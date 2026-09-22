Mưa lớn tiếp tục gây sạt lở, chia cắt nhiều khu vực ở Lâm Đồng

Sạt lở taluy dương tại đèo Prenn sau trận mưa lớn chiều 19/9, đất đá tràn xuống mặt đường

Theo Báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Lâm Đồng, tại xã D’Ran, mưa rất lớn trong các ngày 18-20/9 gây sạt lở tại thôn Phú Thuận và thôn Hamasing, làm một căn nhà bị sạt lở móng, 3 căn nhà bị ảnh hưởng, 8 hộ dân bị chia cắt, 3 vị trí giao thông bị sạt lở, một cây xanh ngã đổ và một đường dây hạ thế bị đứt.

Khoảng 14 giờ 30 ngày 19/9, nước từ suối Cát đổ về chảy xiết làm sạt lở nghiêm trọng phần chân cầu dân sinh bằng bê tông, dẫn đến sập cầu Xóm Ga, chia cắt 8 hộ gia đình với 35 nhân khẩu tại thôn Phú Thuận. Sạt lở bờ suối đồng thời làm ảnh hưởng đến móng một nhà dân ven suối.

Tại khu vực này, đất đá và bùn nhão từ taluy dương tràn xuống với khối lượng ước khoảng 150-200 m³, ảnh hưởng đến 3 hộ dân. Trong đó, một hộ có đất đá tràn sát vách nhà, tiềm ẩn nguy cơ vỡ tường và bị vùi lấp nếu tiếp tục xảy ra mưa lớn.

Mưa lớn cũng làm một cây thông lớn trên đỉnh taluy đổ xuống, đè và kéo đứt đường dây hạ thế, gây mất điện trên diện rộng trong thời gian ngắn tại thôn Phú Thuận và một phần khu vực lân cận. Điện lực Đơn Dương sau đó đã phối hợp xử lý, khôi phục cấp điện trong ngày.

Tại thôn Hamasing, sạt trượt đất đá taluy đường giao thông nông thôn làm sụt lún mép đường bê tông trên chiều dài khoảng 15m, khoét sâu vào nền đường, có nguy cơ gây đứt gãy hoàn toàn mặt đường và ảnh hưởng trực tiếp đến việc đi lại của người dân.

Tại xã Bảo Lâm 2, tuyến đường ven hồ chứa nước Đắk Lông Thượng xuất hiện nứt, sụt lún và sạt lở nền, mặt đường. Vết nứt trên mặt đường rộng khoảng 0,2m, độ sâu sạt lở lớn nhất khoảng 1,2m. Phía sườn đồi xuất hiện điểm sạt trượt kéo dài khoảng 200m, phạm vi có nguy cơ sạt trượt khoảng 600m², trong đó có đất sản xuất của người dân.

Theo đánh giá của cơ quan chức năng, đây là tuyến đường cụt vào khu sản xuất, bên trong không có nhà ở; 3 căn homestay tại khu vực này hiện không kinh doanh và không có người ở. Khu vực sạt lở nằm phía lòng hồ, cách đập khoảng 1,2km, trong khi mực nước hồ đang thấp nên hiện chưa ảnh hưởng đến an toàn đập hồ Đắk Lông Thượng.

Tại đèo Prenn, phường Xuân Hương - Đà Lạt, mưa lớn chiều 19/9 khiến mái taluy dương bị sạt, một số tảng đá lớn cùng đất đá tràn xuống mặt đường. Sự cố không gây thiệt hại về người và phương tiện.

Ngay sau khi xảy ra sự cố, các địa phương và lực lượng chức năng đã triển khai nhiều biện pháp ứng phó. Tại D’Ran, hơn 35 người gồm dân quân tự vệ, công an xã, đoàn viên thanh niên và lực lượng các thôn được huy động cùng máy đào và phương tiện thủ công để san gạt đất đá, xúc bùn, gia cố tạm thời chân taluy và mở đường tạm, bảo đảm việc đi lại cho các hộ dân bị chia cắt.

Các hộ dân có nhà bị sạt lở móng và những hộ nằm trong khu vực bị ảnh hưởng cũng được di dời đến nơi an toàn. Chính quyền địa phương đồng thời khoanh vùng nguy hiểm, giăng dây, đặt biển cảnh báo và bố trí lực lượng hướng dẫn người dân không đi qua các khu vực mất an toàn.

Tại hồ Đắk Lông Thượng, UBND xã Bảo Lâm 2 và Trung tâm Quản lý đầu tư và Khai thác thủy lợi Lâm Đồng đã đặt biển cảnh báo tại hai đầu đoạn đường bị sạt lở, đồng thời thường xuyên kiểm tra, theo dõi diễn biến các vết nứt, sạt lở và hiện trạng tuyến đường để kịp thời xử lý khi có bất thường.

Đối với đèo Prenn, lực lượng Công an tỉnh phối hợp Sở Xây dựng, Công an phường Xuân Hương - Đà Lạt và Ban Chỉ huy Quân sự phường tổ chức phân luồng, điều tiết giao thông, huy động máy múc và xe cẩu chuyên dụng để khắc phục sự cố ngay trong đêm 19/9. Các lực lượng cũng xử lý những vị trí có nguy cơ sạt trượt và loại bỏ các khối đất đá còn treo trên taluy, hạn chế nguy cơ tiếp tục rơi xuống mặt đường.

Diễn biến sạt lở trong những ngày qua cho thấy mưa lớn kéo dài đang tiếp tục tác động đến các khu vực có địa hình dốc, taluy đường và bờ suối trên địa bàn tỉnh. Việc chủ động khoanh vùng nguy hiểm, cảnh báo, di dời người dân và theo dõi các điểm có nguy cơ sạt trượt được các địa phương triển khai nhằm hạn chế thiệt hại về người và tài sản./.