Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất ở thành phố Đà Nẵng, lũ trên các sông ở thành phố Huế, tỉnh Quảng Ngãi. Ảnh minh họa. Nguồn: TTXVN

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ 15 giờ 30 phút đến 20 giờ 30 phút ngày 20/11, khu vực thành phố Đà Nẵng tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến từ 20-40mm, có nơi trên 90mm. Nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại thành phố Đà Nẵng, đặc biệt tại các xã, phường: Sơn Trà; Bà Nà, An Khê, Hải Vân, Hòa Khánh. Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy cấp 1.

Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế - xã hội. Cơ quan khí tượng thủy văn kiến nghị các cơ quan chức năng tại địa phương lưu ý rà soát các điểm nghẽn dòng, các vị trí xung yếu trên địa bàn để có biện pháp phòng tránh, ứng phó.

Từ 11 giờ đến 14 giờ ngày 20/11, khu vực thành phố Đà Nẵng đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to như: Suối Đá 88,4mm, Chùa Linh Ứng 77,2mm, Hồ Thạc Gián 64,2mm,...

Đối với tình hình lũ, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia nhận định, từ ngày 20/11 đến ngày 22/11, trên sông Trà Khúc có khả năng xuất hiện một đợt lũ, trong đợt lũ này, mực nước đỉnh lũ trên các sông dao động ở trên dưới mức báo động 1. Trên các sông ở thành phố Huế có khả năng xuất hiện một đợt lũ. Đỉnh lũ trên các sông lên mức báo động 1-báo động 2.

Nguy cơ xảy ra ngập lụt lũ quét trên các sông suối và sạt lở đất trên các sườn dốc tỉnh Quảng Ngãi và thành phố Huế. Thông tin cảnh báo khu vực nguy

cơ lũ quét, sạt lở đất thời gian thực được cung cấp trực tuyến trên trang thông tin điện tử của Cục Khí tượng Thủy văn tại địa chỉ: https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn và trong bản tin riêng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất.

Hiện mực nước trên sông Trà Khúc có dao động và ở dưới mức báo động 1. Mực nước trên sông Hương đang lên, mực nước trên sông Bồ dao động theo vận hành của hồ chứa thủy điện.