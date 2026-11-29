Mưa lớn tại khu vực Trung Bộ đã giảm dần, lũ trên các sông cũng đang xuống.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong đêm 28/11, mưa lớn tại khu vực Trung Bộ giảm dần, lượng mưa phổ biến từ 40–100mm, cục bộ có nơi trên 190mm. Dự báo trong ngày và đêm 29/11, mưa tiếp tục giảm về cường độ.

Về tình hình lũ, xu thế chung trên các sông ở khu vực Trung Bộ đang giảm. Sáng 29/11, lũ trên sông Vệ (Quảng Ngãi) còn trên mức báo động 3; sông Trà Khúc (Quảng Ngãi) và sông Kôn (Gia Lai) trên mức báo động 2.

Trong 12–24 giờ tới, lũ trên các sông tiếp tục xuống. Cụ thể, lũ trên sông Vệ xuống mức báo động 2; sông Trà Khúc và sông Kôn xuống mức báo động 1–2.

Lũ trên sông Hương (thành phố Huế), sông Thu Bồn (thành phố Đà Nẵng), sông Dinh Ninh Hòa (Khánh Hòa) và các sông ở khu vực phía đông Gia Lai, phía đông Đắk Lắk dao động chủ yếu ở mức báo động 1–2.