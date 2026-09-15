Mưa lớn tiếp tục dồn dập đêm nay và ngày mai, cảnh báo rủi ro thiên tai

Nhiều nơi mưa rất to trong đêm nay và ngày mai

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày hôm nay (15/9), phía Nam các tỉnh Lào Cai, Sơn La; khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Phú Thọ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Lượng mưa tính từ 7 giờ đến 15 giờ ngày 15/9 có nơi trên 70mm như các trạm: Tà Xi Láng (Lào Cai) 85mm, Thủy điện Suối Tráng (Phú Thọ) 116.6mm, Lục Ngạn (Bắc Ninh) 98.8mm, Đông Hiếu (Nghệ An) 80mm, Hạ Long (Tp. Quảng Ninh) 73.8mm,…

Từ chiều tối 15/9 đến ngày 16/9, khu vực phía Nam tỉnh Phú Thọ; Tp. Hà Nội, Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An có mưa to đến rất to và dông với lượng mưa phổ biến từ 60-120mm, cục bộ có nơi trên 200mm.

Nhiều khu vực có mưa rất lớn do hoàn lưu áp thấp nhiệt đới. Ảnh: PV

Khu vực phía Nam các tỉnh Lào Cai, Sơn La, Tuyên Quang, Thái Nguyên; phía Bắc tỉnh Phú Thọ; Tp. Hải Phòng, Bắc Ninh có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến từ 40-70mm, cục bộ có nơi trên 150mm.

Từ đêm 16/9 đến hết ngày 17/9, khu vực phía Nam các tỉnh Sơn La, Phú Thọ, Tp. Hà Nội; Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến từ 30-60mm, cục bộ có nơi trên 100mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn (>100mm/3h).

Ngoài ra, chiều tối và đêm 15/9, khu vực Hà Tĩnh và phía Bắc tỉnh Quảng Trị có mưa, mưa vừa với lượng mưa phổ biến từ 20-40mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm. Chiều tối và tối 15/9, khu vực từ phía Nam tỉnh Quảng Trị đến Tp. Huế, duyên hải Nam Trung Bộ và Cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa từ 10-30mm, cục bộ có nơi trên 60mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ đêm 17/9 mưa lớn trên khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An giảm dần. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá: cấp 1.

Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, khu công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc (thông tin cảnh báo khu vực nguy cơ lũ quét, sạt lở đất thời gian thực được cung cấp trực tuyến trên trang thông tin điện tử của Cục Khí tượng Thủy văn tại địa chỉ: https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn và trong bản tin riêng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất).

Gia tăng nguy cơ lũ quét, sạt lở đất ở 8 tỉnh, thành phố

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong 24 giờ qua (từ 16 giờ ngày 14/9 đến 16 giờ ngày 15/9), khu vực các tỉnh, thành phố Sơn La, Lào Cai, Phú Thọ, Quảng Ninh và từ Thanh Hoá đến Hà Tĩnh đã có mưa to, có nơi mưa rất to như: Km46 157mm (Sơn La); Tà Si Láng 253,6mm (Lào Cai); Cao Răm 232,4mm (Phú Thọ); Hạ Long 133,4mm (Quảng Ninh); Tân Thành1 183,3mm (Thanh Hoá); Nông Trường15 144,2mm (Nghệ An); Hoành Sơn 205,4mm (Hà Tĩnh);...

Trong 3 giờ qua (từ 13 giờ đến 16 giờ ngày 15/9), khu vực tỉnh Khánh Hòa đã có mưa, có nơi mưa to: Phước Tân 77mm, Ma Nới3 73,4mm,... Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh trên đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.

Trong 6 giờ tới, khu vực các tỉnh, thành phố trên tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến như sau: Sơn La, Quảng Ninh, Nghệ An từ 5-10mm, có nơi trên 30mm; Lào Cai, Phú Thọ, Khánh Hòa từ 10-20mm, có nơi trên 50mm; Hà Tĩnh, Thanh Hóa từ 20-30 mm, có nơi trên 80mm. Trong 6 giờ tới, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã/phường.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy: Cấp 1; Phú Thọ: Cấp 2. Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế - xã hội.

Kiến nghị các cơ quan chức năng tại địa phương lưu ý rà soát các điểm nghẽn dòng, các vị trí xung yếu trên địa bàn để có biện pháp phòng tránh, ứng phó.