Mưa lớn tiếp diễn, mực nước sông Bùi dâng cao

Cảnh báo tiếp tục mưa lớn, lũ còn cao

Các địa phương được yêu cầu kiểm soát phương tiện qua các ngầm tràn, sẵn sàng sơ tán người dân tại vùng trũng thấp, tăng cường tuần tra, canh gác đê điều và duy trì trực ban 24/24h.

Báo cáo của Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai cho biết nước lũ đã tràn khoảng 1.400m đê, bờ bao sông Bùi tại địa bàn các xã Xuân Mai và Kiều Phú. Lực lượng tại chỗ đã được huy động gia cố, chống tràn.

Thôn Nam Phương, xã Xuân Mai, nước dâng ngang tầng 1 nhà dân.

Tình trạng ngập lụt cũng ảnh hưởng đến 146 nhà tại Hà Nội. Đây là một phần trong tổng số 2.291 nhà bị ngập tại các địa phương tính đến 7h ngày 17/9.

Cùng thời điểm, mưa lớn tiếp tục được dự báo tại khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An. Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ xuất hiện mưa cường độ lớn trên 100mm trong 3 giờ.

Trước diễn biến phức tạp của mưa lớn, mực nước sông Bùi tiếp tục dâng, một số đoạn đê thấp trên tuyến đê Bùi 2, xã Xuân Mai đã xảy ra tình trạng tràn đê.

Tại Thôn Nam Phương, xã Xuân Mai, nước dâng ngang tầng 1 nhà dân

Sáng 17/9, nước sông Bùi tiếp tục tràn nhanh qua mặt đê. Tại những đoạn nước tràn vào, lực lượng xung kích phòng, chống thiên tai, người dân địa phương và các chiến sĩ thuộc Tiểu đoàn 3 Lữ đoàn xe tăng 201 đã có mặt từ sớm để tham gia đắp các đoạn đê trũng, thấp. Các lực lượng khẩn trương xúc cát vào bao, xếp thành hàng dọc mép đê, phủ bạt nhằm hạn chế dòng nước xối mạnh gây hư hỏng mặt và mái đê.

Xã Xuân Mai cũng đồng thời huy động ô tô, máy xúc vận chuyển cát, bao tải và các vật tư cần thiết đến hiện trường. Lực lượng tại chỗ tiếp tục tuần tra toàn tuyến, theo dõi những đoạn đê thấp, vị trí từng sạt lở để kịp thời gia cố khi nước dâng.

Đê Bùi 2 dài khoảng 2,8km, cao trình phổ biến 6,7-7m. Tuyến đê có nhiệm vụ ngăn chậm lũ vào khu dân cư các thôn Tiến Tiên, Nam Phương, Việt An. Khi nước sông Bùi tràn cục bộ qua những đoạn đê thấp, lực lượng tại chỗ phải khẩn trương đắp con trạch chống tràn bằng đất, bao tải; sử dụng bạt, phên, ván, cọc tre để giữ vật liệu, hạn chế sóng và dòng chảy gây xói lở.

Bảo đảm khả năng ngăn nước khi mực nước sông Bùi lên mức 7,4m

Theo dự báo, mực nước sông Bùi tại khu vực trạm bơm Yên Duyệt có thể lên mức 7,4m. Trước tình hình này, lãnh đạo xã yêu cầu các lực lượng triển khai ngay phương án phòng, chống thiên tai đã được phê duyệt, tập trung đắp, gia cố tuyến đê tả Bùi 2, bảo đảm khả năng ngăn nước khi mực nước sông Bùi lên mức 7,4m.

Xã Xuân Mai cũng gửi thông báo khẩn tới nhân dân chủ động sơ tán tại các khu vực có nguy cơ ngập sâu, khu vực trũng thấp, ven sông và những nơi không bảo đảm an toàn đến các địa điểm an toàn theo hướng dẫn của chính quyền địa phương, đặc biệt các thôn Nam Phương, Việt An, Tiến Tiên.

Theo đó, ưu tiên sơ tán người già, trẻ em, phụ nữ mang thai, người khuyết tật và người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Nhân dân khẩn trương di dời tài sản, phương tiện, vật dụng có giá trị lên vị trí cao, an toàn; đưa gia súc, gia cầm đến nơi tránh ngập phù hợp; chủ động ngắt nguồn điện tại khu vực có nguy cơ ngập, bảo quản giấy tờ quan trọng, thuốc men, lương thực, nước uống và các nhu yếu phẩm cần thiết.

Xã yêu cầu người dân không chủ quan, phối hợp với chính quyền và các lực lượng chức năng để bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản; không đi qua khu vực ngập sâu, nước chảy xiết; không tự ý quay lại khu vực đã được sơ tán khi chưa có thông báo an toàn của cơ quan chức năng.

Đối với sản xuất nông nghiệp và chăn nuôi, các cơ quan chuyên môn và các thôn cần thông báo, hướng dẫn người dân chủ động phòng tránh.

Các hộ chăn nuôi gia súc, gia cầm cần khẩn trương đưa vật nuôi ra khỏi khu vực có nguy cơ bị ảnh hưởng.

Đối với các hộ nuôi thủy sản, nếu đủ điều kiện cần chủ động thu hoạch; trường hợp chưa thể thu hoạch phải tổ chức quây, rào chắc chắn để bảo vệ, hạn chế thiệt hại. Việc chủ động thu hoạch thủy sản trước mùa mưa lũ được xác định là giải pháp quan trọng nhằm giảm thiểu rủi ro.

Lãnh đạo xã yêu cầu các lực lượng tiếp tục theo dõi sát diễn biến thời tiết, đặc biệt là tình hình mưa tại khu vực thượng nguồn sông Bùi; duy trì chế độ trực và thông tin liên tục, sẵn sàng xử lý ngay khi phát sinh tình huống.

Các nhiệm vụ phòng, chống thiên tai phải được triển khai theo đúng phương án, với tinh thần chủ động, khẩn trương, quyết liệt, đặt mục tiêu cao nhất là bảo đảm an toàn đê điều, tính mạng, tài sản của nhân dân và lực lượng làm nhiệm vụ.

Nước sông Bùi tiếp tục dâng nhanh cũng gây ngập sâu tại nhiều khu vực trên địa bàn xã Quảng Bị (Hà Nội), khiến gần 200 hộ dân bị ảnh hưởng, nhiều hộ phải di dời khẩn cấp, nhất là tại những khu vực thấp trũng, ven sông.

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