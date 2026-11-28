Mưa lớn từ Huế đến Khánh Hòa, có nơi vượt 549mm

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong 18 giờ qua, từ 18h ngày 27/11 đến 12h ngày 28/11, khu vực từ TP. Huế đến Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to.

Đáng chú ý, lượng mưa đo được tại một số điểm ở mức cao như: Ba Cung (Quảng Ngãi) 549,2mm; Trà Kót (TP. Đà Nẵng) 350,2mm; Đỉnh Bạch Mã (TP. Huế) 239,2mm; An Hưng (Gia Lai) 242,4mm; Hòa Thịnh (Đắk Lắk) 219mm và Ninh Diêm (Khánh Hòa) 183,2mm.

Đáng lo ngại, độ ẩm đất tại một số khu vực đã gần bão hòa, trên 85%, hoặc đạt trạng thái bão hòa. Đây là điều kiện làm gia tăng nguy cơ sạt lở đất, lũ quét khi mưa tiếp tục xảy ra.

Dự báo trong 6 giờ tới, các khu vực trên tiếp tục có mưa. Lượng mưa tích lũy phổ biến tại TP. Huế và Khánh Hòa từ 20-40mm, có nơi trên 70mm; TP. Đà Nẵng, Quảng Ngãi và Gia Lai từ 40-80mm, có nơi trên 120mm; Đắk Lắk từ 50-120mm, có nơi trên 170mm.

Mưa lớn kéo dài khiến nhiều khu vực từ Huế đến Khánh Hòa đối mặt nguy cơ lũ quét, sạt lở đất.

Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất tại nhiều địa phương

Trước tình hình mưa lớn kéo dài, cơ quan khí tượng cảnh báo trong 6 giờ tới, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã, phường thuộc khu vực từ Huế đến Khánh Hòa.

Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy được cảnh báo ở cấp 1; riêng Quảng Ngãi ở cấp 2.

Lũ quét, sạt lở đất có thể đe dọa trực tiếp tính mạng người dân, gây tắc nghẽn giao thông, phá hủy công trình dân sinh và ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh tế - xã hội.

Cơ quan chức năng khuyến nghị chính quyền địa phương rà soát các điểm nghẽn dòng chảy, khu vực xung yếu để chủ động phương án phòng tránh, ứng phó. Người dân cần theo dõi chặt chẽ cảnh báo thời tiết, hạn chế đi qua khu vực có nguy cơ ngập sâu, suối nhỏ và sườn dốc khi mưa lớn.

Không khí lạnh tăng cường, miền Bắc tiếp tục rét

Cùng với diễn biến mưa lớn ở Trung Bộ, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết khu vực Bắc Trung Bộ và tiếp tục mở rộng xuống một số nơi ở Trung Trung Bộ trong ngày 28/11.

Tại Bắc Bộ, đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt này phổ biến 15-18 độ C, vùng núi 12-15 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C. Bắc Trung Bộ phổ biến 16-19 độ C.

Riêng Hà Nội có mưa vài nơi, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 15-17 độ C.

Trên biển, gió Đông Bắc mạnh và sóng lớn tiếp tục gây biển động. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có gió mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9; sóng cao 2-4m. Khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm đặc khu Hoàng Sa, gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng cao 3-5m.

Cơ quan khí tượng cảnh báo gió mạnh, sóng lớn có thể ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền và các hoạt động trên biển. Trong mưa dông, người dân cũng cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.