Các địa phương ở phía đông tỉnh Đắk Lắk chủ động triển khai các phương án ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất trong đợt mưa lũ đợt mưa lũ xảy ra giữa tháng 11/2026. (Ảnh: CỘNG TÁC VIÊN)

Theo tin nhanh về tình hình thiên tai của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia, từ 19 giờ ngày 27/11 đến 17 giờ ngày 28/11, các tỉnh, thành phố từ Huế đến Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to, lượng mưa phổ biến 100-200mm. Riêng tại Đà Nẵng và Quảng Ngãi, một số nơi có mưa rất to trên 300mm.

Một số trạm ghi nhận lượng mưa lớn như Ba Cung (Quảng Ngãi) 564mm, Hồ Tôn Dung 454mm, Ba Tơ 445mm, Trà Kót (Đà Nẵng) 395mm, Tam Trà 373mm và đỉnh Bạch Mã (Huế) 267mm.

Dự báo từ chiều 28/11 đến sáng 30/11, thành phố Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk tiếp tục có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 150-350mm, cục bộ có nơi trên 450mm. Thành phố Huế và Khánh Hòa có lượng mưa phổ biến 100-200mm, cục bộ trên 300mm.

Phía tây các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa phổ biến 40-90mm, cục bộ trên 170mm. Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ mưa cường độ lớn, có nơi trên 100mm trong 3 giờ.

Nhiều sông vượt báo động 2, cảnh báo lũ quét tại 290 xã, phường

Trên các sông khu vực Trung Bộ, lũ đang lên và duy trì ở mức cao. Trong đó, sông Vệ (Quảng Ngãi) trên báo động 3; sông Trà Khúc trên báo động 2. Lũ trên sông Hương (Huế), thượng lưu sông Thu Bồn (Đà Nẵng), sông An Lão (Gia Lai), sông Bàn Thạch và sông Dinh Ninh Hòa (Khánh Hòa) dao động trên báo động 1.

Lúc 16 giờ ngày 28/11, mực nước trên sông Vệ tại trạm Sông Vệ đạt 5,44m, cao hơn báo động 3 là 0,94m; sông Trà Khúc tại trạm Trà Khúc đạt 5,65m, cao hơn báo động 2 là 0,65m. Sông Hương tại trạm Kim Long đạt 1,32m, trên báo động 1 là 0,32m.

Dự báo từ nay đến ngày 1/12, các sông từ thành phố Huế đến Khánh Hòa có khả năng xuất hiện lũ. Đỉnh lũ trên các sông phía Đông Quảng Ngãi, sông Kôn (Gia Lai), sông Kỳ Lộ và sông Bàn Thạch (Đắk Lắk) có thể ở mức báo động 2-3, có nơi trên báo động 3. Các sông ở Đông Gia Lai và sông Ba (Đắk Lắk) có khả năng lên mức báo động 2 và trên báo động 2.

Đáng chú ý, theo bản tin cảnh báo lúc 16 giờ 30 phút ngày 28/11 của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong 6 giờ tới, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất trên sườn dốc tại 290 xã, phường thuộc 7 tỉnh, thành phố. Trong đó, Gia Lai có 85 xã, phường; Quảng Ngãi 48; Đà Nẵng 45; Khánh Hòa 43; Đắk Lắk 40; thành phố Huế 18 và Lâm Đồng 14.

Hàng nghìn nhà dân bị ngập, nhiều tuyến giao thông sạt lở

Theo báo cáo nhanh của các địa phương, mưa lớn từ ngày 24 đến 28/11 đã gây ngập nhà dân, thiệt hại sản xuất nông nghiệp và hư hỏng hạ tầng.

Tại Quảng Ngãi, có 1.691 nhà bị ngập, 100ha tỏi bị thiệt hại và khoảng 3.000m kênh mương bị hư hỏng. Địa phương đã sơ tán 95 hộ dân khỏi khu vực ngập lụt và có nguy cơ sạt lở đất.

Tại Gia Lai, 319 nhà bị ngập; 127 hộ với 410 nhân khẩu đã được sơ tán đến nơi an toàn. Tại Khánh Hòa, một số khu dân cư và tuyến đường thuộc 11 xã, phường bị ngập cục bộ từ 20-40cm; 2 hộ với 9 nhân khẩu ở khu vực có nguy cơ sạt lở đã được di dời. Ngoài ra, 35ha lúa tại địa phương bị ngập úng.

Mưa lũ cũng gây sạt lở, chia cắt giao thông tại nhiều địa phương. Tại Quảng Trị, sụt trượt mái taluy dương tại Km9+400 Quốc lộ 15D khiến tuyến đường bị tắc. Đáng chú ý, lực lượng chức năng phát hiện một quả bom trên đống đất đá sạt lở, việc khắc phục giao thông sẽ được triển khai sau khi xử lý bom mìn.

Tại thành phố Huế, sạt lở tại Km61+250 Quốc lộ 49 đã khiến hơn 520m³ đất đá tràn xuống đường, hiện tuyến đã thông xe. Tại Đà Nẵng, 5 vị trí trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ bị tắc do lũ, ngập lụt. Quảng Ngãi ghi nhận 14 vị trí sạt lở trên các tuyến đường tỉnh lộ và giao thông nông thôn; Gia Lai cũng xảy ra sạt lở taluy, mố cầu, bờ suối, kênh mương và ngập cục bộ, gây chia cắt giao thông tại một số khu vực.

Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Công điện số 76/CĐ-TTg ngày 26/11 chỉ đạo ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất tại Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia cũng ban hành các công điện yêu cầu địa phương chủ động triển khai biện pháp ứng phó.

Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai tổ chức trực ban 24/24 giờ, theo dõi sát diễn biến thiên tai và chuyển thông tin cảnh báo đến các địa phương. Ngày 26/11, đơn vị phối hợp zalo Việt Nam gửi 6,3 triệu tin nhắn cảnh báo, hướng dẫn kỹ năng an toàn khi xảy ra mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất tới người dân các tỉnh, thành phố từ Huế đến Khánh Hòa.

Các địa phương đang tiếp tục triển khai phương án sơ tán dân khỏi khu vực nguy hiểm, chốt chặn tại các vị trí có nguy cơ sạt lở, ngập sâu; đồng thời kiểm tra, vận hành hồ chứa theo quy trình, bảo đảm an toàn công trình và vùng hạ du.