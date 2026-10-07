Mưa lớn tạo 7 điểm nước chảy xiết, cảnh báo nguy hiểm tại Cù Lao Chàm

Theo UBND xã Tân Hiệp (TP Đà Nẵng), từ sáng đến chiều nay 7/10, mưa lớn liên tục tại Cù Lao Chàm (xã Tân Hiệp, TP Đà Nẵng) khiến nhiều khu vực trên đảo xuất hiện dòng nước chảy xiết, tiềm ẩn nguy hiểm cho người dân và phương tiện qua lại.

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã Tân Hiệp thông tin, qua kiểm tra, lực lượng chức năng ghi nhận 7 điểm có dòng nước chảy mạnh tại thôn Bãi Làng và Bãi Hương. Các vị trí tập trung trên tuyến đường từ Bãi Làng xuống Bãi Hương, khu vực hồ Bãi Bìm, vòng xoay Tổ 4 (thôn Bãi Làng), khu vực đầu thôn Bãi Hương và Bãi Chồng.

Tại những điểm này, nước từ các khu vực cao đổ xuống tạo dòng chảy mạnh, gây khó khăn cho việc đi lại. Thời điểm kiểm tra chưa ghi nhận tình trạng sạt lở, song dòng nước lớn có nguy cơ mất an toàn, nhất là đối với người đi bộ, xe máy và các phương tiện qua lại.

Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự xã Tân Hiệp căng dây cấm lưu thông ở một khu vực thuộc thôn Bãi Hương. (Ảnh BCHPTDS Tân Hiệp).

Để phòng ngừa sự cố, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã Tân Hiệp đã giăng dây, đặt biển cảnh báo và bố trí lực lượng túc trực, tạm thời không cho người dân lưu thông qua các khu vực nguy hiểm. Chính quyền địa phương tiếp tục theo dõi diễn biến thời tiết, kiểm tra các khu vực xung yếu và chủ động phương án ứng phó khi mưa lớn kéo dài.

Cùng ngày, Đại tá Nguyễn Thế Vinh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng, đã kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn tại phường Hội An Đông và xã Duy Nghĩa.

Qua kiểm tra, Đại tá Nguyễn Thế Vinh yêu cầu các địa phương bố trí lực lượng, phương tiện ứng trực tại những khu vực xung yếu, nhất là các địa bàn thường xuyên ngập sâu, có nguy cơ bị chia cắt; đồng thời rà soát các hộ dân ở khu vực nguy hiểm để chủ động phương án sơ tán trước khi nước lũ dâng.

Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố sẽ phối hợp, hướng dẫn các địa phương xây dựng phương án phù hợp với đặc điểm từng khu vực, chú trọng các nguy cơ sạt lở, sập đổ công trình; chuẩn bị lực lượng, phương tiện dự phòng và duy trì thông tin liên lạc thông suốt để sẵn sàng cơ động khi có tình huống xảy ra.

Theo Đài Khí tượng thủy văn Trung Bộ, trong 6 giờ từ 3h đến 9h ngày 7/10, nhiều nơi tại Đà Nẵng có mưa, trong đó trạm Lý Sơn ghi nhận 49,8mm, Kỳ Phú 44,4mm và Tam Kỳ 52,6mm. Một số khu vực có độ ẩm đất trên 80%, gần bão hòa hoặc đã bão hòa.

Dự báo trong 6 giờ tiếp theo, Đà Nẵng tiếp tục có mưa, lượng mưa phổ biến 10-30mm, có nơi trên 60mm. Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ vùng núi; sạt lở đất trên sườn dốc và sụt lún đất tại các xã, phường.