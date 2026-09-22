Mưa lớn tối 22/9, nhiều tuyến đường TP.HCM ngập sâu

Từ khoảng 16 giờ 30 phút ngày 22/9, mưa lớn xuất hiện tại nhiều khu vực TP.HCM.

Cơn mưa kéo dài khiến các khu vực như cầu vượt Hàng Xanh, đường D5, Nguyễn Văn Khối, Xuân Thủy, Quốc Hương, R12, khu vực chân cầu Ba Son, Ung Văn Khiêm, Bạch Đằng, giao lộ Lý Tế Xuyên - Linh Đông... bị ngập nặng.

Ở các tuyến đường, nước dâng cao, giao thông di chuyển chậm, ùn ứ cục bộ.

Đường phố TP.HCM thành sông sau cơn mưa lớn.

Tại nhiều điểm ngập, nước phủ kín mặt đường, có nơi dâng hơn nửa bánh xe máy. Nhiều phương tiện cố di chuyển qua vùng nước sâu bị chết máy, người dân phải xuống xe dắt bộ hoặc nhờ người khác hỗ trợ đẩy xe.

Một số đoạn nước chảy mạnh khiến người đi đường phải dừng lại chờ nước rút mới tiếp tục hành trình.

Nước tràn vào nhà dân tối 22/9.

Anh Hồng Phong, ngụ phường An Lạc chia sẻ: “Mưa rất lớn, lại đúng lúc mọi người tan làm nên đường đông. Tôi đi qua đoạn đường ngập thì nước đã lên khá cao, xe chạy rất khó khăn. Có lúc tôi phải dừng lại vì phía trước nhiều xe chết máy, không thể đi tiếp".

Sau cơn mưa lớn, người dân phải tìm cách bơm nước ra ngoài.

Trong khi đó, chị Thu Cúc, nhân viên văn phòng cho biết, mưa lớn khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn, nhất là tại những tuyến đường bị ngập sâu.

“Tôi thấy nhiều xe máy bị chết máy, người dân phải dắt bộ. Có đoạn nước chảy khá mạnh nên mọi người đều đi rất chậm, ai không đi được thì đứng chờ bên đường”, chị Cúc chia sẻ.

Nhiều tuyến đường đông đúc vào chiều tối 22/9.

Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ dự báo từ nay đến ngày 24/9, khu vực TP.HCM có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, tổng lượng mưa phổ biến 70-150mm, có nơi trên 150mm. Riêng khu vực Củ Chi, Bình Dương có thể đạt 90-140mm.

Trước diễn biến mưa lớn, người dân được khuyến cáo chủ động theo dõi thông tin thời tiết, hạn chế đi qua các khu vực ngập sâu, đặc biệt trong thời điểm mưa lớn và dông mạnh.