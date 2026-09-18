Mưa lớn ở Thanh Hóa và Nghệ An, nhiều tuyến đường ngập sâu

Theo báo cáo nhanh của Cục Đường bộ Việt Nam gửi Bộ Xây dựng ngày 18/9, mưa lớn tại khu vực Bắc Trung Bộ tiếp tục gây ảnh hưởng đến hạ tầng giao thông, đặc biệt tại Thanh Hóa và Nghệ An.

Cục Đường bộ Việt Nam đã yêu cầu các đơn vị chủ động ứng phó với mưa lớn, ngập lụt, sạt lở đất; tăng cường kiểm tra hiện trường, tổ chức cảnh báo, phân luồng và huy động nhân lực, phương tiện xử lý các sự cố phát sinh.

Mưa lớn gây ngập sâu, sạt lở tại Thanh Hóa

Thanh Hóa đang là địa phương chịu ảnh hưởng đáng kể trong đợt mưa lớn. Toàn tỉnh ghi nhận 43 vị trí ngập nước gây tắc đường. Hai vị trí đã được khắc phục, còn 41 vị trí tiếp tục bị ảnh hưởng.

Trong số này, 14 vị trí nằm trên các tuyến quốc lộ như QL45, QL47C, QL217B, QL10 và tuyến NS-BT; 27 vị trí thuộc hệ thống đường tỉnh.

Đáng chú ý, nhiều điểm có mức ngập sâu. Trên QL45, một số đoạn ngập từ 1,45-1,75m, phạm vi ngập kéo dài từ vài trăm mét đến hơn 1km. Trên QL217B, có đoạn ngập 0,8-1,2m, cá biệt phạm vi ngập kéo dài tới 5km.

Tại các vị trí nguy hiểm, lực lượng chức năng đã căng dây, đặt biển cảnh báo và tổ chức cấm đường để bảo đảm an toàn cho người và phương tiện.

Không chỉ ngập nước, Thanh Hóa còn ghi nhận 8 vị trí sạt lở gây tắc đường. Đến nay, 5 vị trí đã được khắc phục, còn 3 vị trí đang tiếp tục xử lý.

Mưa lớn gây ngập, ảnh hưởng giao thông tại Nghệ An.

Trên hệ thống quốc lộ, có 149 vị trí sạt taluy dương với tổng khối lượng đất đá khoảng 30.081m³; 9 vị trí sạt taluy âm với tổng chiều dài 138m. Ngoài ra, có 2 vị trí lún sụt, nứt mặt đường với tổng diện tích khoảng 293m².

Nghệ An còn nhiều điểm ngập trên đường tỉnh

Tại Nghệ An, mưa lớn gây ngập tại 7 vị trí. Điểm ngập trên QL48E đã được thông xe sau khi nước rút, các phương tiện có thể lưu thông bình thường.

Hiện còn 6 vị trí ngập trên các tuyến đường tỉnh, với độ sâu từ 0,4-2m, tập trung trên ĐT.541B, ĐT.534B và ĐT.544.

Các đơn vị quản lý đường bộ đã tổ chức đóng đường tại những vị trí nguy hiểm, bố trí lực lượng trực gác 24/24 giờ và hướng dẫn người dân lựa chọn lộ trình thay thế.

Nghệ An cũng ghi nhận thêm 6 vị trí sạt lở taluy dương, gồm một vị trí trên QL16 và 5 vị trí trên ĐT538. Các điểm này chưa gây ách tắc giao thông nhưng đang được theo dõi để xử lý khi cần thiết.

Tăng cường ứng trực, bảo đảm giao thông thông suốt

Tại khu vực do Khu Quản lý đường bộ I phụ trách, một số tuyến giao thông ở Thanh Hóa tiếp tục xuất hiện ngập cục bộ. Riêng QL1 có 7 vị trí ngập, độ sâu phổ biến 25-37cm; đường Hồ Chí Minh có 3 vị trí nước dâng từ 2-5cm.

Trên cao tốc Bắc - Nam phía Đông, một số vị trí cũng bị ảnh hưởng. Tại Km191+300, làn khẩn cấp và làn xe số 3 bị ngập 7-9cm; hầm chui dân sinh Xóm Dậm tại Km267+348 ngập khoảng 30cm.

Các đơn vị đã triển khai lực lượng tại hiện trường, căng dây cảnh báo, hướng dẫn phương tiện và theo dõi diễn biến mực nước. Một số vị trí sạt lở taluy, đất đá tràn rãnh và mặt đường tiếp tục được xử lý.

Theo Cục Đường bộ Việt Nam, đến thời điểm báo cáo, hệ thống quốc lộ và cao tốc do Cục trực tiếp quản lý không có vị trí nào bị tắc đường. Các đơn vị được yêu cầu tiếp tục duy trì trực ban phòng, chống thiên tai, theo dõi sát diễn biến mưa lũ và chủ động huy động nhân lực, vật tư, thiết bị để xử lý ngay các sự cố phát sinh.