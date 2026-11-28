Mưa lớn kéo dài

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường, từ sáng 27 đến sáng 28-11, khu vực phía Đông tỉnh có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Tổng lượng mưa từ 8 giờ ngày 27 đến 8 giờ ngày 28-11 phổ biến từ 40-100 mm, có nơi trên 150 mm.

Một nhà dân ở tổ dân phố Hoài Sơn Nam (phường Hoài Nhơn Bắc) bị ngập. Ảnh: Vạn Từ

Đáng chú ý, An Hưng ghi nhận 233,8 mm; An Hòa 152,2 mm; An Quang 151,3 mm; hồ Đồng Mít 188 mm; hồ Cẩn Hậu (phường Hoài Nhơn Bắc) 127 mm.

Riêng trong 6 giờ, từ 1 giờ đến 7 giờ ngày 28-11, lượng mưa tại An Hưng đạt 136,5 mm; Cầu An Lão 80,7 mm; hồ Cẩn Hậu 79,2 mm; An Quang 75,7 mm; Bồng Sơn 66,9 mm; Đề Gi 65,6 mm và Cát Thành 64,4 mm.

Dự báo từ sáng 28 đến sáng 30-11, khu vực phía Đông tỉnh tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giông, tổng lượng mưa phổ biến từ 100-200 mm, có nơi trên 300 mm.

Khu vực giữa tỉnh có mưa vừa đến mưa to, lượng mưa từ 50-100 mm, có nơi trên 150 mm. Đáng lưu ý, mưa có khả năng xuất hiện với cường suất lớn, trên 100 mm trong 3 giờ.

Cụ thể, các khu vực An Lão, Hoài Ân, Hoài Nhơn, Phù Mỹ, Phù Cát, Vĩnh Thạnh, Vân Canh có lượng mưa phổ biến 100-200 mm, có nơi trên 300 mm.

Khu vực Tây Sơn, Tuy Phước, An Nhơn, Quy Nhơn, Cát Tiến, Kbang phổ biến 70-150 mm, có nơi trên 200 mm. Các khu vực Kbang, An Khê, Ayun Pa, Ia Pa, Kông Chro, Phú Túc, Đak Pơ có lượng mưa phổ biến 50-100 mm, có nơi trên 150 mm.

Từ sáng 30-11 đến sáng 1-12, khu vực phía Đông và giữa tỉnh tiếp tục có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to, lượng mưa phổ biến từ 10-30 mm, có nơi trên 50 mm. Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn ở cấp 1.

Nước lũ lên nhanh, tràn vào chuồng trại ở tổ dân phố Hoài Sơn Nam (phường Hoài Nhơn Bắc). Ảnh: Vạn Từ

Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực trên địa bàn tỉnh gần bão hòa (trên 80%) hoặc đạt trạng thái bão hòa. Với dự báo mưa còn kéo dài, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ vùng núi; sạt lở đất trên sườn dốc và sụt lún đất tại các xã, phường trong tỉnh là rất đáng lưu ý.

Cơ quan chức năng cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất đá tại 32 xã, phường. Trong đó, tại khu vực phía Đông tỉnh, các điểm có nguy cơ gồm núi Đá, núi Đá Chồng (xã An Hòa); núi Hòn Mây (xã An Vinh); núi Cấm, đèo Chánh Oai, đèo Tân Thanh (xã Cát Tiến); núi Gành (xã Đề Gi); núi Chợ (xã Hoài Ân); đèo Cù Mông (phường Quy Nhơn Tây).

Riêng tại phường Quy Nhơn, nguy cơ tập trung ở khu vực núi Một, núi Bà Hỏa và hóc Bà Bếp; tại phường Quy Nhơn Nam, có các khu vực thuộc Ghềnh Ráng, dốc Mộng Cầm (đèo Quy Hòa)...

Chủ động vận hành, điều tiết nước hồ chứa

Trước diễn biến mưa lớn, các đơn vị quản lý hồ chứa đang theo dõi sát lượng nước về hồ và chủ động điều chỉnh lưu lượng điều tiết.

Nước lũ tràn vào nhà, người dân di dời, kê cao đồ đạc. Ảnh: Vạn Từ

Ông Lê Văn Quế - Giám đốc Xí nghiệp Thủy lợi Định Bình (Công ty TNHH Khai thác Công trình thủy lợi tỉnh Bình Định) cho biết: Lúc 11 giờ ngày 28-11, hồ Định Bình có mực nước 87,83 m, dung tích 176,5 triệu m³, đạt 78% dung tích thiết kế. Lưu lượng nước đến hồ là 380 m³/s, tổng lưu lượng đi 202 m³/s; tổng lượng mưa ghi nhận hơn 114 mm.

