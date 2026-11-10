Mưa lớn tại Huế gây ngập lụt, bờ biển bị xâm thực

Sóng biển xâm thực sâu vào bờ biển ven Tổ dân phố An Hải, phường Thuận An, TP. Huế. Ảnh: T.An

Tối 10.11, mực nước sông Bồ tại trạm Phú Ốc đo được 3,47m, trên báo động 2 là 0,47m; mực nước sông Hương tại Kim Long 1,4m, trên báo động 1 là 0,4m.

Nước sông Truồi cũng nước dâng cao, gây ngập lụt các khu dân cư trên địa bàn xã Lộc An, ảnh hưởng giao thông và đời sống người dân.

Trong ngày 9 và 10.11, trên địa bàn TP. Huế có mưa to đến rất to, tập trung ở khu vực miền núi. Đường Hồ Chí Minh nhánh Tây qua xã A Lưới 3 bị đất đá tràn xuống tại 3 vị trí, chiều dài ảnh hưởng khoảng 250m; đoạn qua xã A Lưới 1 có 4 vị trí bị ảnh hưởng, chiều dài khoảng 200m.

Các lực lượng chức năng đã đặt biển cảnh báo, huy động phương tiện khơi thông. Đến thời điểm báo cáo, giao thông qua xã A Lưới 3 đã bình thường, các vị trí còn lại tiếp tục được xử lý.

Các hàng quán kinh doanh dịch vụ ven biển Thuận An bị nước biển và cát tràn vào, người dân tranh thủ dọn dẹp và khắc phục. Ảnh: T.An

Tại xã A Lưới 2, nhiều tuyến đường bị sạt lở, đất đá bồi lấp, gồm: đường giao thông nông thôn thôn Hồng Nam, đường Bắc Sơn ở thôn Tà Rê, đường Giải phóng A So ở thôn Sơn Phước, tỉnh lộ 20 qua thôn Hồng Quảng…

Ở khu vực ven biển qua địa bàn phường Thuận An, sóng lớn và triều cường đã gây ngập lụt một số tuyến đường ở Tổ dân phố Thai Dương Hạ. Cùng với đó, tại Tổ dân phố An Hải, nước biển gây sạt lở đoạn bờ biển dài khoảng 100m, xâm thực sâu vào đất liền khoảng 20m.

Dọc bãi biển Thuận An, nhiều hàng quán kinh doanh dịch vụ ẩm thực bị gió mạnh đánh tốc mái, nước biển và cát tràn vào sâu bên trong quán.

Thời tiết xấu cũng đã khiến một tàu hàng có trong tải hơn 23.000 tấn bị trôi dạt và mắc cạn tại khu vực vùng biển Chân Mây, thuộc địa phận xã Chân Mây – Lăng Cô. Thời điểm xảy ra sự cố, trên tàu có 20 thuyền viên.

Cảng vụ Hàng hải Thừa Thiên Huế duy trì liên lạc với thuyền trưởng và tình trạng tàu để đánh giá kỹ thuật, xây dựng phương án cứu hộ, đưa tàu thoát cạn.