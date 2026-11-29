Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Đắk Lắk cục bộ có nơi mưa trên 200mm

Từ sáng sớm ngày 29/11 đến sáng 30/11, khu vực thành phố Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có mưa to với lượng mưa phổ biến 70-140mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200mm; thành phố Huế có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến từ 40-80mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150mm.

Từ sáng sớm ngày 29/11 đến hết ngày 29/11, tỉnh Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến từ 20-40mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 80mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn trên 80mm trong 3 giờ.

Lực lượng công an hỗ trợ di dời người dân ở vùng ngập sâu của Quảng Ngãi đến nơi an toàn

Các khu vực nêu trên cần đề phòng trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Từ trưa và chiều 30/11 mưa lớn ở khu vực từ thành phố Huế đến thành phố Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và tỉnh Khánh Hòa giảm dần. Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá: cấp 1.

Ngoài ra, ngày và đêm 29/11, khu vực phía Nam tỉnh Quảng Trị, phía Tây các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, tỉnh Lâm Đồng và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa từ 15-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 60mm.

Mưa lớn và mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Thông tin cảnh báo khu vực nguy cơ lũ quét, sạt lở đất thời gian thực được cung cấp trực tuyến trên trang thông tin điện tử của Cục Khí tượng Thủy văn tại địa chỉ: https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn và trong bản tin riêng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất.

Đêm 28/11 và sáng sớm 29/11, khu vực thành phố Huế, thành phố Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và tỉnh Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông.

Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 28/11 đến 3 giờ ngày 29/11 có nơi trên 100mm như các trạm: Trà Kót (Đà Nẵng) 104mm, Giá Vực (Quảng Ngãi) 115.6mm, Đập Tràn (Đắk Lắk) 187.2mm,…

Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất từ Huế đến Khánh Hòa

Đối với tình hình lũ quét, sạt lở đất, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia thông tin, trong 6 giờ tới, khu vực các tỉnh,thành phố từ Huế đến Khánh Hòa tiếp tục có mưa. Cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở khu vực này.

Theo đó, từ 5 giờ 30 phút đến 10 giờ 30 phút ngày 29/11, khu vực các tỉnh,thành phố trên tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến như sau: Huế từ 5-15mm, có nơi trên 30mm; Quảng Ngãi, Khánh Hòa từ 10-20mm, có nơi trên 50mm; Đà Nẵng, Gia Lai và Đắk Lắk từ 20-40mm, có nơi trên 80mm.

Nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã, phường; Lộc An, Phú Lộc; Chân Mây - Lăng Cô, Hưng Lộc, Khe Tre, Phú Bài; A Lưới 4, A Lưới 5, Bình Điền, Long Quảng, Nam Đông, Hương An, Hương Trà, Kim Long, Kim Trà, Phong Điền,Phong Thái, Vinh Lộc (thành phố Huế).

Đối với thành phố Đà Nẵng gồm các xã, phường: Chiên Đàn, Đức Phú, Phú Ninh, Tam Anh, Tam Mỹ, Tam Xuân, Thạnh Bình, Tiên Phước, Trà Giáp, Trà Liên, Trà My, Trà Vân; Bà Nà, Đồng Dương, Hiệp Đức, Lãnh Ngọc, Nam Trà My, Núi Thành, Sơn Trà, Phước Hiệp, Phước Trà, Quế Sơn, Sơn Cẩm Hà, Tây Hồ, Thăng Phú, Trà Đốc, Trà Leng, Trà Tân, Trà Tập, Việt An; Đại Lộc, Duy Xuyên, Nông Sơn, P. An Khê, Phước Chánh, Phước Năng, Phước Thành, Quế Phước, Quế Sơn Trung, Sông Kôn, Sông Vàng, Thu Bồn, Trà Linh.

Tại tỉnh Quảng Ngãi có các xã, phường: Ba Dinh, Ba Động, Ba Tô, Ba Tơ, Ba Vì, Ba Vinh, Ba Xa, Cà Đam, Đông Trà Bồng, Kon Plông, Măng Bút, Minh Long, Nguyễn Nghiêm, Sơn Hà, Sơn Hạ, Sơn Kỳ, Sơn Linh, Sơn Tây, Sơn Tây Hạ, Sơn Tây Thượng, Sơn Thủy, Tây Trà, Tây Trà Bồng, Thanh Bồng, Thiện Tín, Trà Bồng, Trà Giang, Trường Giang; Ba Gia, Bình Chương, Bình Minh, Đặng Thùy Trâm, Đình Cương, Khánh Cường, Măng Đen, Mộ Đức, Nghĩa Giang, Đức Phổ, Phước Giang, Sơn Mai, Sơn Tịnh; Đăk PLô, Đăk Rve, Lân Phong, Măng Ri, Ngọc Linh, Sa Huỳnh, Trà Câu, Vệ Giang.

Trên địa bàn tỉnh Gia Lai có các xã, phường: Ân Hảo, An Hòa, An Lão, An Lương, An Nhơn Tây, An Toàn, Ân Tường, An Vinh, Bình An, Bình Dương, Bình Hiệp, Bình Khê, Bình Phú, Canh Liên, Canh Vinh, Cát Tiến, Cửu An, Đề Gi, Hòa Hội, Hoài Ân, Hội Sơn, Kim Sơn, Ngô Mây, An Nhơn Nam, Bồng Sơn, Hoài Nhơn, Hoài Nhơn Đông, Hoài Nhơn Nam, Hoài Nhơn Tây, Quy Nhơn, Quy Nhơn Bắc, Quy Nhơn Đông, Quy Nhơn Nam, Quy Nhơn Tây, Phù Cát, Phù Mỹ, Phù Mỹ Bắc, Phù Mỹ Đông, Phù Mỹ Nam, Phù Mỹ Tây, Tây Sơn, Tuy Phước, Tuy Phước Bắc, Tuy PhướcĐông, Tuy Phước Tây, Vân Canh, Vạn Đức, Vĩnh Quang, Vĩnh Thạnh, Vĩnh Thịnh, Xuân An, Ya Hội; Chơ Long, Đăk Song, Ia Dreh, Ia RSai, KBang, Kông Bơ La, Krong, An Bình, An Khê, An Nhơn, An Nhơn Bắc, An Nhơn Đông, Bình Định, Hoài Nhơn Bắc, Tam Quan, Phú Túc, SRó, Vĩnh Sơn, Ya Ma; Ayun, Chư Krey, Đak Pơ, Đak Rong, Đak Sơmei, Hra, Ia Hiao, Ia Pa, Ia Rbol, Ia Sao, Ia Tul, Kông Chro, Lơ Pang, Ayun Pa, Phú Thiện, Sơn Lang, Tơ Tung, Uar.

Cùng với đó, tại tỉnh Đắk Lắk có các xã, phường: Đức Bình, Ea Bá, Ea Ly, Hòa Mỹ, Hòa Thịnh, Hòa Xuân Bình Kiến,Đông Hòa, Sông Cầu, Tuy Hòa, Xuân Đài, Phú Hòa 1, Phú Hòa 2, Phú Mỡ, Sơn Hòa, Sơn Thành, Sông Hinh, Suối Trai, Tuy An Bắc, Tuy An Nam, Tuy An Tây, Vân Hòa, Xuân Cảnh, Xuân Lãnh, Xuân Lộc, Xuân Thọ; Cư M’ta, Cư Prao, Cư Yang, Đồng Xuân, Ea Knốp, Ea Riêng, Krông Á, M’Drắk, Tây Sơn, Vụ Bổn, Xuân Phước; Cư Pui, Dliê Ya, Ea Drăng, Ea Kar, Ea Khăl, Ea Kly, Ea Ô, Ea Păl, Ea Phê, Ea Trang, Krông Búk, Phú Xuân, Tam Giang, Tân Tiến, Yang Mao.

Ngoài ra, tỉnh Khánh Hòa có các xã, phường: Bắc Ninh Hòa, Hòa Trí, Nam Ninh Hòa, Đông Ninh Hòa, Ninh Hòa, Tân Định, Tây Ninh Hòa, Trung Khánh Vĩnh, Tu Bông; Bác Ái, Bắc Khánh Vĩnh, Đại Lãnh, Diên Điền, Diên Lạc, Diên Lâm, Diên Thọ,Hòa Thắng, Suối Hiệp, Tây Khánh Vĩnh, Vạn Hưng, Vạn Ninh, Vạn Thắng; Anh Dũng, Bác Ái Tây, Cam An, Cam Hiệp, Cam Lâm, Công Hải, Diên Khánh, Khánh Sơn, Khánh Vĩnh, Lâm Sơn, Mỹ Sơn, Nam Khánh Vĩnh, Bắc Nha Trang, Nam Nha Trang, Nha Trang, Tây Nha Trang, Suối Dầu, Tây Khánh Sơn.

Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy cấp 1; Quảng Ngãi cấp 2.

Từ 4 giờ ngày 28/11 đến 4 giờ ngày 29/11, khu vực các tỉnh, thành phố từ Huế đến Khánh Hoà đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to như: Hồ Thủy Yên 113,2mm (Huế); Tam Trà 403mm (Đà Nẵng); Ba Cung 359,4mm (Quảng Ngãi); Nghĩa Điền 231,6mm (Gia Lai); Hòa Mỹ Tây 339,6mm (Đắk Lắk); Ninh Diêm 197,7mm (Khánh Hoà);... Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh, thành phố trên đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.