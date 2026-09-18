Mưa lớn tập trung từ Nghệ An đến Huế trong 24 giờ tới, Bắc Bộ đón nắng

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cho biết ngày 18/9, khu vực Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh có mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và dông. Lượng mưa tính từ 7h đến 15h cùng ngày có nơi trên 50mm, như Thành Hưng (Thanh Hóa) 53,4mm, Phú Gia (Hà Tĩnh) 57,2mm.

Theo dự báo viên Nguyễn Huế, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, tại Bắc Bộ, hình thế gây mưa trong những ngày qua đã không còn, thời tiết đang tốt lên nhanh.

Bắc Bộ, mưa giảm nhanh và ngày 19/9 trời tiếp tục có nắng. Ảnh: Quang Hùng

Trong đêm 18/9 và sáng 19/9, mưa chỉ còn xảy ra tại các tỉnh, thành phía Nam đồng bằng Bắc Bộ với lượng không lớn. Sang ngày 19/9, thời tiết miền Bắc tiếp tục có nắng.

Đáng chú ý, trong 24 giờ tới, khu vực có mưa lớn nhất trên cả nước được dự báo tập trung từ Nghệ An đến TP Huế, với lượng mưa phổ biến 30-60mm, cục bộ có nơi trên 80mm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo cần đề phòng khả năng xảy ra mưa với cường độ lớn trên 80mm trong 3 giờ, nguy cơ gây ngập úng cục bộ và ảnh hưởng đến giao thông, sinh hoạt tại các khu vực trũng thấp. Từ đêm 19/9, mưa lớn tại khu vực từ Nghệ An đến TP Huế có xu hướng giảm dần.

Ngoài ra, qua quan sát trên ảnh vệ tinh, mây dông đang phát triển tại khu vực tỉnh Lâm Đồng và một số tỉnh Nam Bộ. Dự báo trong chiều tối và đêm 18/9, các khu vực này tiếp tục có mưa, lượng mưa phổ biến 20-40mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm.