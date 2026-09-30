Mưa lớn từ đêm đến sáng gây ngập, kẹt xe ở TP.HCM, Đồng Nai

Người dân Đồng Nai chật vật lội nước đi làm sau mưa lớn Mưa lớn sáng 30/9 khiến nhiều khu vực ở Đồng Nai ngập sâu. Riêng tại Long Phước, nước tràn vào 3 nhà dân, có nơi ngập khoảng 0,6 m.

Nhiều tuyến đường ở TP.HCM kẹt, ùn ứ do mưa dông. Ảnh: Sài Gòn Của Tôi/Facebook.

Mưa lớn xuất hiện tại nhiều khu vực TP.HCM từ sáng sớm 30/9, đúng thời điểm người dân đi học, đi làm. Nhiều tuyến đường như Nguyễn Hữu Cảnh, Đinh Bộ Lĩnh, Điện Biên Phủ và khu vực cầu Bình Triệu xảy ra ùn ứ kéo dài.

Tại đường Nguyễn Hữu Cảnh, dòng xe nối dài hơn 1 km. Nhiều người đi xe máy phải len qua các khoảng trống giữa dòng phương tiện để di chuyển từng đoạn. Khu vực ngã tư MK gần cầu Rạch Chiếc cũng ùn ứ khi nhiều người dừng dưới đường để mặc áo mưa, làm thu hẹp phần đường lưu thông.

Trần Tuệ Minh (sinh năm 2002) cho biết cô mất khoảng thời gian đáng kể để di chuyển quãng đường 8 km từ phường Tân Sơn Nhất đến Tân Hưng. Từ tối 29/9, cô đã nghe tiếng sấm chớp và dự đoán sáng hôm sau có thể mưa nhưng không nghĩ lượng mưa lớn như vậy.

Mưa xuất hiện ở nhiều khu vực TP.HCM sáng 30/9. Ảnh: Sài Gòn Của Tôi/Facebook.

"Tôi thấy cơn mưa hôm nay không giống ngày thường, cứ nhấp nhả mưa rồi dừng lại. Lúc mưa thì rất lớn nên việc tắc đường là điều dễ hiểu", Minh nói Tri Thức - Znews.

Hà Nguyên (sinh năm 1996) cũng mất hơn 45 phút để đi từ phường Hiệp Bình đến công ty ở phường Dĩ An, thay vì 20-30 phút như thường lệ. Cô cho biết mưa khiến quần áo, giày dép ướt nhưng vẫn phải tiếp tục di chuyển để kịp giờ làm.

Đồng Nai nhiều nơi ngập sâu

Không chỉ TP.HCM, mưa lớn kéo dài khoảng 2 giờ rạng sáng 30/9 cũng khiến nhiều khu vực tại Đồng Nai ngập. Tại Long Thành, mưa xuất hiện từ khoảng 3h30 đến 5h30, làm nhiều tuyến đường và khu dân cư ngập sâu. Một số điểm nước dâng khiến xe máy chết máy, người dân phải dắt xe hoặc tìm đường khác để đến nơi làm việc.

Tại khu vực Lộc An cũ, nhiều tuyến đường và khu dân cư cũng bị nước bao phủ. Đây là địa bàn tập trung nhiều khu công nghiệp nên lượng công nhân và phương tiện lưu thông lớn vào đầu giờ sáng, việc ngập nước gây khó khăn cho quá trình di chuyển.

Nước dâng do mưa lớn rạng sáng 30/9 khiến nhiều hộ dân tại xã Lộc An cũ ngập nặng. Ảnh: Người Đồng Nai.

Ở Long Phước, tuyến đường từ khu vực cây xăng đến Khu công nghiệp Bàu Cạn - Tân Hiệp có nhiều đoạn ngập. Nước tràn vào 3 nhà dân, có nơi sâu khoảng 0,6 m. Lực lượng dân quân địa phương đã được huy động hỗ trợ người dân kê cao tài sản, di chuyển đồ đạc và khơi thông các điểm thoát nước.

Tại phường Phước Tân, khu dân cư ven sông Buông tiếp tục chịu ảnh hưởng khi mưa lớn. Đây cũng là khu vực từng xảy ra ngập sau khi nước sông dâng cao, ảnh hưởng đến các hộ dân gần cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu.

Chính quyền TP Đồng Nai trước đó yêu cầu các đơn vị liên quan tháo dỡ cầu tạm, cống tạm và những công trình phục vụ thi công cao tốc có khả năng ảnh hưởng dòng chảy sông Buông. Một cầu tạm bắc qua sông dự kiến được tháo dỡ từ ngày 1/10.

Thành phố cũng yêu cầu rà soát hệ thống thoát nước ngang và dọc của dự án cao tốc, bảo đảm không cản trở dòng chảy và khả năng tiêu thoát nước tự nhiên. Tại khu vực dự án, các nhà thầu đang xử lý những vị trí taluy, mương thoát nước bị xói lở sau mưa lớn. Một số rãnh bê tông bị gãy, đất bên dưới bị nước khoét sâu.

Đến sáng 30/9, Đồng Nai chưa ghi nhận thiệt hại về người. Một số điểm ngập bắt đầu rút, giao thông từng bước trở lại bình thường. Lực lượng chức năng tiếp tục theo dõi tình hình và hỗ trợ người dân tại các khu vực bị ảnh hưởng.

Lực lượng dân quân hỗ trợ người dân kê cao tài sản, khơi thông dòng chảy tại khu vực ngập ở Long Phước. Ảnh: BCHQS TP Đồng Nai.

Mưa lớn do hội tụ gió trên cao

Theo Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, từ đêm 29/9 đến sáng 30/9, mưa dông xuất hiện tại nhiều nơi ở Nam Bộ và TP.HCM. Một số điểm ghi nhận lượng mưa lớn như Lê Minh Xuân 168,2 mm, Thủ Dầu Một 100 mm, Bình Chánh 81,4 mm, Thuận An 81,8 mm và Bến Cát 74 mm.

Đợt mưa được hình thành trong điều kiện hội tụ gió trên cao hoạt động trên khu vực. Hình thế này làm khí quyển xáo trộn, tạo điều kiện cho các đám mây đối lưu phát triển mạnh, khiến mưa thường đi kèm dông sét và gió giật.

Trong ngày 30/9, mưa còn xuất hiện ở nhiều khu vực miền Tây và miền Đông Nam Bộ, có nơi mưa vừa đến mưa to. Mưa có xu hướng giảm vào trưa nhưng tăng trở lại vào chiều và tối.

Khu vực trũng thấp, ven sông, kênh rạch tại TP.HCM và các địa phương lân cận có nguy cơ ngập khi mưa lớn kết hợp triều cường. Người dân được khuyến cáo đề phòng dông sét, lốc, gió giật mạnh khi di chuyển trong thời điểm mưa lớn.