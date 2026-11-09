Mưa lớn ở Thanh Hóa và Đà Nẵng, khẩn trương ứng phó

Hiện trên địa bàn xã Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa có 12/19 thôn bị ngập, nước tràn vào nhà dân. Ảnh: TTXVN phát

Chiều 9/11, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành công điện số 09 về việc tập trung ứng phó với mưa lớn trên địa bàn.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu các sở, ngành, đơn vị tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức theo dõi, cập nhật thường xuyên, liên tục để chủ động, kịp thời chỉ đạo triển khai các biện pháp ứng phó thiên tai sát diễn biến tình hình với tinh thần quyết liệt, không để bị động, bất ngờ trước mọi tình huống, đặt mục tiêu bảo đảm an toàn tính mạng nhân dân lên trên hết, trước hết.

Đồng thời tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện khẩn trương tổ chức kiểm tra, rà soát dân cư ở các khu vực nguy hiểm, nhất là khu vực ven sông, suối, khu vực có nguy cơ xảy ra ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất để chủ động di dời/sơ tán người dân đến nơi an toàn; đồng thời, hỗ trợ bảo đảm nhu cầu thiết yếu cho người dân ở nơi sơ tán đến, nhất là đối với các hộ nghèo, khó khăn, không để người dân thiếu lương thực, thực phẩm, nước uống; tuyệt đối không để người dân tại nơi sơ tán trở về nhà khi chưa bảo đảm an toàn.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu các địa phương, đơn vị sẵn sàng triển khai phương án đảm bảo an toàn cho các công trình đê điều, hồ đập, giao thông và hạ tầng quan trọng khác nhất là các vị trí xung yếu, công trình đang thi công dở dang; bố trí lực lượng thường trực để vận hành và sẵn sàng xử lý các tình huống có thể xảy ra ngay từ giờ đầu; kịp thời khắc phục các tuyến giao thông bị sạt lở, hư hỏng, bảo đảm giao thông thông suốt, nhất là các tuyến quốc lộ, trục giao thông chính.

Cũng như chủ động triển khai công tác tiêu úng cho diện tích sản xuất nông nghiệp, khu vực trũng thấp, khu đô thị và khu công nghiệp; chỉ đạo các lực lượng liên quan tổ chức tuần tra liên tục các trục tiêu, kênh tiêu, trường hợp có ách tắc dòng chảy phải tổ chức thanh thải ngay để đảm bảo không cản trở việc tiêu thoát nước.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo, hướng dẫn triển khai có hiệu quả công tác bảo đảm an toàn đê điều, hồ đập, thủy lợi, bảo vệ sản xuất nông nghiệp và nuôi trồng, khai thác thủy, hải sản. Chỉ đạo vận hành an toàn các hồ chứa thủy lợi và hệ thống liên hồ chứa trên lưu vực sông Mã, góp phần giảm lũ cho hạ du và an toàn hồ đập, không để xảy ra bị động bất ngờ. Sở Xây dựng chủ động rà soát, sẵn sàng triển khai công tác bảo đảm an toàn các công trình dân dụng, hoạt động xây dựng, bảo đảm an toàn giao thông trong thời gian xảy ra thiên tai.

Chiều 9/11, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Thanh Hóa đã phát đi Công điện số 26 gửi Chủ tịch UBND các xã, phường: Nông Cống, Thăng Bình, Trường Văn, Trung Chính, Thắng Lợi, Tượng Lĩnh, Quảng Chính, Tiên Trang, Quảng Yên, Quảng Ngọc, Ngọc Sơn, Các Sơn, Đông Sơn về việc tăng mức báo động III trên sông Yên tại trạm thủy văn Chuối; đồng thời, yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, phường tiếp tục triển khai ngay việc tuần tra canh gác đê và hộ đê theo các cấp báo động; tổ chức kiểm tra, rà soát và sẵn sàng triển khai phương án đảm bảo an toàn công trình đê điều, đặc biệt là các trọng điểm đê điều xung yếu, cống qua đê trên địa bàn cũng như chủ động triển khai phương án sơ tán dân sinh sống ở vùng bãi sông.

Theo bản tin dự báo của Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Thanh Hóa, đêm 8/11, sáng 9/11, khu vực tỉnh Thanh Hoá đã có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Lượng mưa đo được tại các điểm đo mưa tự động phổ biến ở khu vực đồng bằng ven biển và vùng núi phía Tây, Tây nam từ 50 - 150mm, các khu vực khác phổ biến từ 20 - 40mm.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường mạnh nên trong 24 đến 48 giờ tới, khu vực tỉnh Thanh Hoá tiếp tục có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và dông; tổng lượng mưa dự báo phổ biến ở mức 40 - 80mm, cục bộ có nơi trên 100mm; cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn (>100mm/3giờ).

