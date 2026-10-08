Mưa lớn tiếp diễn, nhiều sông ở Trung Bộ có khả năng xuất hiện lũ

Mưa to đến rất to những ngày qua tại thành phố Huế, Đà Nẵng và Quảng Ngãi, phổ biến 100-200mm, cục bộ hơn 300mm. (Ảnh minh họa: DQT)

Theo Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia, từ 19 giờ ngày 7/10 đến 17 giờ ngày 8/10, khu vực thành phố Huế, Đà Nẵng và Quảng Ngãi có mưa to đến rất to, phổ biến 100-200mm, cục bộ có nơi hơn 300mm. Lượng mưa tại một số trạm ở mức cao như Tam Trà (Đà Nẵng) 388mm, Tam Lãnh (Đà Nẵng) 301mm, Bình Phước (Quảng Ngãi) 257mm, Bình Trị (Quảng Ngãi) 248mm, Bạch Mã (thành phố Huế) 238mm và Giang Hải (thành phố Huế) 234mm.

Dự báo, đêm 8/10, thành phố Đà Nẵng và phía đông tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục có mưa to, phổ biến 30-70mm, cục bộ hơn 120mm.

Đêm 8/10 và ngày 9/10, khu vực từ Hà Tĩnh đến phía bắc tỉnh Quảng Trị có mưa to đến rất to, phổ biến 50-100mm, cục bộ hơn 150mm; từ phía nam tỉnh Quảng Trị đến thành phố Huế phổ biến 100-200mm, cục bộ hơn 300mm.

Đêm 9/10 và ngày 10/10, khu vực từ Thanh Hóa đến Nghệ An có mưa vừa, mưa to, phổ biến 40-80mm, cục bộ hơn 150mm; khu vực từ Hà Tĩnh đến thành phố Huế có mưa to, phổ biến 50-100mm, cục bộ hơn 200mm.

Theo Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia, lũ trên sông Cam Ly (Lâm Đồng) đang xuống. Mực nước lúc 13 giờ ngày 8/10 tại trạm Thanh Bình là 831,09m, cao hơn 0,09m so báo động 1.

Tại thành phố Huế, lũ trên sông Hương đang lên. Mực nước lúc 15 giờ ngày 8/10 tại trạm Kim Long là 1,1m, cao hơn 0,1m so báo động 1.

Từ ngày 8 đến 10/10, trên các sông từ Quảng Trị đến phía đông Quảng Ngãi có khả năng xuất hiện một đợt lũ. Đỉnh lũ trên các sông từ Quảng Trị đến thành phố Huế có khả năng lên mức báo động 1-báo động 2, có sông trên báo động 2; các sông ở thành phố Đà Nẵng và phía đông Quảng Ngãi dao động trên dưới báo động 1.

Mưa lớn đã gây một số thiệt hại tại các địa phương. Tại Lâm Đồng, khoảng 14 giờ 30 phút ngày 7/10, mưa lớn kèm sét tại xóm 2, thôn Đông Tiến, xã Đông Giang làm một người tử vong là ông K’ Văn Da, sinh năm 1950.

Tại Quảng Ngãi, mưa lớn gây sạt lở khoảng 20m taluy tuyến đường bê-tông liên thôn tại xã Ngọc Linh và ngập cục bộ tại một số xã, phường. Địa phương đã cắm biển cảnh báo nguy hiểm, bố trí lực lượng chốt chặn, hướng dẫn giao thông; đồng thời hỗ trợ người dân tại các khu vực bị ngập di chuyển đến nơi cao, an toàn.

Tại thành phố Huế, nước đã rút, chưa ghi nhận thiệt hại. Thành phố Đà Nẵng đang rà soát, cập nhật tình hình thiệt hại.