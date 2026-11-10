Mưa lớn tiếp diễn ở Trung Bộ, có nơi trên 300mm

Dự báo viên Nghiêm Thị Ngọc Linh, Phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cập nhật diễn biến mưa lớn tại miền Trung và cảnh báo rủi ro thiên tai.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong đêm qua, khu vực từ Hà Tĩnh đến thành phố Đà Nẵng, phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có mưa to đến rất to. Một số nơi ghi nhận lượng mưa vượt 450mm. Trong đó, đỉnh Bạch Mã (thành phố Huế) có lượng mưa 780mm, trạm Sông Ninh 4 (Đắk Lắk) ghi nhận 460mm.

Dự báo, mưa lớn còn tiếp tục kéo dài đến hết ngày 11/11, nhưng phạm vi mưa lớn thu hẹp, tập trung chủ yếu ở khu vực từ thành phố Huế đến thành phố Đà Nẵng, phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và tỉnh Khánh Hòa.

Tại khu vực Bắc Bộ, mưa đã tạm thời kết thúc, tuy nhiên thời tiết vẫn rét, nhất là vào ban đêm và sáng sớm. Người dân cần chủ động giữ ấm cơ thể, chú ý bảo vệ sức khỏe, đặc biệt là người cao tuổi và trẻ em.