Mưa lớn tạo 7 điểm nước chảy xiết, gây nguy hiểm cho lưu thông tại Cù Lao Chàm

Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự xã Tân Hiệp căng dây cấm lưu thông ở một khu vực thuộc thôn Bãi Hương. Ảnh: NGỌC HƯNG

Thông tin từ Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự xã Tân Hiệp, qua khảo sát, trên địa bàn xã hiện có 7 điểm tập trung tại khu vực thôn Bãi Làng và thôn Bãi Hương có dòng chảy mạnh.

Các điểm này nằm trên đường di chuyển từ Bãi Làng xuống Bãi Hương, khu vực hồ Bãi Bìm, vòng xoay tổ 4 (thôn Bãi Làng), khu vực đầu thôn Bãi Hương và khu vực Bãi Chồng.

Theo ông Lê Mới, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Tân Hiệp, qua kiểm tra, cơ quan chức năng nhận thấy chưa có tình trạng sạt lở tại các khu vực trên.

Do dòng chảy mạnh, xiết, tiềm ẩn rủi ro mất an toàn, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự xã đã đặt biển cấm, căng dây cảnh báo; đồng thời bố trí lực lượng túc trực, nghiêm cấm người dân qua lại.

Trước diễn biến mưa lớn còn phức tạp và kéo dài, chính quyền xã Tân Hiệp đang tiếp tục theo dõi, rà soát các hộ dân nằm trong khu vực nguy hiểm, sẵn sàng phương án sơ tán đến nơi an toàn khi cần thiết.

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