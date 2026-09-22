Mưa lớn tiếp diễn ở Trung và Nam Bộ, có nơi trên 200mm

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đêm qua và sáng sớm nay (22/9), khu vực phía Nam TP Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai, các tỉnh Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to.

Mưa lớn tiếp diễn ở Trung Bộ và Nam Bộ, có nơi trên 200mm. Ảnh minh họa

Lượng mưa tính từ 19h ngày 21/9 đến 3h ngày 22/9 có nơi trên 90mm như các trạm: Tam Trà (TP Đà Nẵng) 184,4mm, Cần Giờ (TP Hồ Chí Minh) 108,6mm, Cống Gia Thuận (Đồng Tháp) 97,4mm…

Dự báo ngày và đêm 22/9

- Khu vực TP Huế, TP Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 40-90mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 180mm.

- Khu vực phía Tây tỉnh Đắk Lắk, các tỉnh Khánh Hòa, Lâm Đồng và khu vực Nam Bộ có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 30-70mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 120mm.

- Khu vực phía Nam tỉnh Quảng Trị, phía Tây các tỉnh Quảng Ngãi và Gia Lai có mưa rào và rải rác có dông với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 60mm.

Ngày và đêm 23/9:

- Khu vực từ TP Huế đến TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 50-100mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200mm.

- Khu vực phía Đông tỉnh Gia Lai, các tỉnh Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng và khu vực Nam Bộ có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 30-70mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 120mm.

Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn trên 100mm trong 3 giờ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ngày và đêm 24/9, khu vực từ TP Huế đến TP Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai, các tỉnh Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng và Nam Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến từ 30-70mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 100mm.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá: cấp 1. Cơ quan khí tượng cảnh báo mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Trên biển, hiện vùng biển từ TP Đà Nẵng đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác.

Dải hội tụ nhiệt đới có trục ở khoảng 10-13 độ vĩ Bắc, nối với một vùng áp thấp. Lúc 1h ngày 22/9, vùng áp thấp có vị trí trong khoảng 10,5-11,5 độ vĩ Bắc và 110,5-111,5 độ kinh Đông.

Do ảnh hưởng của hình thế thời tiết này, ngày và đêm 22/9, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Cà Mau, từ Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan, khu vực giữa và Nam Biển Đông, bao gồm đặc khu Trường Sa, có mưa rào và dông.

Trong mưa dông, các vùng biển trên có khả năng cao xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7-8 và sóng biển cao trên 2m.

Toàn bộ tàu thuyền hoạt động tại những khu vực này đều có nguy cơ chịu tác động của thời tiết nguy hiểm, cần chủ động theo dõi thông tin dự báo và tìm nơi tránh trú an toàn khi cần thiết.