Tình trạng này dẫn đến nguy cơ ngập lụt cao tại các vùng trũng thấp, ven sông suối và các khu đô thị; lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất ở các xã miền núi như Thiết Ống, Trung Hạ, Văn Phú, Cẩm Vân... Lũ quét, sạt lở, sụt lún đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng, tài sản của người dân; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế - xã hội, gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện.

Trong đó, riêng khu vực hồ Yên Mỹ (nằm trên địa phận các xã Thanh Kỳ, Công Chính, và phường Trúc Lâm) lượng mưa đo được là 457mm, cao nhất từ trước đến nay. Mưa lớn trong nhiều giờ khiến mực nước hồ dâng nhanh với tốc độ khoảng 10cm mỗi giờ đồng hồ. Do vậy, đơn vị quản lý hồ là Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Sông Chu đã phải tiến hành xả lũ từ 11giờ ngày 9/11 với lưu lượng 40 m3/giây, cho đến khi mực nước hồ về mực nước theo quy định.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Trung Bộ, do ảnh hưởng của một đợt gió mùa Đông Bắc mạnh kết hợp với trường gió Đông hoạt động mạnh dần nên từ ngày 09-11/11, trên địa bàn thành phố Đà Nẵng có khả năng xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng. Tổng lượng mưa phổ biến 150- 350mm, có nơi trên 450mm. Đề phòng mưa lớn cường suất 100mm/3.

Để chủ động ứng phó, Trưởng Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố Đà Nẵng đề nghị chủ các hồ thủy điện Đak Mi 4A, A Vương, Sông Bung 4, Sông Bung 2, Sông Tranh 2 theo dõi chặt chẽ tình hình diễn biến mưa lũ trên lưu vực và tổ chức vận hành các hồ thủy điện Đak Mi 4A, A Vương, Sông Bung 4, Sông Bung 2, Sông Tranh 2 đảm bảo theo quy định tại Khoản 2 Điều 8, Khoản 2 Điều 9, Điều 10, Khoản 2 Điều 11 Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn được ban hành kèm theo Quyết định số 2138/QĐ-TTg.

Đồng thời, chủ động phối hợp thực hiện nghiêm Chỉ thị số 39/CT-TTg ngày 30/10/2026 của Thủ tướng Chính phủ và Công văn số 11505/UBND-KT ngày 05/11/2026 của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng về vận hành các nhà máy thuỷ điện trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn.

Đối với các sở, ban, ngành và Chủ tịch UBND các xã, phường, đặc khu; thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, các tổ chức hội, đoàn thể thường xuyên theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo, cảnh báo thiên tai, kịp thời thông báo tình hình thiên tai đến nhân dân để chủ động ứng phó.

Tuyệt đối không lơ là, chủ quan, mất cảnh giác; nghiêm túc tổ chức trực ban, theo dõi, nắm chắc diễn biến của thiên tai; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, chủ động thực hiện ứng phó thiên tai, mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất để bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân, hạn chế thiệt hại và tuyệt đối không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống; kịp thời tổ chức khắc phục hậu quả, hỗ trợ thực phẩm, nhu yếu phẩm cho người dân bị ngập lụt sâu, sạt lở, chia cắt (nếu có).

Cùng với đó, rà soát lại phương án ứng phó mưa lũ, chủ động bố trí lực lượng, phương tiện, trang thiết bị, vật tư tại các địa bàn trọng điểm thường xuyên có nguy cơ bị ngập sâu, sạt lở, chia cắt để sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống. Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND thành phố trong công tác phòng, chống thiên tai của địa phương, đơn vị, nếu để xảy ra thiệt hại về người và tài sản trong phạm vi, lĩnh vực quản lý, phụ trách.

Thông báo cho chủ công trình đang xây dựng, chủ khu vực hầm lò, khai thác khoáng sản biết thông tin về thiên tai để chủ động có biện pháp bảo đảm an toàn. Chủ động triển khai công tác đảm bảo yêu cầu phòng, chống thiên tai trong quản lý, vận hành, sử dụng các khu khai thác khoáng sản, đô thị, du lịch, công nghiệp, di tích lịch sử; điểm du lịch, điểm dân cư nông thôn, công trình phòng, chống thiên tai, giao thông, điện lực, viễn thông và hạ tầng kỹ thuật…