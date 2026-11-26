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Trên khắp nước Mỹ, mưa lớn, gió mạnh và nguy cơ ngập lụt xảy ra trên diện rộng từ Virginia đến New York.

Dự báo gió mạnh tràn về khu vực đông bắc vào ngày 26.11 đã khiến lễ diễu hành Macy’s Thanksgiving Day tại New York được chuyển sang ngày 28.11, do sức gió giật mạnh có thời điểm lên tới 60 mph (khoảng 96 km/h).

Đây là sự kiện nổi tiếng tại TP. New York (Mỹ), diễn ra thường niên vào sáng ngày Lễ Tạ ơn.

Cơn bão được dự báo sẽ di chuyển qua Cleveland, Buffalo và vùng New England vào cuối ngày 25.11 với lượng mưa lên tới 5 inch (khoảng 127 mm), trong khi thời tiết giá lạnh kèm tuyết có thể xuất hiện tại thung lũng Mississippi và phía bắc bang New York.

Cơ quan Thời tiết Quốc gia Mỹ (NWS) dự báo sẽ có các đợt gió giật mạnh trên 50 mph dọc theo bờ biển, cùng các đợt gió giật trên 45 mph ở khu vực nội địa kéo dài đến hành lang đường cao tốc I-95 và vùng trung tâm dãy Appalachians. Nguy cơ mất điện diện rộng và cây đổ gãy hoàn toàn có thể xảy ra.

NWS khuyến nghị người dân vùng ven biển và những ai di chuyển tại khu vực bờ Đông trong dịp Lễ Tạ ơn cần chuẩn bị sẵn sàng ứng phó với ngập lụt ven biển, gió mạnh và nguy cơ cắt điện.

Các chuyến bay đến hoặc đi từ Miami, Orlando, Raleigh-Durham, Charlotte và Atlanta vào ngày 25.11 dự kiến sẽ đối mặt với tình trạng hoãn chuyến. Dữ liệu từ FlightAware cũng cho thấy đã có 738 chuyến bay bị hoãn và 30 chuyến bay bị hủy tại, đến hoặc rời khỏi nước Mỹ tính đến 25.11.

Theo Cơ quan Thời tiết Quốc gia tại Miami, người dân khu vực nam Florida có thể phải hứng chịu lượng mưa lên tới 8 inch (khoảng 203 mm), gió giật gây thiệt hại và lốc xoáy ngắn hạn vào ngày 24.11.

Cơ quan này cảnh báo ngập lụt là mối lo ngại lớn trên khắp khu vực đông-trung Florida, đặc biệt là tại các hạt Treasure Coast, Brevard và Okeechobee.

Những sự cố gián đoạn hệ thống thông tin liên lạc gần đây cũng xảy ra tại các sân bay.

Tỉ lệ hành khách trên các chuyến bay nội địa bị "kẹt" trên máy bay (giữa cổng và đường băng) hơn 3 tiếng đang ở mức cao nhất trong hơn 15 năm kể từ năm 2009.