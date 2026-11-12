Mưa lớn tại miền Trung sắp giảm dần, Bắc Bộ rét thêm hai ngày

Ngày 11/11, lũ trên sông Bồ, TP Huế đã giảm từ trên báo động 2 là 0,74m vào chiều 10/11 xuống còn dưới báo động 2 là 0,14m. Tuy nhiên, một số vùng thấp trũng hạ lưu sông Bồ vẫn còn bị ngập. Ảnh: TTXVN.

Theo báo cáo của Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai tối 11/11, từ 19h ngày 10/11 đến 16h ngày 11/11, các tỉnh, thành phố từ Huế đến Đắk Lắk có mưa 80 - 160 mm, riêng Đà Nẵng và Quảng Ngãi có nơi trên 300 mm.

Một số trạm ghi nhận mưa lớn trong ngày như Trà Thanh (Quảng Ngãi) 452 mm, Sơn Long (Quảng Ngãi) 429 mm, Trà Leng (Đà Nẵng) 399 mm, Đỉnh Bạch Mã (Huế) 280 mm.

Tính cả đợt mưa từ 19h ngày 8/11 đến 16h ngày 11/11, nhiều trạm có lượng mưa lũy kế rất lớn: Đỉnh Bạch Mã 1.315 mm, Khe Tre (Huế) 731 mm, Tà Lương (Huế) 675 mm; Trà Leng (Đà Nẵng) 877 mm, Trà Giáp (Đà Nẵng) 691 mm; Sơn Long (Quảng Ngãi) 850 mm, Trà Thanh 852 mm, Trà Hiệp 757 mm; La Tó (Quảng Trị) 640 mm. Tại Gia Lai và Đắk Lắk, lượng mưa cả đợt phổ biến 430 - 530 mm.

Mưa lớn miền Trung giảm dần từ chiều 12/11

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, từ chiều tối 11/11 đến sáng 12/11, TP Huế, TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 60 - 120 mm, cục bộ có nơi trên 200 mm, kèm nguy cơ mưa cường độ lớn trên 100 mm trong 3 giờ. Phía Đông các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk và tỉnh Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to 30 - 70 mm, cục bộ trên 120 mm.

Từ chiều 12/11, mưa lớn trên khu vực Trung Bộ có xu hướng giảm dần. Ngày 13 - 14/11, mưa lớn giảm nhanh cả về diện và lượng, chỉ còn mưa rào rải rác, có nơi có dông; từ ngày 15/11, mưa chỉ xuất hiện ở một vài nơi.

Về lũ, Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai cho biết, lũ trên sông Bồ, sông Hương (TP Huế), sông Trà Bồng, Trà Khúc và sông Vệ (Quảng Ngãi) đã đạt đỉnh và đang xuống; riêng sông Vệ lúc 15h ngày 11/11 ở mức 4,86 m, trên báo động 3 là 0,36 m, sau khi đạt đỉnh 4,92 m vào trưa cùng ngày. Lũ trên sông Kiến Giang (Quảng Trị) đang xuống, còn trên báo động một; lũ trên sông Kỳ Lộ (Đắk Lắk) đang lên, trên báo động 2.

Dự báo trong 24 giờ tới, lũ trên sông Trà Bồng, Trà Khúc tiếp tục xuống dưới báo động một; lũ trên sông Vệ xuống chậm, về dưới báo động 2; lũ trên các sông ở TP Huế dao động trên báo động một, sau đó xuống.

Trên 10 lưu vực sông khu vực Trung Bộ và Đông Nam Bộ hiện có 129 hồ, đập thuộc hệ thống liên hồ chứa, trong đó 6 hồ đang xả tràn. Các hồ chứa thủy lợi ở Bắc Trung Bộ đạt 56 - 92% dung tích thiết kế; Nam Trung Bộ và Tây Nguyên đạt 57 - 87%; Nam Bộ đạt 42 - 77%.

Di dời 557 hộ dân, cho học sinh vùng nguy cơ nghỉ học

Trong đợt mưa lũ kéo dài tại miền Trung những ngày gần đây, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đã ban hành 3 văn bản chỉ đạo ứng phó mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất; các Bộ: Quốc phòng, Công an, Xây dựng, Công Thương, Giáo dục và Đào tạo, Y tế đều có công điện ứng phó. Các tỉnh, thành phố từ Thanh Hóa đến Đắk Lắk ban hành công điện, văn bản chủ động ứng phó, chỉ đạo vận hành an toàn hồ chứa.

