Mưa lớn, triều cường gây ngập cục bộ ở Cà Mau

Theo báo cáo nhanh của địa phương, từ ngày 19/9 đến ngày 25/9/2026, trên địa bàn tỉnh xảy ra mưa lớn kéo dài trên diện rộng, kết hợp triều cường gây ngập cục bộ tại nhiều khu vực dân cư, giao thông và vùng sản xuất. Một số nơi có tổng lượng mưa trên 400 mm, cao nhất tại các xã như Biển Bạch gần 470 mm, Lương Thế Trân trên 430 mm, Tân Tiến trên 400 mm.

Nhiều căn nhà bị cô lập do mưa lớn kết hợp triều cường.

Đến 15h ngày 25/9, chưa ghi nhận thiệt hại về người nhưng tình hình ngập lụt làm ảnh hưởng 12 căn nhà; trên 150 m đường sạt lở; khoảng 28 km đường giao thông, đê bao bị ngập.

Đặc biệt ngập lụt ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp của bà con với khoảng 7.000 ha lúa Hè Thu; trên 11.000 ha lúa - tôm; gần 400 ha rau màu, cây ăn trái và cây lâu năm; khoảng 5.500 ha nuôi trồng thủy sản; khoảng 400 con gia cầm. Đến nay, địa phương chưa ghi nhận thiệt hại lớn về sản lượng thủy sản trên diện rộng.

Như vậy, tổng diện tích sản xuất nông nghiệp, thủy sản bị ngập, ảnh hưởng bước đầu khoảng 24.000 ha, chủ yếu là lúa hè thu chưa thu hoạch, lúa - tôm mới xuống giống và nuôi trồng thủy sản.

Nhiều diện tích lúa bị nước ngập gây ảnh hưởng.

Số liệu trên chủ yếu phản ánh diện tích bị ngập, bị ảnh hưởng, chưa phải toàn bộ diện tích thiệt hại thực tế. Bước đầu tại xã Lương Thế Trân xác định khoảng 230 ha lúa - tôm thiệt hại từ 30% và khoảng 16 ha thiệt hại 100%. Các địa phương đang tiếp tục kiểm tra, xác định cụ thể mức độ thiệt hại để làm cơ sở xem xét hỗ trợ theo quy định.

Các tuyến đường bị ngập sâu.

Cụ thể, xã Nguyễn Phích là địa bàn có diện tích sản xuất bị ảnh hưởng lớn, với khoảng 5.200 ha lúa - tôm, lúa mùa và khoảng 5.300 ha nuôi thủy sản bị ảnh hưởng.

Xã Vĩnh Phước có khoảng 6.100 ha lúa - tôm mới gieo sạ bị ngập. Xã Biển Bạch có khoảng 6.000 ha lúa - tôm mới sạ bị ngập; đồng thời là nơi có lượng mưa cao nhất, gần 470 mm. Xã Thới Bình khoảng 2.400 ha lúa - tôm mới sạ bị ngập. Hai xã Khánh Lâm, Khánh Hưng, mỗi xã khoảng 1.700 ha lúa Hè Thu bị ảnh hưởng.

Xã Khánh Bình khoảng 1.000 ha lúa Hè Thu và gần 900 ha lúa - tôm bị ảnh hưởng. Xã Lương Thế Trân là địa bàn bước đầu đã xác định có diện tích thiệt hại thực tế, trong đó khoảng 230 ha thiệt hại từ 30% và khoảng 16 ha thiệt hại 100%.

Trước tình hình trên, UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành, địa phương theo dõi sát diễn biến mưa, triều cường; tập trung tiêu thoát nước, vận hành cống, trạm bơm, khơi thông dòng chảy; gia cố bờ bao; bảo vệ khu dân cư, giao thông và vùng sản xuất; huy động lực lượng, phương tiện theo phương châm “4 tại chỗ”.

Tỉnh cũng chỉ đạo các địa phương tập trung thu hoạch nhanh diện tích lúa Hè Thu tại khu vực có nguy cơ ngập. Đến nay đã thu hoạch khoảng 72.000 ha, đạt gần 77% diện tích xuống giống. Công tác tiêu thoát nước được tăng cường, bước đầu hạn chế tình trạng ngập kéo dài.

Đồng thời, các địa phương rà soát đến từng khu vực, hộ dân, cơ sở sản xuất; phân định rõ diện tích bị ngập, bị ảnh hưởng và diện tích thiệt hại thực tế, xác định tỷ lệ thiệt hại và nhu cầu hỗ trợ, bảo đảm số liệu chính xác, thống nhất, không trùng lặp.

Theo dự báo, từ ngày 27/9 đến ngày 3/10/2026 có khả năng xuất hiện đợt triều cường mạnh. Trong điều kiện lượng nước sau đợt mưa lớn còn cao, nguy cơ tiếp tục xảy ra ngập sâu, ngập kéo dài tại các vùng trũng thấp, khu vực tiêu thoát nước chậm.

Vì vậy, các địa phương nhanh chóng xử lý các điểm nghẽn dòng chảy; chủ động vận hành cống, trạm bơm; gia cố các tuyến bờ bao, khu vực xung yếu; bảo vệ diện tích lúa chưa thu hoạch, lúa - tôm mới xuống giống và vùng nuôi thủy sản; rà soát, cảnh báo sạt lở ven sông; chuẩn bị lực lượng, phương tiện, vật tư theo phương châm “4 tại chỗ”.