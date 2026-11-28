Theo báo cáo nhanh lúc 17 giờ ngày 28-11 của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh, trong ngày 28-11, trên địa bàn tỉnh xảy ra mưa, mưa lớn, gây ngập úng, sạt lở đất tại một số khu vực. Nước dâng cao còn gây thiệt hại về nông nghiệp.

Cụ thể, trong 6 giờ qua, khu vực tỉnh Khánh Hòa nhiều mây, có mưa vừa, mưa to đến rất to. Tổng lượng mưa phổ biến 20-40mm, có nơi trên 50mm như: Ninh Sơn 57,8mm; Suối Tiên 67,2mm; Diên Khánh 53mm. Trong những giờ qua, trên các sông suối tỉnh Khánh Hòa mực nước dao động, riêng trên sông Cái Nha Trang tại Trạm thủy văn Đồng Trăng xuất hiện lũ ở dưới mức báo động 1; sông Dinh Ninh Hòa đã xuất hiện lũ ở mức báo động 2, hiện nay mực nước lũ đang lên nhanh.

Lúc 17 giờ ngày 28-11, mực nước trên các sông cụ thể như sau: Trên sông Dinh Ninh Hòa, tại Trạm thủy văn Ninh Hòa là 5,16m, trên báo động 2 là 0,16m; trên sông Cái Nha Trang, tại Trạm thủy văn Đồng Trăng là 5,03m, dưới báo động 1 là 2,97m; trên sông Cái Phan Rang, tại Trạm thủy văn Tân Mỹ là 33,38m, dưới báo động 1 là 2,12m; tại Trạm thủy văn Phan Rang là 0,41m, dưới báo động 1 là 2,09m.

Tại các hồ chứa nước, trong số 56 hồ thủy lợi và 11 hồ thủy điện, tổng sức chứa hơn 881 triệu m3 nước, nay đã đạt trên 515 triệu m3, đạt 58,4% dung tích thiết kế. Hiện nay, có 19 hồ chứa nước đang thực hiện điều tiết, chủ động hạ thấp mực nước hồ chứa. Trong đó, hồ Hoa Sơn điều tiết với lưu lượng 23,2m3/s; hồ Suối Trầu điều tiết với lưu lượng 25,32 m3/s; hồ Suối Dầu điều tiết với lưu lượng 24,31 m3/s; hồ Đắc Lộc điều tiết với lưu lượng 17,82 m3/s; các hồ chứa nước còn lại điều tiết với lưu lượng dao động từ 0,72 đến 7,72 m3/s. Các đơn vị quản lý đang tiếp tục theo dõi diễn biến mưa, lưu lượng nước đến hồ và mực nước hồ để chủ động vận hành, điều tiết phù hợp.

Qua thống kê của cơ quan chức năng, mưa lớn đã gây ngập tại một số khu vực. Trong chiều 28-11, tại phường Bắc Nha Trang: Đường Phạm Tu ngập khoảng 20cm; đường 2 tháng 4 (khu vực đoạn Làng Trẻ em SOS Nha Trang, Chợ Bầu) ngập 30-40cm; đầu đường Đoàn Trần Nghiệp giao với đường Trần Phú ngập 30-40cm. Do mưa lớn vẫn tiếp diễn nên các khu vực trên hiện vẫn còn ngập. Phường Nha Trang: Đường Ngô Quyền ngập khoảng 20cm, hiện nay do mưa lớn nên nước chưa rút.

Các xã: Tu Bông, Đại Lãnh, Vạn Thắng, Vạn Hưng, Vạn Ninh ngập cục bộ tại các tuyến đường, hiện nay mưa đã giảm, nước đã rút. Các xã, phường: Đông Ninh Hòa, Nam Ninh Hòa, Tân Định và Hòa Trí xảy ra ngập cục bộ tại một số tuyến đường và nhà dân. Hiện tại mưa đã giảm, nước đang rút dần; các hộ dân đang chủ động vệ sinh, khắc phục sau ngập.

Mưa lớn khiến nhiều tuyến đường đô thị khu vực Nha Trang bị ngập cục bộ. Ảnh: V.K

Thời điểm 17 giờ ngày 28-11, tại phường Bắc Nha Trang, nước đã rút nhưng vẫn còn ngập cục bộ tại một số khu vực, riêng đường Phú Xương, ngập sâu khoảng 50cm; các địa phương còn lại nước đã rút.

Về tình hình sạt lở, phường Bắc Nha Trang xảy ra sạt lở đá trên đường Phạm Văn Đồng, đoạn đèo Vĩnh Lương. Địa phương đã tổ chức rào chắn, đặt barie và ngăn không cho phương tiện lưu thông qua khu vực sạt lở để bảo đảm an toàn.

Tại phường Tây Nha Trang xảy ra sạt lở tại khu vực số nhà 350 đường Ngô Đến, Tổ 15 Ngọc Sơn. Sự cố không gây thiệt hại về người. UBND phường đã tổ chức di dời 2 hộ, với 9 nhân khẩu tại khu vực có nguy cơ sạt lở đến nơi an toàn và đang tiếp tục rà soát, đánh giá nguy cơ, tổ chức di dời các hộ dân còn nằm trong khu vực nguy hiểm.

Về nông nghiệp, tại xã Bắc Ninh Hòa, mưa lớn gây ngập úng khoảng 10ha hoa màu; chăn nuôi thiệt hại 50 con gà; nước tràn ao nuôi cá nước ngọt của 1 hộ dân (thả nuôi khoảng 10.000 con cá rô phi). Tại xã Vạn Thắng ngập 35ha lúa vụ đông xuân.

Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Khánh Hòa, từ tối 28 đến sáng 30-11, tỉnh Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to, cục bộ có mưa rất to và dông. Tổng lượng mưa khu vực phía bắc tỉnh phổ biến 70-140mm, có nơi trên 170mm; khu vực phía nam tỉnh phổ biến 30-70mm, có nơi trên 100mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh đã chủ động ứng phó, nhất là tại các khu vực có nguy cơ ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất nhằm giảm thiểu thiệt hại do mưa lũ gây ra.