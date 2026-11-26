Ngày 25-11, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Gia Lai đã ban hành Công văn số 72/BCH-PCTT yêu cầu các sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan khẩn trương triển khai phương án ứng phó với mưa lớn, ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất.

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ chiều tối 27-11 đến sáng 30-11, khu vực từ TP. Huế đến TP. Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và tỉnh Khánh Hòa có khả năng xuất hiện 1 đợt mưa lớn trên diện rộng.

Trong đó, trọng tâm mưa lớn là khu vực phía Nam TP. Huế, TP. Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai. Tổng lượng mưa phổ biến từ 200-400 mm/đợt, cục bộ có nơi trên 600 mm; nguy cơ xuất hiện mưa cường độ lớn, trên 100 mm trong 3 giờ.

Đợt mưa này có thể gây ngập úng tại các vùng trũng thấp, khu đô thị, khu công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất tại khu vực sườn dốc.

Bản đồ nguy cơ lũ quét, sạt lở trên các khu vực tỉnh Gia Lai. Ảnh: Đài KTTV tỉnh Gia Lai

Trước nguy cơ trên, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, lực lượng vũ trang và UBND các xã, phường tuyệt đối không chủ quan, lơ là; thường xuyên theo dõi bản tin dự báo, cảnh báo thiên tai, kịp thời thông tin đến người dân để chủ động phòng tránh; chủ động phương án ứng phó theo phương châm “4 tại chỗ”, không để bị động, bất ngờ, bảo đảm an toàn về người và tài sản.

Đồng thời, các cơ quan, đơn vị, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ được giao, chỉ đạo, kiểm tra chủ đầu tư, nhà thầu các công trình đang thi công triển khai biện pháp bảo đảm an toàn người, phương tiện, thiết bị và công trình; không để công trình thi công cản trở dòng chảy, gây ngập úng.

Chính quyền các xã, phường, nhất là khu vực phía Đông tỉnh, phải tổ chức lực lượng xung kích kiểm tra, rà soát chủ động tổ chức di dời, sơ tán người dân đến nơi an toàn ở các khu dân cư ven sông, suối, vùng trũng thấp, khu vực có nguy cơ xảy ra ngập lụt sâu, lũ quét, sạt lở đất, khu vực đã xảy ra sạt lở (nhất là các điểm sạt lở, hư hỏng trong đợt mưa lớn từ ngày 9 đến 13-11 vừa qua nhưng chưa được khắc phục); sẵn sàng lực lượng tại chỗ để kịp thời hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả (nếu có).

Tuyến đường đèo Quy Hòa, đoạn từ cổng Khu du lịch Ghềnh Ráng đến giáp với QL 1D bị sạt lở trong đợt mưa lớn từ ngày 9 đến 13-11. Ảnh: H.P

Các địa phương cũng phải tổ chức lực lượng canh gác, kiểm soát, hướng dẫn giao thông, cắm biển cảnh báo, rào chắn tại các ngầm, tràn, cầu yếu, đường giao thông bị ngập sâu, nước chảy xiết, khu vực đã xảy ra sạt lở hoặc có nguy cơ sạt lở; kiên quyết không cho người và phương tiện đi qua nếu không bảo đảm an toàn, không để xảy ra thiệt hại đáng tiếc về người do bất cẩn, chủ quan; chủ động khơi thông dòng chảy, hệ thống tiêu thoát nước, chống ngập lụt khu dân cư, khu đô thị, khu công nghiệp.

Sở Nông nghiệp và Môi trường theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, mực nước trên các sông, hồ chứa, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất; thường xuyên cập nhật, thông tin, cảnh báo kịp thời đến các sở, ngành, địa phương, đặc biệt tại lưu vực sông Hà Thanh, sông Kôn, sông Ba và các địa bàn có nguy cơ cao.

Đồng thời, chỉ đạo kiểm tra, rà soát, bảo đảm an toàn các hồ chứa thủy lợi và vùng hạ du, đặc biệt là các hồ chứa thủy lợi nhỏ đã tích đầy nước, hồ xung yếu.

Sở Công Thương chỉ đạo kiểm tra, rà soát, triển khai biện pháp bảo đảm an toàn cho các hoạt động khai thác khoáng sản thuộc lĩnh vực quản lý; chỉ đạo, phối hợp vận hành điều tiết các hồ chứa thủy điện bảo đảm an toàn công trình và hạ du, đặc biệt là các hồ chứa thủy điện nhỏ đã tích đầy nước.

Sở Xây dựng kiểm tra, kịp thời xử lý các điểm sạt lở, ngập sâu trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ được giao quản lý, nhất là các tuyến qua đèo dốc; cắm biển cảnh báo, bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện bảo đảm giao thông thông suốt...

Các sở: Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Khoa học và Công nghệ chủ động triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn cho cơ sở giáo dục, y tế, văn hóa, du lịch và hệ thống thông tin liên lạc phục vụ chỉ đạo, điều hành, cảnh báo thiên tai; chủ động phương án bảo đảm an toàn cho học sinh, người bệnh và khách du lịch.

Trước diễn biến mưa lớn, Gia Lai chủ động các biện pháp ứng phó. Ảnh: T.L

Công ty TNHH Khai thác công trình thủy lợi Bình Định, Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Gia Lai, các đơn vị quản lý, khai thác hồ chứa thủy lợi, thủy điện trên địa bàn tỉnh và UBND các xã, phường được giao quản lý hồ chứa phải kiểm tra, rà soát, bảo đảm an toàn đập, hồ chứa và vùng hạ du, đặc biệt là các hồ chứa thủy lợi nhỏ, thủy điện nhỏ đã tích đầy nước, hồ xung yếu.

Vận hành điều tiết hồ chứa theo đúng quy trình vận hành hồ chứa, quy trình vận hành liên hồ chứa trên các lưu vực sông đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt và Chỉ thị số 39/CT-TTg ngày 30-10-2026 của Thủ tướng Chính phủ, bảo đảm an toàn công trình và vùng hạ du; bố trí lực lượng thường trực để vận hành điều tiết hồ chứa và sẵn sàng xử lý các tình huống có thể xảy ra; thông báo kịp thời cho chính quyền địa phương, người dân vùng hạ du trước khi vận hành xả nước.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh chủ động bố trí lực lượng, phương tiện tại các địa bàn trọng điểm, sẵn sàng hỗ trợ sơ tán dân, cứu hộ, cứu nạn trên đất liền và trên biển khi có tình huống xảy ra.

Các cơ quan báo chí, thông tin đại chúng, UBND các xã, phường tăng cường công tác thông tin, truyền thông, đặc biệt là qua hệ thống thông tin cơ sở, để cập nhật diễn biến mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất; tuyên truyền, phổ biến kỹ năng ứng phó để nhân dân biết, chủ động phòng, tránh, giảm thiểu thiệt hại.

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24 giờ trong thời gian xảy ra thiên tai; kịp thời báo cáo các sự cố, thiệt hại và tình huống bất thường.