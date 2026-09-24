Mưa lớn từ Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị, cảnh báo nguy cơ lốc xoáy

Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 24/9, khu vực từ Thanh Hóa đến phía Bắc Quảng Trị có mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa phổ biến 40–80 mm, cục bộ có nơi trên 150 mm. Sang ngày 25/9, mưa lớn tập trung từ phía Nam Nghệ An đến phía Bắc Quảng Trị, với lượng mưa 20–50 mm, cục bộ có nơi trên 100 mm. Cần đề phòng mưa cường độ lớn trên 80 mm trong 3 giờ. Từ đêm 25/9, mưa lớn ở các khu vực trên có xu hướng giảm dần.

Tại phía Nam Khánh Hòa và phía Đông Lâm Đồng, ngày 24/9 có mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa 15–30 mm, cục bộ trên 60 mm. Mưa lớn tại đây giảm dần từ đêm cùng ngày.

Mưa lớn kéo dài gây ngập nhiều tuyến phố, nhà dân tại Khánh Hòa. Ảnh: TTXVN phát

Trước đó, từ 19 giờ ngày 23/9 đến 3 giờ ngày 24/9, nhiều nơi ghi nhận lượng mưa trên 80 mm: Hải Thái (Quảng Trị) 102 mm, Bình Thành (TP Huế) 88,4 mm, Kỳ Hợp (Hà Tĩnh) 83,8 mm và Hòa Phú (TP Đà Nẵng) 81,8 mm. Trong đêm và sáng sớm 24/9, mưa vừa, mưa to và dông cũng xuất hiện từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị, tại TP Đà Nẵng, phía Nam Khánh Hòa và phía Đông Lâm Đồng; cục bộ có nơi mưa rất to.

Từ sáng sớm đến đêm 24/9, đồng bằng Bắc Bộ và phía Nam Phú Thọ có mưa rào, dông rải rác, lượng mưa 10–30 mm, cục bộ trên 50 mm; mưa tập trung vào gần sáng và sáng. Nam Bộ có mưa, mưa rào và rải rác có dông, lượng mưa 10–30 mm, cục bộ trên 70 mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá là cấp 1.

Trên biển, mưa rào và dông xuất hiện ở phía Tây Nam vịnh Bắc Bộ; vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Cà Mau, từ Cà Mau đến An Giang; vịnh Thái Lan; phía Tây khu vực Bắc và Nam Biển Đông, bao gồm đặc khu Hoàng Sa và Trường Sa; cùng khu vực Giữa Biển Đông. Trong dông có khả năng cao xảy ra lốc xoáy, gió giật cấp 7–8, sóng cao trên 2m. Tàu thuyền hoạt động tại các vùng biển này cần theo dõi diễn biến thời tiết và chủ động phòng tránh.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước:

Thủ đô Hà Nội có mây, sáng và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-32 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng phía Nam tỉnh Phú Thọ sáng có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, có nơi dưới 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Các tỉnh Đông Bắc Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng vùng đồng bằng sáng và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, vùng núi có nơi dưới 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Từ Thanh Hóa đến Huế nhiều mây, phía Bắc có mưa vừa, mưa to và dông; phía Nam (từ phía Nam tỉnh Quảng Trị) có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ nhiều mây, có mưa, mưa rào và có nơi có dông; riêng phía Nam tỉnh Khánh Hòa và phía Đông tỉnh Lâm Đồng ngày có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ nhiều mây, có mưa, mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ C, có nơi trên 28 độ C.

Nam Bộ nhiều mây, có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C.

TP Hồ Chí Minh nhiều mây, có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-31 độ C.