Mưa lớn trên 70mm, 5 tỉnh, thành đối mặt nguy cơ lũ quét, sạt lở đất

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đêm 12/11 và sáng 13/11, khu vực Bắc Bộ, từ TP. Huế đến TP. Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk đã xuất hiện mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Lượng mưa ghi nhận từ 19 giờ ngày 12/11 đến 8 giờ ngày 13/11 tại một số khu vực vượt 70mm. Đáng chú ý, trạm Chiềng Pha (Sơn La) ghi nhận lượng mưa 78mm, trong khi trạm Hòa Hiệp Trung (Đắk Lắk) đạt 81mm.

Mưa lớn cục bộ trên 70mm, đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh

Theo bản tin phát lúc 9 giờ ngày 13/11, cơ quan khí tượng dự báo khu vực từ TP. Đà Nẵng đến Lâm Đồng và Nam Bộ tiếp tục xuất hiện mưa rào và dông rải rác trong chiều và tối.

Lượng mưa phổ biến từ 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm.

Đáng chú ý, trong mưa dông có khả năng xảy ra các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Theo cơ quan khí tượng, những hiện tượng này có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, công trình giao thông và cơ sở hạ tầng.

Bên cạnh đó, mưa lớn cục bộ có khả năng gây ngập úng tại các vùng trũng thấp, đồng thời làm gia tăng nguy cơ lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất tại những khu vực có địa hình dốc.

Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét và mưa đá được cảnh báo ở cấp 1.

Ảnh minh hoạ.

Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất tại 5 tỉnh, thành phố

Cùng với dự báo mưa dông, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia phát đi cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy tại nhiều khu vực miền Trung và Tây Nguyên.

Theo bản tin, trong 6 giờ tiếp theo kể từ thời điểm phát cảnh báo, nguy cơ lũ quét, sạt lở và sụt lún đất trên sườn dốc, dọc các suối nhỏ được đặt ra tại 5 tỉnh, thành phố gồm TP. Huế, TP. Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai và Đắk Lắk.

Đây là những địa phương cần đặc biệt lưu ý diễn biến mưa lớn, nhất là tại các khu vực miền núi, ven sông suối, vùng có địa hình dốc và những vị trí có dấu hiệu mất ổn định đất đá.

Lũ quét có thể xuất hiện trên các lưu vực sông, suối nhỏ khi mưa lớn làm dòng chảy gia tăng nhanh. Trong khi đó, sạt lở đất và sụt lún đất có thể gây nguy hiểm cho các khu dân cư, công trình và tuyến giao thông nằm gần sườn dốc.

Ngoài nguy cơ lũ quét, sạt lở, mưa dông kèm gió giật mạnh còn có thể làm hư hại các công trình, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất và sinh hoạt của người dân.

Trước diễn biến thời tiết phức tạp, người dân tại các khu vực có nguy cơ cần chủ động theo dõi thông tin dự báo, cảnh báo; hạn chế di chuyển qua ngầm tràn, suối nhỏ khi mưa lớn và tránh những vị trí có nguy cơ sạt lở đất.

Các địa phương cần chú ý những khu vực dân cư ven sườn đồi, núi, gần taluy và dọc các tuyến giao thông miền núi để kịp thời triển khai biện pháp bảo đảm an toàn.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, thông tin cảnh báo dông sét và nguy cơ lũ quét, sạt lở đất được cập nhật trực tuyến trên hệ thống radar khí tượng và trang thông tin cảnh báo lũ quét, sạt lở đất tại địa chỉ luquetsatlo.nchmf.gov.vn.