Tại hồ Đồng Mít, sáng 28-11, lưu lượng nước đến hồ khoảng 170 m³/s, lưu lượng điều tiết khoảng 120 m³/s; dung tích hồ đạt khoảng 79 triệu m³. Mưa lớn kéo dài khiến nước từ thượng nguồn đổ về các nhánh sông, suối, làm nhiều điểm tràn bị ngập cục bộ.

Khu dân cư ở tổ dân phố Hoài Sơn Nam (phường Hoài Nhơn Bắc) bị ngập, người dân bì bõm lội nước. Ảnh: Vạn Từ

Đến trưa 28-11, UBND phường Hoài Nhơn Bắc thông tin: Các điểm tràn đang bị ngập gồm: tràn Phú Nông, Hy Tường (tổ dân phố Hoài Sơn Đông); tràn Quy Thuận (tổ dân phố Hoài Châu Bắc); bờ tràn đường Lê Thánh Tông (tổ dân phố Công Thạnh) và bờ tràn tổ dân phố Liễu An. Mưa lớn cũng gây sạt lở bờ suối tại đoạn cao tốc xóm 3 Hy Văn (tổ dân phố Hoài Sơn).

Đáng chú ý, quá trình điều tiết hồ Suối Mới (tổ dân phố Hoài Sơn Nam) cộng với nước mưa từ thượng nguồn đổ về suối, khiến mực nước dâng nhanh và tràn vào nhà dân.

Nhờ chủ động di dời, kê cao đồ đạc, vật dụng nên các hộ dân tránh được ngập sâu, hạn chế thiệt hại. Tuy nhiên, nước tràn vào vườn, sân nhà vẫn gây xáo trộn sinh hoạt.

Lực lượng chức năng phường Hoài Nhơn Bắc hỗ trợ sơ tán người dân ở tổ dân phố Hoài Sơn Nam bị nước lũ cô lập, chia cắt. Ảnh: Vạn Từ

Trước tình hình đó, UBND phường Hoài Nhơn Bắc khuyến cáo người dân tuyệt đối không di chuyển qua các khu vực ngập nước khi nước lớn, không đến gần khu vực sạt lở.

Các trường học đã thông báo đến học sinh không đi qua những tuyến đường bị ngập, chủ động lựa chọn lộ trình khác để bảo đảm an toàn.

Nước lũ tràn vào nhà dân ở tổ dân phố Hoài Sơn Nam (phường Hoài Nhơn Bắc). Clip: Vạn Từ

Hiện phường đã bố trí lực lượng quân sự, công an và đội xung kích chốt chặn, cảnh báo tại các điểm có nguy cơ mất an toàn.

Chính quyền địa phương đề nghị người dân thường xuyên theo dõi thông tin cảnh báo mưa lũ; gia cố, chằng chống nhà cửa, kê cao tài sản, vật dụng thiết yếu; dự trữ lương thực, thực phẩm, nước uống, thuốc men đủ dùng trong nhiều ngày.

Người dân cần chủ động cắt nguồn điện khi nước ngập vào nhà để phòng tránh điện giật. Đối với các hộ neo đơn, người già yếu, trẻ em ở khu vực xung yếu, cần báo ngay cho tổ trưởng tổ dân phố để được hỗ trợ di dời khi cần thiết.

Trong khi đó, mưa lớn khiến một số tuyến đường, cầu tràn dọc sông An Lão qua xã Ân Hảo bị ngập. Ông Võ Duy Tín - Chủ tịch UBND xã - cho biết: Lúc 11 giờ 10 phút ngày 28-11, nước lũ từ sông An Lão dâng cao, tràn qua một số đoạn tỉnh lộ 629 thuộc thôn Vạn Hòa.

Hiện các phương tiện vẫn có thể lưu thông qua khu vực này. Tuy nhiên, nếu nước ngập sâu từ 0,3-0,4 m, địa phương sẽ đặt biển cảnh báo và tổ chức cấm người, phương tiện qua lại nhằm bảo đảm an toàn.

Toàn tỉnh có 282 hồ chứa, với tổng dung tích trữ hơn 1.194,8/hơn 1.455,8 triệu m³, đạt 82,1% dung tích thiết kế, bằng 93,9% so với cùng kỳ năm 2025. Hiện có 70 hồ qua tràn, trong đó 59 hồ đầy nước. Trong đó, khu vực phía Đông tỉnh có 162 hồ, dung tích trữ hơn 507,1/hơn 678 triệu m³, đạt 74,8% thiết kế. Hiện có 55 hồ qua tràn, 47 hồ đầy nước. Khu vực phía Tây có 120 hồ, dung tích trữ hơn 687,6/777,8 triệu m³, đạt 88,4% thiết kế; có 15 hồ qua tràn, trong đó 12 hồ đầy nước.