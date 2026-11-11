Mưa lớn trong đêm, đề phòng ngập úng, lũ quét, sạt lở đất ở các khu vực

Ta luy đoạn đường vào Khu di tích Khu ủy Khu V (xã Trà Tân) sạt lở gây mất an toàn giao thông và công trình Khu di tích. Ảnh: Anh Dũng/TTXVN

Theo đó, đêm 11/11 đến sáng 12/11, khu vực thành phố Huế, thành phố Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa to đến rất to và dông với lượng mưa phổ biến 50-100mm, cục bộ có nơi trên 200mm; phía Đông các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk và tỉnh Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 30-70mm, cục bộ có nơi trên 120mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn trên 100mm trong 3 giờ.

Khu vực Tây Bắc Bộ và Việt Bắc có mưa rào và rải rác có dông với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 100mm. Từ ngày 12/11, vùng mưa mở rộng ra các nơi khác ở khu vực Đông Bắc Bộ.

Đêm 11/11, khu vực Nam Bộ và Lâm Đồng có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm.

Phó Trưởng phòng Dự báo thời tiết Vũ Anh Tuấn lưu ý: Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc. Thông tin cảnh báo khu vực nguy cơ lũ quét, sạt lở đất thời gian thực được cung cấp trực tuyến trên trang thông tin điện tử của Cục Khí tượng Thủy văn tại địa chỉ: https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn và trong bản tin riêng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất. Từ chiều 12/11, mưa lớn trên khu vực Trung Bộ giảm dần. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá cấp 1.

Đối với diễn biến lũ, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia nhận định, trong 24 giờ tới, lũ ở hạ lưu sông Kôn sẽ lên trên báo động 2, các sông ở thành phố Huế sẽ dao động ở mức trên báo động 1, trên các sông chính ở thành phố Đà Nẵng, phía Đông Gia Lai, Đông Đắk Lắk dao động ở trên dưới mức báo động 1. Lũ trên sông Kỳ Lộ sẽ đạt đỉnh ở trên báo động 3, sau xuống mức báo động 1 - báo động 2. Lũ trên sông Vệ sẽ xuống và ở mức trên báo động 1; trên sông Trà Khúc tiếp tục xuống và ở mức dưới báo động 1.

Nguy cơ cao xảy ra ngập lụt tại vùng trũng thấp ven sông và khu đô thị, lũ quét và sạt lở đất trên các sườn dốc thuộc các tỉnh, thành phố từ Huế đến Đắk Lắk. Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ cấp 1-2

Lũ trên sông gây ngập lụt các vùng trũng thấp ven sông, ảnh hưởng tới các hoạt động như giao thông thủy, nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp, dân sinh và các hoạt động kinh tế- xã hội. Hiện lũ trên sông Trà Khúc (Quảng Ngãi) đang xuống nhanh và ở dưới mức báo động 2, trên các sông ở thành phố Huế và ở hạ lưu sông Kôn (Gia Lai) đang dao động ở mức báo động 1 - báo động 2; mực nước trên các sông chính từ thành phố Đà Nẵng đến Đắk Lắk đang dao động ở trên và dưới mức báo động 1, riêng lũ trên sông nhỏ Kỳ Lộ (Đắk Lắk) và sông Vệ (Quảng Ngãi) ở trên mức báo động 3.

Liên quan đến tình hình triều cường ở ven biển Nam Bộ, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia thông tin, từ đêm 11/11 đến ngày 12/11, mực nước cao nhất tại Vũng Tàu có thể đạt 4,05 - 4,1m. Thời gian xuất hiện đỉnh triều từ 00h - 2h và từ 14h - 16h. Trong 24-48 giờ tới, mực nước tại ven biển Nam Bộ có xu hướng giảm. Dự báo mực nước cao nhất tại Vũng Tàu có thể đạt 4 - 4,05m.

Triều cường kết hợp với nước dâng do gió mùa có khả năng gây ngập úng ở khu vực trũng, thấp ven biển, ven sông, vùng ngoài đê bao, làm chậm quá trình thoát lũ trên hệ thống sông, ảnh hưởng đến giao thông và hoạt động kinh tế - xã hội ở khu vực trong khoảng thời gian từ sáng sớm và chiều hàng ngày. Ngoài ra, cần đề phòng dòng chảy mạnh hướng xa bờ khi triều rút, nguy hiểm cho hoạt động hàng hải và du lịch biển, nhất là tại các cảng ra vào, các bãi tắm.

Để chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại do triều cường lớn gây ngập úng trong thời gian tới, Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường, đề nghị các tỉnh, thành phố chịu ảnh hưởng, triển khai việc theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo, cảnh báo, thông tin kịp thời cho các cấp chính quyền, nhân dân để chủ động phòng tránh.

Lực lượng chức năng kiểm tra, rà soát các khu dân cư ven biển, đê điều, hồ đập, khu vực thấp trũng, có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt để chủ động tổ chức di dời, sơ tán người dân khi có tình huống xảy ra; khơi thông dòng chảy, xử lý kịp thời các sự cố công trình ngay từ giờ đầu.

Các tỉnh, thành phố sẵn sàng triển khai các biện pháp tiêu úng, bảo vệ sản xuất; gia cố, bảo vệ hồ ao nuôi thủy sản; thu hoạch hoa màu, cây trồng cạn đến thời kỳ thu hoạch; phòng, chống ngập úng khu vực đô thị, vùng trũng thấp, bảo đảm hạn chế thấp nhất thiệt hại; thông báo cho chủ phương tiện vận tải thủy về ngập úng để chủ động biện pháp bảo đảm an toàn cho người, phương tiện, thiết bị và công trình.