng kiểm tra và xử lý nghiêm trong trường hợp chậm trễ khắc phục.

Theo Trung tâm Quản lý Giao thông và Hạ tầng kỹ thuật, chiều ngày 30/9, tại khu vực Thành phố Hồ Chí Minh đã xuất hiện trận mưa lớn, gây ngập một số tuyến đường. Thời gian mưa bắt đầu tư lúc 16 giờ 30 phút đến 20 giờ, đỉnh điểm mưa xuất hiện từ 17 giờ đến 17 giờ 45 phút đạt vũ lượng tại trạm Hà Huy Giáp đạt 79,2mm, trùng với thời điểm triều cường đạt vượt mức báo động II là +1.59 tại trạm Bình Triệu.

12 tuyến đường ngập trong gồm: Hồ Học Lãm, Tên Lửa, Phan Anh, Quang Trung, Phạm Văn Chiêu, Nguyễn Văn Khối, Lê Đức Thọ, song hành Quốc lộ 22, Bà Triệu, Phan Huy Ích, Phan Văn Hớn, Nguyễn Văn Quá.

Trung tâm đánh giá với trận mưa chỉ trong 45 phút đã đạt vũ lượng 79,2mm đã vượt khả năng chịu tải của hệ thống cống hiện hữu, kết hợp với triều cường đạt mức +1.59m nên đã xuất hiện ngập trong mưa tại các tuyến đường nêu trên.