Mưa lớn từ Huế đến Nam Bộ, cảnh báo lốc xoáy trên biển

Mưa lớn đang tiếp diễn tại nhiều khu vực từ miền Trung đến Nam Bộ, trong đó có nơi mưa rất to. Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ ngập úng, lũ quét, sạt lở đất trên đất liền và lốc xoáy, gió giật mạnh đối với tàu thuyền trên biển.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong ngày 22/9, TP. Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to.

Từ 7h đến 15h ngày 22/9, một số nơi ghi nhận lượng mưa trên 70mm, trong đó Suối Đá (TP. Đà Nẵng) 76,4mm, Phú Hưng (Cà Mau) 168,6mm.

Mưa lớn từ Huế đến Đà Nẵng, có nơi trên 250mm

Từ chiều tối 22/9 đến ngày 23/9, khu vực từ TP. Huế đến .Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk được dự báo có mưa to đến rất to và dông.

Lượng mưa phổ biến 60-120mm, cục bộ có nơi trên 250mm.

Tại Khánh Hòa, Lâm Đồng và khu vực Nam Bộ, mưa vừa, mưa to và dông tiếp diễn với lượng mưa phổ biến 40-80mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150mm.

Từ đêm 23/9 đến ngày 24/9, mưa lớn tiếp tục tập trung ở khu vực từ Quảng Trị đến TP. Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi. Lượng mưa phổ biến 70-150mm, cục bộ có nơi trên 250mm.

Mưa lớn tiếp diễn tại nhiều khu vực từ miền Trung đến Nam Bộ, nguy cơ ngập úng và sạt lở gia tăng.

Phía Đông các tỉnh Gia Lai và Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa phổ biến 30-70mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 120mm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ xuất hiện mưa có cường độ lớn, trên 100mm trong 3 giờ.

Ngoài ra, từ chiều tối 22/9 đến ngày 23/9, phía Nam tỉnh Quảng Trị và phía Tây các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có mưa, mưa vừa và dông, lượng mưa phổ biến 20-40mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm.

Mưa lớn có thể gây ngập, lũ quét, sạt lở

Trong mưa dông, khu vực ảnh hưởng có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Mưa lớn có thể gây ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị và khu công nghiệp; đồng thời làm gia tăng nguy cơ lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất trên sườn dốc.

Đêm 24/9 và ngày 25/9, khu vực từ Hà Tĩnh đến TP. Đà Nẵng tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa phổ biến 40-70mm, cục bộ có nơi trên 100mm.

Phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng và Nam Bộ có mưa, mưa vừa và dông với lượng mưa phổ biến 20-40mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm.

Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá được cảnh báo ở cấp 1.

Cảnh báo lốc xoáy trên biển, gió giật mạnh cấp 7-8

Không chỉ trên đất liền, thời tiết biển cũng diễn biến phức tạp. Đêm 22/9 và ngày 23/9, vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Cà Mau, từ Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan và khu vực Giữa, Nam Biển Đông, bao gồm đặc khu Trường Sa, có mưa rào và dông.

Trong mưa dông, lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7-8 có khả năng xảy ra, sóng biển có thể cao trên 2m.

Toàn bộ tàu thuyền hoạt động tại các khu vực trên đều có nguy cơ chịu tác động của lốc xoáy và gió giật mạnh.

Như vậy, từ ngày 22 đến 24/9, mưa lớn tiếp tục là diễn biến thời tiết đáng chú ý tại nhiều tỉnh, thành từ miền Trung, Tây Nguyên đến Nam Bộ, trong khi trên biển cần đề phòng dông, lốc xoáy và gió giật mạnh.