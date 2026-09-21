Mưa lớn tiếp diễn, cảnh báo lũ quét và sạt lở tại Đà Nẵng, Huế và Lâm Đồng

Theo bản tin phát lúc 4 giờ 40 ngày 21/9 của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to đã xuất hiện tại Huế, Đà Nẵng và Lâm Đồng trong những ngày qua.

Trong 6 giờ, từ 22 giờ ngày 20/9 đến 4 giờ ngày 21/9, lượng mưa tại Giang Hải đạt 133mm, Cảng Tư Hiền đạt 127mm (TP Huế); Phước Thành đạt 59,8mm (TP Đà Nẵng). Tại Lâm Đồng, trong 10 giờ tính đến 4 giờ ngày 21/9, lượng mưa ở Phước Cát 2 – Cát Tiên đạt 196mm, Hưng Bình 142mm, Gia Viễn – Cát Tiên 106mm.

Hình thái thời tiết do Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia phát sáng ngày 21/9.

Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực tại các địa phương trên đã gần bão hòa, với độ ẩm trên 85%, hoặc đạt trạng thái bão hòa. Trong khi đó, mưa được dự báo tiếp tục xảy ra, làm gia tăng nguy cơ lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất trên sườn dốc.

Trong ngày 21/9, TP Huế được dự báo có lượng mưa phổ biến từ 20–50mm, có nơi trên 90mm; TP Đà Nẵng từ 10–30mm, có nơi trên 70mm; Lâm Đồng từ 5–15mm, có nơi trên 40mm.

Tại TP Huế, các khu vực được cảnh báo có lũ quét, sạt lở đất gồm: Bình Điền, A Lưới 4, A Lưới 5, Chân Mây – Lăng Cô, Hương An, Kim Long, Phong Điền, Phú Bài, Thủy Xuân, Phú Lộc và Vinh Lộc.

Tại TP Đà Nẵng, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tập trung ở Đắc Pring, Phước Chánh, Phước Năng, Phước Thành và Trà Leng. Tại Lâm Đồng, các khu vực có nguy cơ gồm Cát Tiên 2, Cát Tiên 3, Quảng Tín, Bảo Lâm 1, Bảo Lâm 4, Cát Tiên, Đạ Huoai, Đạ Tẻh, Đạ Tẻh 2, Đạ Tẻh 3 và Đinh Trang Thượng. Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy được cảnh báo ở cấp 1.

Đáng chú ý, tại TP Huế, đợt mưa lớn từ ngày 10 đến 13/9 trước đó đã gây sạt lở tại 24 vị trí trên tuyến Nam Đông – A Lưới (Tỉnh lộ 74). Theo thông tin từ lãnh đạo Sở Xây dựng TP Huế ngày 18/9, nhiều điểm có đất đá từ taluy dương tràn xuống mặt đường; một số vị trí sạt lở taluy âm ăn sâu vào nền đường, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Sạt lở đất do mưa lớn xảy ra trên tuyến Nam Đông – A Lưới (Tỉnh lộ 74) TP Huế.

Việc mưa tiếp tục xuất hiện đòi hỏi đặc biệt lưu ý các khu vực đã xảy ra sạt lở, những đoạn đường qua sườn dốc và vị trí nền đất yếu.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo, lũ quét, sạt lở đất có thể uy hiếp tính mạng người dân, gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, phá hủy công trình dân sinh và ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất. Cơ quan dự báo kiến nghị các cơ quan chức năng tại địa phương rà soát những điểm nghẽn dòng chảy, vị trí xung yếu để có biện pháp phòng tránh, ứng phó.