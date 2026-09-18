Mưa lớn từ Nghệ An đến TP. Huế, biển có nguy cơ lốc xoáy

Ngày 18/9, Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh đã xuất hiện mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và dông. Lượng mưa tính từ 7h đến 15h có nơi trên 50mm, như Thành Hưng (Thanh Hóa) 53,4mm, Phú Gia (Hà Tĩnh) 57,2mm.

Theo dự báo, từ đêm 18/9 đến ngày 19/9, khu vực từ Nghệ An đến TP. Huế tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông. Lượng mưa phổ biến 30-60mm, cục bộ có nơi trên 80mm. Cơ quan khí tượng cảnh báo khả năng xuất hiện mưa có cường độ lớn trên 80mm trong 3 giờ.

Mưa lớn từ Nghệ An đến TP. Huế

Ngoài khu vực trên, chiều tối và đêm 18/9, Nam Bộ và Lâm Đồng có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa 20-40mm, có nơi trên 80mm.

Nam đồng bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa, cao nguyên Trung Bộ và Khánh Hòa có mưa rào, dông rải rác, lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 60mm.

Mưa lớn gây nguy cơ ngập úng, lũ quét và sạt lở tại nhiều khu vực.

Trong mưa dông, người dân cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn có thể gây ngập úng tại vùng trũng thấp, khu đô thị, khu công nghiệp; đồng thời tiềm ẩn nguy cơ lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất ở khu vực sườn dốc.

Đêm 19/9 và ngày 20/9, khu vực từ Hà Tĩnh đến TP. Huế tiếp tục có mưa vừa và dông, lượng mưa 20-40mm, cục bộ có nơi trên 70mm.

Mưa dông trên biển, nguy cơ lốc xoáy

Ngày 18/9, vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan, vùng biển phía Tây Bắc Biển Đông và khu vực Nam Biển Đông có mưa rào, dông rải rác.

Dải hội tụ nhiệt đới có trục khoảng 10-13 độ vĩ Bắc, nối với một vùng áp thấp trên khu vực giữa Biển Đông. Lúc 13h ngày 18/9, vùng áp thấp có vị trí khoảng 9,5-10,5 độ vĩ Bắc; 112,5-113,5 độ kinh Đông.

Đêm 18/9 và ngày 19/9, mưa dông tiếp tục xuất hiện trên vịnh Bắc Bộ; vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Gia Lai; từ Khánh Hòa đến Cà Mau; Cà Mau đến An Giang; vịnh Thái Lan; vùng biển phía Tây Bắc Biển Đông, phía Nam khu vực Giữa Biển Đông và Nam Biển Đông, bao gồm khu vực Hoàng Sa và Trường Sa.

Trong mưa dông trên biển có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7-8 và sóng cao trên 2m. Tàu thuyền hoạt động tại các vùng biển này có nguy cơ chịu tác động của lốc xoáy, gió mạnh và sóng lớn.

Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá: Cấp 1.