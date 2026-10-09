Mưa lớn tiếp diễn, Huế yêu cầu không để bị động, bất ngờ

Ngày 8-10, Phó Chủ tịch UBND TP Huế, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố Nguyễn Văn Mạnh kiểm tra công tác triển khai ứng phó với mưa lớn, vận hành điều tiết các hồ, đập, hồ thủy điện tại Chi cục Thủy lợi và Biến đổi khí hậu thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường.

Huế lên phương án chủ động ứng phó mưa lớn, không để bị động bất ngờ.

Theo báo cáo nhanh của Chi cục Thủy lợi và Biến đổi khí hậu, từ 19 giờ ngày 5-10 đến 7 giờ ngày 8-10, lượng mưa tại các trạm đo trên địa bàn phổ biến 200-400mm, có nơi cao hơn.

Trong đó, Đỉnh Bạch Mã ghi nhận lượng mưa 708mm; Giang Hải 656,6mm; Cảng Chân Mây 514,2mm; Đồn Biên phòng Cảng Chân Mây 482,4mm; Cảng Tư Hiền 477,6mm và Lộc Tiến 450,8mm.

Dự báo từ sáng 8-10 đến sáng 10-10, TP Huế tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Tổng lượng mưa trong 24-48 giờ tới tại các xã vùng núi phía Tây phổ biến 80-180mm, có nơi trên 250mm; khu vực đồng bằng, trung du và ven biển phía Bắc phổ biến 100-220mm, có nơi trên 300mm; các phường, xã phía Nam phổ biến 150-300mm, có nơi trên 400mm.

Từ sáng 10-10 đến ngày 11-10, thành phố tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Từ ngày 12-10, mưa có xu hướng giảm dần.

Mưa lớn kéo dài làm gia tăng nguy cơ lũ quét, sạt lở, trượt lở đất đá tại vùng đồi núi và ven các sông, suối nhỏ. Các địa bàn như A Lưới 1-5, Phong Điền, Bình Điền, Hương Trà, Long Quảng, Nam Đông, Khe Tre, Phú Lộc và Chân Mây - Lăng Cô được cảnh báo nguy cơ cao.

Mưa lớn cũng có nguy cơ gây ngập, ngập lụt tại vùng thấp trũng hạ du các sông và ngập úng đô thị, nhất là những khu vực có hệ thống thoát nước kém.

Đến 7 giờ ngày 8-10, mực nước sông Hương tại trạm Kim Long đạt 1,05m, cao hơn báo động I 0,05m; sông Bồ tại trạm Phú Ốc ở mức 1,37m, dưới báo động I 0,13m.

Mực nước hồ Tả Trạch ở mức 32,63m, hồ Bình Điền 73,67m và hồ Hương Điền 53,08m. Các hồ chứa nước thủy lợi, thủy điện hiện vẫn bảo đảm an toàn.

Thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia và UBND thành phố, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo ứng phó với mưa lớn.

Các hồ chứa thủy lợi, thủy điện được yêu cầu xây dựng kịch bản vận hành hồ ứng phó mưa lớn, triển khai phương án vận hành hồ chứa; tiếp tục vận hành hồ Hương Điền theo lệnh vận hành và vận hành hồ Tả Trạch. Các địa phương được yêu cầu rà soát phương án ứng phó, chủ động triển khai lực lượng, phương tiện khi có tình huống.

Tại buổi kiểm tra, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Mạnh ghi nhận, đánh giá cao tinh thần chủ động của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong triển khai phương án ứng phó; đồng thời nhấn mạnh yêu cầu tuyệt đối không chủ quan, lơ là trước diễn biến thời tiết còn phức tạp.

Lãnh đạo thành phố yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục theo dõi sát bản tin dự báo, cảnh báo thời tiết; cập nhật thường xuyên lượng mưa, mực nước sông, hồ chứa và tình hình thực tế tại các địa bàn để chủ động phương án ứng phó.

Đặc biệt, cần chú trọng các khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt, ngập úng đô thị; kịp thời cảnh báo, hướng dẫn người dân và sẵn sàng phương án sơ tán khi có tình huống nguy hiểm.

Đối với các hồ, đập, hồ thủy điện, Phó Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các đơn vị quản lý thực hiện nghiêm quy trình vận hành, thường xuyên cập nhật diễn biến mưa, mực nước và khả năng tiếp nhận nước của hồ; chủ động phối hợp với cơ quan chức năng, địa phương vùng hạ du trong điều tiết, thông tin, cảnh báo, bảo đảm an toàn công trình và người dân.

Các địa phương phải duy trì nghiêm chế độ trực, kiểm tra các khu vực xung yếu, chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện, vật tư và nhu yếu phẩm theo phương châm “4 tại chỗ”; chủ động từ sớm, từ xa, không để bị động, bất ngờ, hạn chế thấp nhất thiệt hại do mưa lớn gây ra.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Mạnh nhấn mạnh, trong điều kiện lượng mưa tại nhiều khu vực đã ở mức rất cao, cùng với dự báo tiếp tục có mưa to, mưa rất to trong những ngày tới, các cơ quan, đơn vị và địa phương phải nắm chắc tình hình, xử lý kịp thời các nguy cơ phát sinh, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.