Mưa lớn suốt đêm, nhiều tuyến phố Hà Nội ngập sâu

Mưa lớn khiến Thủ đô xuất hiện hàng loạt điểm ngập.

Người dân chật vật đến công sở, đưa con đi học

Sáng 17/9, nhiều tuyến đường ở Hà Nội ghi nhận tình trạng ngập úng sau trận mưa lớn kéo dài suốt đêm. Nước dồn xuống mặt đường khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn, đặc biệt tại những khu vực trũng thấp.

Người dân di chuyển rất chậm trên đường Trần Vỹ.

Tại đường Trần Vỹ (Phường Phú Diễn), nước ngập cao hơn vỉa hè. Các phương tiện phải di chuyển chậm qua vùng nước, một số xe máy có dấu hiệu chết máy.

Trên các tuyến Hồ Tùng Mậu, Xuân Thủy..., tình trạng ùn tắc xuất hiện từ khoảng 7h sáng, thời điểm lượng phương tiện bắt đầu tăng cao. Mưa lớn và tâm lý đi làm sớm khiến nhiều tuyến đường nhanh chóng trở nên đông đúc.

Đường Hồ Tùng Mậu ùn tắc từ 7h sáng.

Chị Huyền, một người dân sinh sống tại khu vực Mai Dịch, cho biết quãng đường từ nhà đến nơi làm việc chưa đến 2km, nhưng sáng nay chị mất khoảng 30 phút mới đến nơi.

Tương tự, anh Bảo, người dân ở khu vực Nguyễn Văn Huyên, gặp khó khăn khi đưa con đến trường. Hành trình buổi sáng diễn ra trong cảnh phương tiện phải nhích từng chút qua những đoạn đường đông đúc, ngập nước.

Bảng điện tử luôn cảnh báo các đoạn đường có mật độ lưu thông rất cao.

Tại đường 70, đoạn qua Khu đô thị Xa La (Phường Hà Đông), nước ngập trên diện rộng, phủ một phần mặt đường. Nhiều người điều khiển xe máy phải giảm tốc độ, dò đường qua những vị trí nước sâu để tránh chết máy.

Sau cơn mưa lớn kéo dài suốt đêm, đường 70 đoạn qua Khu đô thị Xa La, phường Hà Đông, chìm trong “biển nước”

Trong khi đó, phố Thái Hà, đoạn qua ngõ 133, ghi nhận mức ngập khoảng 40-50cm. Nhiều người đi xe máy phải xuống xe, dắt bộ qua đoạn đường ngập.

Tại đây, công nhân Xí nghiệp Thoát nước số 4 đã lắp đặt máy bơm hút nước tại chỗ, đồng thời bố trí biển cảnh báo để hỗ trợ công tác tiêu thoát nước và bảo đảm an toàn cho người dân.

Nhiều người dân phải dắt bộ do không thể di chuyển.

Hà Nội ghi nhận nhiều điểm ngập sau trận mưa lớn

Theo báo cáo nhanh của Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội, mưa lớn xuất hiện trên diện rộng trong đêm 16 và rạng sáng 17/9, do ảnh hưởng của hội tụ gió Đông Nam phát triển từ mặt đất lên độ cao 5.000m.

Lượng mưa tại nhiều khu vực dao động từ 80-160mm. Đáng chú ý, trạm Đồng Bông 1 (Từ Liêm) ghi nhận 199mm; Hai Bà Trưng 188mm; Tây Mỗ 177,3mm. Khu vực Cầu Giấy có lượng mưa từ 166-175,4mm.

Nhiều xe ô tô gầm thấp nước đã ngang nửa bánh xe.

Một số điểm khác cũng ghi nhận lượng mưa lớn như Mỹ Đức 163,8mm, Thanh Liệt 152,5mm, Phú Xuyên 148,1mm, Ngọc Hồi 146,4mm, Gia Lâm 137,7mm, Hoàng Mai 135,7mm và Nghĩa Đô 131,9mm.

Theo thống kê của đơn vị thoát nước, nhiều vị trí trên địa bàn thành phố xuất hiện úng ngập, đọng nước. Trong đó có các tuyến Dương Đình Nghệ - Phạm Hùng, khu vực Hoa Bằng, ngã ba 246 đường Mỹ Đình, đường Lê Đức Thọ quanh quảng trường sân vận động Mỹ Đình và đường Tân Mỹ.

Ghi nhận tại phố Mai Dịch.

Các tuyến Phan Văn Trường, Trần Bình, Triều Khúc, Võ Chí Công, Nguyễn Hoàng - Phạm Hùng, Tố Hữu, Lương Thế Vinh, Châu Văn Liêm, Thành Công, Thái Hà, Nguyễn Văn Trỗi, Huỳnh Thúc Kháng, Giang Văn Minh và ngõ 100 Đội Cấn cũng ghi nhận tình trạng ngập úng.

Các phương tiện di chuyển rất khó khăn.

Một số hầm chui dân sinh số 4, 5, 6 tại Km9+656 xuất hiện nước đọng sau mưa.

Trước diễn biến mưa lớn, các đơn vị thoát nước tổ chức vận hành trạm bơm, triển khai máy bơm tại những điểm ngập và theo dõi tình hình tiêu thoát nước nhằm hạn chế ảnh hưởng đến giao thông, sinh hoạt của người dân.

Người dân chật vật đến công sở trong buổi sáng ngày 17/9.