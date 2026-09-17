Mưa lớn tại Hà Nội khiến hơn 10.600 người bị ảnh hưởng, 2.204 nhà bị ngập

Theo Báo cáo nhanh về công tác phòng, chống thiên tai của Chi cục Thủy lợi và Phòng, chống thiên tai, Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội, từ 7h đến 15h ngày 17/9, trên địa bàn thành phố có mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to, lượng mưa phổ biến 20-50mm.

Một số điểm ghi nhận lượng mưa cao như Ba Vì (Trung Hà) 57,8mm; Ứng Hòa (Ba Thá) 57,2mm; Hà Đông 56,1mm; Láng 45,7mm. Tại các điểm đo khác, lượng mưa ghi nhận ở Sơn Tây (trạm thủy văn) 35,7mm; Thượng Cát 36mm; Sơn Tây (trạm khí tượng) 31,9mm; Hoàn Kiếm 28,3mm và Ba Vì (trạm khí tượng) 19,3mm.

Mưa lớn khiến nhiều nơi tại Hà Nội bị ngập nước trong ngày 17/9. Ảnh: Quang Hùng

Theo số liệu báo cáo nhanh từ các xã, phường tại Hà Nội, đến 15h ngày 17/9, mưa lũ đã ảnh hưởng đến 2.389 hộ với 10.625 người trên địa bàn thành phố. So với ca báo cáo trước, số hộ và người bị ảnh hưởng tăng thêm 2.017 hộ và 8.075 người, tập trung tại các xã, phường Xuân Mai, Quảng Bị, Trần Phú, Ngọc Hồi, Phúc Sơn, Hòa Phú và Sơn Tây.

Trong số này, có 46 hộ với 179 người phải sơ tán, tăng thêm 18 hộ với 57 người trong ca báo cáo, tại các xã, phường Hòa Phú, Quốc Oai và Sơn Tây.

Hơn 10.600 người bị ảnh hưởng, hơn 2.200 nhà bị ngập. Ảnh: Quang Hùng

Về nhà ở, toàn thành phố ghi nhận 2.204 nhà bị ảnh hưởng do ngập, tăng 2.058 nhà trong ca báo cáo tại các xã, phường Ngọc Hồi, Mỹ Đức, Kiến Hưng, Sơn Đồng, Hòa Phú, Sơn Tây, Dân Hòa, Chương Mỹ và Thường Tín.

Mưa lũ cũng khiến 7.420m đê, bờ bao bị ảnh hưởng do ngập tràn, tăng 5.920m; 5.050m bờ kênh thủy lợi bị ảnh hưởng ngập tràn, tăng 850m. Ngoài ra, phát sinh 110m bờ kênh thủy lợi bị sự cố. Ba nhà trạm bơm bị ảnh hưởng do ngập, 7 cơ sở giáo dục bị ngập và 2 vị trí công trình xây dựng khác bị sự cố.

Tổng chiều dài đường giao thông gồm quốc lộ, đường tỉnh, đường xã và đường sắt bị ảnh hưởng do ngập lên tới 18.823m, tăng 15.523m trong ca báo cáo. Các khu vực bị ảnh hưởng gồm Cầu Giấy, Kiến Hưng, Ngọc Hồi, Kiều Phú, Tam Hưng, Trần Phú, Xuân Đỉnh, Hòa Phú, Hưng Đạo, Hồng Vân, Chương Mỹ và Thường Tín.