Ngày 25/11, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP Huế vừa có thông báo vận hành tăng lưu lượng điều tiết hồ chứa thủy điện Hương Điền qua tràn và tuabin với lưu lượng tăng dần, tránh đột biến khoảng từ 220-700m³/s, trong đó qua tuabin với lưu lượng 180m³/s. Thời gian tăng dần lưu lượng từ lúc 10h ngày 25/11.

Mưa lớn tiếp diễn, hồ thủy điện, thủy lợi ở Huế tăng điều tiết xả nước.

Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự TP Huế yêu cầu Công ty Cổ phần thủy điện Hương Điền tổ chức thông báo, cảnh báo còi hú và loa phát thanh cho vùng hạ du, theo dõi chặt chẽ diễn biến lưu lượng đến hồ, mực nước trên sông Bố tại trạm Phú Ổc đế phòng tránh ngập lụt cho vùng hạ du.

Yêu cầu UBND xã, phường thuộc hạ du hồ chứa thủy điện Hương Điền nghiêm cấm các hoạt động thuyền bè, vớt củi, câu cá... trên sông, hồ (trừ các trường hợp đặc biệt và có ý kiến chấp thuận từ cơ quan có thẩm quyền) thông báo đến người dân để chủ động phòng tránh.

Trước đó, Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Tả Trạch phát thông báo về việc điều tiết nước hồ chứa Tả Trạch thượng nguồn sông Hương về hạ du, nhằm bảo đảm an toàn công trình và chủ động ứng phó với tình hình mưa lớn trong những ngày tới.

Theo thông báo, thời gian bắt đầu điều tiết từ 15h ngày 24/11, với lưu lượng qua tràn khoảng 300 - 400 m3/s, qua nhà máy thủy điện 80 m3/s. Tổng lưu lượng xả dự kiến từ 380 - 480 m³/s.

Theo Đài Khí tượng thủy văn TP Huế, từ tối 24 đến ngày 26/11, trên địa bàn thành phố được dự báo có mưa vừa, mưa to, rải rác mưa rất to, tổng lượng mưa phổ biến 100 - 250 mm, có nơi trên 350mm.

Do ảnh hưởng không khí lạnh tăng cường với cường độ trung bình đến mạnh, từ ngày 25 đến 28/11, TP Huế tiếp tục có mưa, rải rác mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Tổng lượng mưa từ ngày 23/11 đến 2/12 phổ biến 200 - 400 mm, có nơi trên 500 mm. Trong các cơn dông cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh, nhiệt độ giảm sâu.

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP Huế yêu cầu các địa phương, đơn vị thường xuyên cập nhật dự báo, chủ động rà soát phương án ứng phó ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất và dông lốc; đồng thời theo dõi chặt chẽ mưa lũ, mực nước hồ chứa để vận hành công trình theo đúng quy trình, bảo đảm an toàn đập và vùng hạ du.

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP Huế cũng yêu cầu các địa phương tổ chức lực lượng canh gác tại ngầm tràn, tuyến đường ngập sâu, nước chảy xiết và khu vực có nguy cơ sạt lở; kiên quyết không cho người, phương tiện qua lại khi không bảo đảm an toàn. Đồng thời, chuẩn bị phương án sơ tán người dân khỏi khu vực nguy hiểm, ưu tiên nhóm dễ bị tổn thương.