Mưa lớn Trung Bộ giảm từ chiều 12/11, miền Bắc mưa giông trở lại

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Dự báo viên Trần Như Quỳnh, Phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia vừa cập nhật diễn biến mưa lớn ở Trung Bộ và mưa giông tại Bắc Bộ.

Theo đó, trong ngày 11/11, mưa lớn tiếp tục diễn ra tại TP Huế, TP Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và tỉnh Khánh Hòa.

Thời tiết miền Bắc lại mưa giông. Ảnh: Hoàng Minh

Trung Bộ tiếp tục mưa lớn trước khi giảm dần

Theo dự báo viên Như Quỳnh, do chịu tác động của nhiễu động trong đới gió Đông trên cao, từ chiều tối 11/11 đến sáng 12/11, khu vực Trung Bộ tiếp tục có mưa lớn.

Cụ thể, tại TP Huế, TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi, lượng mưa phổ biến 50-120mm, có nơi cục bộ trên 200mm. Tại phía Đông các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk và Khánh Hòa, mưa vừa, mưa to và giông với lượng mưa phổ biến 30-70mm, có nơi mưa rất to trên 120mm.

Cơ quan khí tượng nhận định, từ chiều 12/11, mưa lớn tại Trung Bộ có xu hướng giảm dần. Trong hai ngày 13-14/11, mưa giảm hẳn cả về diện và lượng, chỉ còn mưa rào rải rác, có nơi có giông. Từ ngày 15/11, mưa tại các tỉnh Trung Bộ chỉ còn xuất hiện ở một vài nơi.

Bắc Bộ chuyển mưa giông, trời tiếp tục rét

Dự báo viên Trần Như Quỳnh cũng cho biết đối với khu vực Bắc Bộ, từ đêm 11/11, do ảnh hưởng của rãnh gió Tây trên cao, mưa rào và giông rải rác bắt đầu xuất hiện, trước tiên tại khu vực Tây Bắc Bộ.

Sang ngày 12/11, mưa giông có xu hướng mở rộng ra toàn khu vực Bắc Bộ và kéo dài đến hết ngày 13/11. Riêng ngày 13/11, mưa giông thu hẹp dần, tập trung chủ yếu ở phía Đông Bắc Bộ.

Về nhiệt độ, thời tiết Bắc Bộ tiếp tục duy trì trạng thái rét. Tuy nhiên, từ ngày 13/11, nền nhiệt tại khu vực này có xu hướng tăng dần.