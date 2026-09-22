Mưa lớn ở Trung Bộ và Nam Bộ còn kéo dài đến khi nào?

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày hôm nay (22/9), khu vực Tp. Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, các tỉnh Khánh Hòa, Lâm Đồng và miền Tây Nam Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Lượng mưa tính từ 07 giờ đến 15 giờ ngày 22/9 có nơi trên 70mm như các trạm: Suối Đá (Tp. Đà Nẵng) 76.4mm, Phú Hưng (Cà Mau) 168.6mm,…

Từ chiều tối ngày 22/9 đến ngày 23/9, khu vực từ Tp. Huế đến Tp. Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có mưa to đến rất to và dông với lượng mưa phổ biến 60-120mm, cục bộ có nơi trên 250mm.

Trung Bộ và Nam Bộ mưa lớn kéo dài hết ngày mai. Ảnh: PV

Các tỉnh Lâm Đồng và Khánh Hòa, khu vực Nam Bộ: có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 40-80mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150mm.

Từ đêm 23/9 đến ngày 24/9, khu vực từ Quảng Trị đến Tp. Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 70-150mm, cục bộ có nơi trên 250mm.

Phía Đông các tỉnh Gia Lai và Đắk Lắk; các tỉnh Khánh Hòa, Lâm Đồng; khu vực Nam Bộ: có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 30-70mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 120mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn (>100mm/3h).

Ngoài ra từ chiều tối 22/9 đến ngày 23/9, khu vực phía Nam tỉnh Quảng Trị, phía Tây các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có mưa, mưa vừa và dông với lượng mưa phổ biến 20-40mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Đêm 24/9 và ngày 25/9, khu vực từ Hà Tĩnh đến Tp. Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 40-70m, cục bộ có nơi mưa rất to trên 100mm. Phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai, các tỉnh Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng và Nam Bộ có mưa, mưa vừa và dông với lượng mưa phổ biến từ 20-40mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá: cấp 1.

Dự báo thời tiết từ đêm 22/9 đến ngày 24/9:

Khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ: có mưa rào và dông vài nơi; riêng khu vực Bắc Trung Bộ ngày 24/9 có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Khu vực từ Tp. Huế đến Tp. Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có mưa to đến rất to và dông.

Các tỉnh Lâm Đồng, Khánh Hòa và khu vực Nam Bộ: có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Các khu vực khác: có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhận định thời tiết từ đêm 24/9 đến ngày 2/10:

Bắc Bộ: có mưa rào và dông vài nơi.

Bắc Trung Bộ: có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Khu vực từ Hà Tĩnh đến Tp. Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; từ đêm 25/9 mưa có xu hướng giảm dần.

Các nơi khác ở Trung Bộ và Nam Bộ có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi to đến khoảng ngày 26/9; sau có mưa rào và dông rải rác (thời gian mưa tập trung vào chiều và tối). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.