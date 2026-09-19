Mưa lớn tại Đồng Nai có khả năng duy trì đến hết ngày 24-9

Đường Bùi Văn Hòa bị ngập nước sau cơn mưa tối 18-9. Ảnh: Lê Duy

Cụ thể, dự báo từ 13h ngày 19-9 đến 13h ngày 21-9, khu vực thành phố Đồng Nai có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Lượng mưa phổ biến 90-140mm, có nơi trên 140mm. Mưa lớn tập trung vào chiều và đêm.

Dự báo chi tiết mưa tại một số khu vực trên địa bàn thành phố Đồng Nai. Ảnh chụp màn hình: KL

Khả năng từ 48-72 giờ tới, thành phố Đồng Nai tiếp tục có mưa vừa, mưa to, tổng lượng mưa phổ biến 80-130mm, có nơi trên 130mm. Đài Khí tượng thủy văn Đồng Nai nhận định đợt mưa lớn này có khả năng duy trì đến hết ngày 24-9. Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn ở cấp 1.

Giám đốc Đài Khí tượng thủy văn Đồng Nai Nguyễn Phước Huy cho biết, thời tiết tại Đồng Nai chịu ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam có cường độ trung bình. Áp cao lục địa tăng cường yếu ở phía Bắc. Rãnh áp thấp hạ trục dần xuống phía Nam và hoạt động mạnh lên thành dải hội tụ nhiệt đới có trục qua Nam Trung Bộ nối với vùng thấp ở ngoài khơi giữa Biển Đông. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới hoạt động suy yếu.

Do đó, thời tiết trong những ngày tới được dự báo mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, chiều tối và đêm có mưa nhiều nơi, cục bộ có nơi mưa to đến rất to và dông. Trong cơn dông cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ trung bình 26-28 độ C; nhiệt độ cao nhất 32-34 độ C và thấp nhất 22-25 độ C.

Ông Nguyễn Phước Huy lưu ý, trong những ngày mưa lớn kéo dài, người dân cần đề phòng các hiện tượng nguy hiểm trong dông như: lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Bên cạnh đó, mưa lớn có thể gây lũ quét, sạt lở đất ở khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp. Đặc biệt, mưa có cường độ lớn trong một thời gian ngắn có thể gây ngập úng tại các khu đô thị, những khu vực ven sông, kênh rạch.

Cùng với diễn biến mưa lớn, mực nước tại một số sông khu vực thượng lưu hệ thống sông Đồng Nai hiện ở trên mức báo động 1. Theo Đài Khí tượng thủy văn Đồng Nai, mực nước vùng thượng lưu hệ thống sông Đồng Nai biến đổi chậm.

Dự báo trong 24 giờ tới, tại trạm Tà Lài, mực nước sông Đồng Nai biến đổi chậm, dao động ở mức trên báo động 1. Tại trạm Phú Hiệp, mực nước sông La Ngà biến đổi chậm, dao động giữa mức báo động 1 (104,5m) và báo động 2 (105,5m). Cấp báo động lũ có thể xảy ra trên sông Đồng Nai và sông La Ngà đều ở mức báo động 1. Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ trên cả 2 sông cũng ở cấp 1.

Đài Khí tượng thủy văn Đồng Nai cảnh báo khu vực có khả năng xảy ra lũ gồm sông Đồng Nai và sông La Ngà, đoạn từ thượng lưu đến địa bàn các xã, phường: Đak Lua, Nam Cát Tiên, Tà Lài, Thanh Sơn, Phú Vinh, Phú Lâm, Định Quán thuộc thành phố Đồng Nai và các địa bàn lân cận.

Theo ông Nguyễn Phước Huy, với tình hình mưa lớn tiếp tục xảy ra, cần đề phòng mưa lớn kết hợp với lũ gây ngập lụt, sạt lở bờ sông, suối và ảnh hưởng đến các khu vực trũng thấp. Đây là những tác động cần lưu ý trong thời gian đợt mưa lớn còn kéo dài.

Trong những ngày tới, người dân ở các khu vực trũng thấp, ven sông, suối cần theo dõi các bản tin dự báo, cảnh báo mưa lớn và tình hình mực nước để chủ động ứng phó. Đặc biệt, cần đề phòng tình trạng mưa lớn xảy ra đồng thời với mực nước sông ở mức cao, có thể gây ngập lụt tại những khu vực thấp và ven sông, suối.