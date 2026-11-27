Từ ngày 27/11 đến đêm 28/11/2026, khu vực Tp. Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 150-250mm, cục bộ có nơi trên 350mm. Tp. Huế và Khánh Hòa cũng có mưa lớn với mức mưa thấp hơn.

Mưa lớn có khả năng gây ngập úng vùng trũng, lũ quét trên sông suối nhỏ và sạt lở đất trên sườn dốc. Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá hiện ở cấp 1.

Diễn biến mưa trong 24 giờ qua

Đêm qua và sáng sớm nay (27/11/2026), khu vực Tp. Huế, Tp. Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to.

Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 26/11/2026 đến 03 giờ ngày 27/11/2026 có nơi trên 30mm, tiêu biểu:

Trạm Hòa Tâm (Đắk Lắk): 33.0mm

Trạm Cảng Vũng Rô (Đắk Lắk): 32.4mm

Dự báo mưa lớn trong 24 đến 48 giờ tới

Từ ngày 27/11 đến đêm 28/11/2026, lượng mưa dự báo theo từng khu vực như sau:

Tp. Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh Quảng Ngãi đến Đắk Lắk: mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 150-250mm, cục bộ có nơi trên 350mm.

Tp. Huế: mưa to, lượng mưa phổ biến 100-150mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 250mm.

Khánh Hòa: mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa phổ biến 60-120mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 180mm.

Từ đêm 27/11 đến đêm 28/11/2026, phía Tây các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa phổ biến 60-120mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 180mm.

Cảnh báo cường độ mưa lớn

Có nguy cơ xảy ra mưa với cường độ lớn (trên 100mm/3h).

Mưa dông chiều tối và đêm 27/11/2026

Tỉnh Quảng Trị, tỉnh Lâm Đồng và khu vực Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 60mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cảnh báo đợt mưa tiếp theo

Từ ngày 29/11 đến sáng 30/11/2026, khu vực từ Tp. Huế đến Tp. Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có mưa vừa, mưa to, lượng mưa phổ biến 100-200mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 300mm.

Cấp độ rủi ro thiên tai

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá: cấp 1.

Tác động có thể xảy ra

Ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp.

Lũ quét trên các sông, suối nhỏ.

Sạt lở đất trên sườn dốc.

Thông tin cảnh báo khu vực nguy cơ lũ quét, sạt lở đất theo thời gian thực được cung cấp trực tuyến tại trang thông tin điện tử của Cục Khí tượng Thủy văn: luquetsatlo.nchmf.gov.vn, và trong bản tin riêng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất.

Khuyến cáo

Người dân ở khu vực có mưa lớn theo dõi sát các bản tin cảnh báo lũ quét, sạt lở đất.

Hạn chế đi qua sông, suối nhỏ và khu vực sườn dốc trong thời gian mưa to.

Đề phòng ngập úng tại vùng trũng, thấp, khu đô thị, khu công nghiệp.

Khi có dông, chú ý phòng tránh lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thời điểm phát tin

Tin phát lúc 03h30 ngày 27/11/2026. Tin tiếp theo phát lúc 09h00 ngày 27/11/2026.