Đến nay, các tỉnh, thành: Thanh Hóa, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai đã di dời 557 hộ dân ở khu vực có nguy cơ cao ngập lụt, sạt lở đến nơi an toàn; trong đó: Thanh Hóa 153 hộ, Quảng Ngãi 151 hộ, Đà Nẵng 131 hộ, Gia Lai 102 hộ, Huế 20 hộ. Riêng 153 hộ dân tại Thanh Hóa đã trở về nhà để dọn dẹp.

Một số trường học tại các xã, phường vùng thấp trũng, ven sông ở Thanh Hóa, Huế, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk cho học sinh nghỉ học để bảo đảm an toàn. Các địa phương tổ chức canh gác, điều tiết giao thông tại các ngầm tràn bị ngập, sạt lở.

Theo thống kê từ Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai, đến 17h ngày 11/11, mưa lũ làm 2 người bị thương tại TP Huế; 38 nhà bị tốc mái, hư hỏng tại Quảng Trị, Huế, Quảng Ngãi, Đắk Lắk; 11 nhà bị ảnh hưởng do sạt lở đất tại Đà Nẵng và Quảng Ngãi. Một số nhà tại khu vực thấp trũng thuộc xã Phước Giang (Quảng Ngãi) còn ngập trung bình 0,5 m.

Về nông nghiệp, 126 ha rau màu và cây trồng khác bị ngập, chủ yếu tại Thanh Hóa (121 ha); 9.850 con gia cầm và 13 con gia súc bị chết, cuốn trôi; 78,8 ha ao nuôi thủy sản tại Thanh Hóa bị tràn. Hai điểm trường tại Quảng Ngãi bị hư hỏng; 265 m kênh tại Thanh Hóa sạt lở, hư hỏng; 5 đập dâng tại Quảng Ngãi bị bồi lấp cụm công trình đầu mối; 421 cây xanh và một cột điện tại Đà Nẵng bị đổ gãy.

Về giao thông, mưa lũ gây sạt lở, ngập tại nhiều tuyến ở Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, phần lớn đã thông tuyến. Hiện vẫn còn sạt lở trên Quốc lộ 9C tại Km30+900 (Quảng Trị) chưa thông tuyến; tuyến đường Trường Sơn Đông (Quảng Ngãi) sạt lở 3 vị trí, mới thông xe một làn; sụt lún đường đầu cầu tại xã Thanh Kỳ (Thanh Hóa) khiến giao thông không qua lại được. Các địa phương đang tiếp tục rà soát, tổng hợp thiệt hại.

Bắc Bộ rét đến 13/11, kèm mưa giông

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, đợt không khí lạnh ảnh hưởng từ ngày 8 - 9/11 khiến Bắc Bộ tiếp tục trời rét. Ngày 11/11, nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến 14 - 17 độ, vùng núi cao có nơi dưới 11 độ; khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị phổ biến 15 - 18 độ.

Trong đêm 11/11, do ảnh hưởng của rãnh gió tây trên cao, khu vực Tây Bắc Bộ bắt đầu có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Từ ngày 12/11, mưa dông mở rộng ra cả khu vực Bắc Bộ và duy trì đến ngày 13/11, riêng ngày 13/11 tập trung ở Đông Bắc Bộ. Tại Hà Nội, đêm 11/11 không mưa, ngày 12/11 có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ thấp nhất 16 - 18 độ.

Bắc Bộ duy trì trạng thái trời rét đến ngày 13/11; từ sau ngày 13/11, nhiệt độ có xu hướng tăng dần, ban ngày Hà Nội có thể đạt 25 độ.

Trên biển, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió Đông Bắc cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, sóng cao 3 - 5m; vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi gió cấp 6, giật cấp 7 - 8, sóng cao 3-5m; vùng biển từ Gia Lai đến Cà Mau và phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm phía Tây đặc khu Trường Sa) gió cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7 - 8, sóng cao 2 - 4m.