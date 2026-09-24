Mưa lớn tiếp diễn ở nhiều khu vực, có nơi trên 150mm

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đêm qua và sáng sớm nay (24/9), khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị, TP Đà Nẵng, phía Nam tỉnh Khánh Hòa và phía Đông tỉnh Lâm Đồng có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to.

Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 23/9 đến 3 giờ ngày 24/9 có nơi trên 80mm. Một số trạm ghi nhận lượng mưa lớn như Kỳ Hợp (Hà Tĩnh) 83,8mm, Hải Thái (Quảng Trị) 102mm, Bình Thành (TP Huế) 88,4mm, Hòa Phú (TP Đà Nẵng) 81,8mm.

Từ sáng sớm đến đêm 24/9, khu vực từ Thanh Hóa đến phía Bắc tỉnh Quảng Trị có mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa phổ biến 40-80mm, cục bộ có nơi trên 150mm.

Hôm nay nhiều khu vực trên cả nước mưa lớn. Ảnh: T.H

Phía Nam tỉnh Khánh Hòa và phía Đông tỉnh Lâm Đồng có mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa phổ biến 15-30mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 60mm. Từ đêm 24/9, mưa lớn tại khu vực này giảm dần.

Ngày 25/9, khu vực từ phía Nam tỉnh Nghệ An đến phía Bắc tỉnh Quảng Trị tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa phổ biến 20-50mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 100mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn trên 80mm trong 3 giờ.

Ngoài ra, từ sáng sớm đến đêm 24/9, khu vực đồng bằng Bắc Bộ và phía Nam tỉnh Phú Thọ có mưa rào và dông rải rác, lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 50mm. Thời gian mưa tập trung vào gần sáng và sáng.

Khu vực Nam Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, lượng mưa phổ biến 20-40mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ đêm 25/9, mưa lớn ở các khu vực trên có xu hướng giảm dần. Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá: cấp 1.

Cảnh báo mưa dông khu vực Hà Nội Qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh ra đa thời tiết cho thấy mây đối lưu đang hoạt động và tiếp tục phát triển trên khu vực các xã/ phường của Hà Nội bao gồm: Yên Bài, Yên Xuân, Đoài Phương; Vùng mây có xu hướng tiếp tục phát triển và mở rộng thêm. Từ nay đến 3 giờ tới, vùng mây đối lưu này tiếp tục gây mưa rào và dông cho các phường/xã trên sau đó có khả năng ảnh hưởng đến các xã/phường lân cận như: Yên Bài, Đoài Phương, Suối Hai, Tùng Thiện, Ba Vì, Vật Lại, Minh Châu... Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá: cấp 1

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước ngày 24/9:

TP. Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ, nhiệt độ cao nhất 30-32 độ. Có mây, sáng và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ, có nơi dưới 21 độ, nhiệt độ cao nhất 30-33 độ, có nơi trên 33 độ. Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng phía Nam tỉnh Phú Thọ sáng có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ, vùng núi có nơi dưới 24 độ, nhiệt độ cao nhất 30-33 độ, có nơi trên 33 độ. Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng vùng đồng bằng sáng và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ, nhiệt độ cao nhất 28-31 độ, có nơi trên 31 độ. Nhiều mây, phía Bắc có mưa vừa, mưa to và dông; phía Nam (từ phía Nam tỉnh Quảng Trị) có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ, nhiệt độ cao nhất 27-30 độ, có nơi trên 30 độ. Nhiều mây, có mưa, mưa rào và có nơi có dông; riêng phía Nam tỉnh Khánh Hòa và phía Đông tỉnh Lâm Đồng ngày có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Cao nguyên Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ, nhiệt độ cao nhất 25-28 độ, có nơi trên 28 độ. Nhiều mây, có mưa, mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ, nhiệt độ cao nhất 28-31 độ. Nhiều mây, có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

TP. Hồ Chí Minh

Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ, nhiệt độ cao nhất 29-31 độ. Nhiều mây, có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.