Mưa lớn tại Trung Bộ: Di dời 87 hộ dân, xả lũ hàng chục hồ chứa

Di dời 87 hộ dân

Số liệu quan trắc cho thấy, từ 19 giờ ngày 8-11 đến sáng nay (10-11), tại nhiều tỉnh, thành phố Trung Bộ đã có mưa to đến rất to, đặc biệt là tại thành phố Huế, thành phố Đà Nẵng và các tỉnh: Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Quảng Trị.

Một số trạm có lượng mưa lớn như: Như Xuân (Thanh Hóa) 426mm; Hồ Khe Xai (Hà Tĩnh) 250mm; La Tó (Quảng Trị) 445mm; Đỉnh Bạch Mã (Huế) 723mm; Đắk Mi 4C (Đà Nẵng) 229mm; Ea M’Đoal (Đắk Lắk) 340mm…

Một tuyến đường bị ngập sâu nước tại Hà Tĩnh. Ảnh: UBND xã Kỳ Thượng.

Mưa lớn đang gây ngập lụt nghiêm trọng tại nhiều địa phương, đặc biệt là ở Thanh Hoá. Thống kê đến sáng 10-11, tại xã Nông Cống ghi nhận 1.577 nhà dân bị ngập. Cùng với đó là 230ha rau màu và các cây trồng khác bị ngập úng; 472 gia cầm, gia súc bị cuốn trôi.

Cũng tại Thanh Hoá, 1 vị trí bị sụt lún đường đầu cầu mố M2 (Km 24+987/NS-BT, tại thôn Bãi Sim, xã Thanh Kỳ), giao thông không qua lại được; 1 vị trí sạt lở gây ách tắc (đường tỉnh 505B); 2 tràn giao thông bị hư hỏng (xã Yên Thọ); 35 tràn bị ngập trên các tuyến đường liên thôn, xã…

Tại tỉnh Quảng Trị, mưa lớn gây ngập 6 điểm ngầm tràn, chia cắt giao thông tại xã ĐaKrông (Tràn Ly Tôn (km28), thôn Ly Tôn; cầu tràn Chân Rò, thôn Chân Rò; tràn Đá Đỏ và tràn Tà Rẹc, thôn Pa Nang; tràn Làng Cát, thôn Làng Cát; tràn Tà Lêng, thôn Xa Lăng.

Trong khi đó, mưa lớn tại thành phố Huế cũng gây ra tình trạng ngập cục bộ một số hộ dân và ngầm, tràn giao thông khu vực trũng, thấp. Việc đi lại của người dân các địa phương gặp khá nhiều khó khăn.

Đáng chú ý, các tỉnh Thanh Hóa, Gia Lai đã phải tổ chức di dời 87 hộ dân khu vực ngập lụt, có nguy cơ cao sạt lở đến nơi an toàn (tỉnh Thanh Hoá: 52 hộ xã Nông Cống; 5 hộ dân tại các xã Thanh Quân, Thắng Bình; tỉnh Gia Lai: 30 hộ dân tại Núi Một, phường Quy Nhơn).

Điều tiết lũ hàng chục hồ chứa

Theo nhận định của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ sáng 10-11 đến đêm 11-11, tại các tỉnh, thành phố: Huế, Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh Quảng Ngãi đến Gia Lai có mưa phổ biến 150-280mm, cục bộ trên 450mm.

Phía Nam tỉnh Quảng Trị, phía Đông tỉnh Đắk Lắk có mưa phổ biến 80-160mm, cục bộ trên 250mm; tỉnh Khánh Hòa có mưa phổ biến 60-120mm, có nơi trên 150mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn hơn 100mm trong 3 giờ.

Một hồ chứa tại Hà Tĩnh đang xả lũ. Ảnh: Báo Hà Tĩnh.

Trước diễn biến mưa lũ phức tạp, các địa phương đang phải vận hành điều tiết lũ các hồ chứa. Hiện, tại Trung Bộ và Đông Nam Bộ có 5 hồ đang xả tràn (lưu vực sông Hương: Hương Điền xả 159 m3/s; Tả Trạch xả 142m3/s; lưu vực sông Ba: Ayun Hạ xả 20 m3/s; lưu vực sông Đồng Nai: Cần Đơn xả 50 m3/s, Dầu Tiếng xả 20 m3/s).

Tại khu vực Trung Bộ và Nam Bộ, cơ quan chức năng cũng đang vận hành xả tràn 8 hồ chứa thuỷ lợi. Cụ thể, Yên Mỹ xả 40m3/s; Vực Mấu xả 128m3/s; Sông Sào xả 230m3/s; Tả Trạch 142m3/s, Đạ Li Ông xả 27m3/s; Ayun Hạ xả 19m3/s; Đạ Tẻh xả 31m3/s; Dầu Tiếng xả 21 m3/s.

Để chủ động ứng phó, hạn chế thấp nhất thiệt hại do mưa lũ, các địa phương đang tiếp tục thực hiện nghiêm Công điện số 73/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Trọng tâm là rà soát, di dời người dân khỏi khu vực có nguy cơ ngập lụt, ảnh hưởng lũ quét, sạt lở đất.

Đại diện Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai cho biết, đã phối hợp với Zalo Việt Nam gửi 8 triệu tin nhắn cảnh báo, hướng dẫn kỹ năng ứng phó mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, lốc, sét, mưa đá đến người dân vùng ảnh hưởng các tỉnh từ Nghệ An đến Đắk Lắk.

Hiện, Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai đang tiếp tục tổ chức trực ban 24/24h; theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, thiên tai, chuyển thông tin dự báo, cảnh báo đến các địa phương để chủ động triển khai các biện pháp ứng phó.

Từ ngày 10 đến 12-11, đỉnh lũ trên các sông ở thành phố Huế lên mức báo động 2 và trên báo động 2; các sông ở Nam Quảng Trị, Đà Nẵng và Quảng Ngãi lên mức báo động 1 - 2 và trên báo động 2; sông Gianh (Quảng Trị) và các sông ở Gia Lai, Đắk Lắk dao động ở mức báo động 1.