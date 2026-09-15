Mưa lớn ở Thanh Hóa: Sơ tán 60 người trước nguy cơ nhà đổ từ sườn đồi

Mưa lớn kéo dài từ đêm 13/9 đến nay khiến nhiều khu vực tại tỉnh Thanh Hóa bị ngập cục bộ.

Ngôi nhà ở lưng chừng đồi thuộc khu phố Nam Sơn, phường Nghi Sơn bị sạt lở, có thể đổ sập xuống dãy nhà phía dưới bất cứ lúc nào. Ảnh: NDCC.

Sáng 15/9, trong lúc mưa lớn, 2 ngôi nhà nằm trên sườn đồi thuộc khu phố Nam Sơn, phường Nghi Sơn bị đổ nghiêng. Do phía dưới 2 ngôi nhà này là một dãy nhà dân khác, nếu xảy ra đổ sập, gạch đá sẽ đè xuống các hộ dân bên dưới.

Chiều cùng ngày, ông Cao Lương Ngọc, Chủ tịch UBND phường Nghi Sơn cho biết, phát hiện sự cố, chính quyền huy động lực lượng sơ tán 2 hộ dân có nhà bị sạt lở và 12 hộ dân ở dãy nhà phía dưới.

"Tổng cộng có 60 người được di dời đến nơi an toàn. Lực lượng chức năng giăng dây cảnh báo, phong tỏa và cử người túc trực, không để người dân đi vào khu vực nguy hiểm", ông Ngọc cho biết.

Mưa lớn có khả năng gây ra đợt lũ trên các sông. Ảnh: Ngọc Hưng.

Hiện trên địa bàn phường vẫn tiếp tục mưa. Do lối vào khu vực sạt lở là đường độc đạo và hẹp nên các lực lượng chưa thể đưa máy móc vào xử lý, hiện phải tiếp tục theo dõi diễn biến và báo cáo cấp trên để có phương án phù hợp.

Theo Đài khí tượng thủy văn tỉnh Thanh Hóa, mưa lớn kéo dài khiến lượng nước trong đất đã bão hòa.

Cơ quan này phát đi cảnh báo nguy cơ sạt lở đất rất cao tại 12 xã (như Phú Lệ, Cẩm Thạch, Vạn Xuân, Tân Thành, Trường Lâm...) và nguy cơ cao tại hơn 50 xã khác trên địa bàn tỉnh.

Lực lượng công an hỗ trợ người dân di chuyển tài sản đến nơi an toàn. Ảnh: CATH.

Cùng với nguy cơ sạt lở, trên các hệ thống sông của Thanh Hóa hầu hết các sông mực nước đang dâng, cảnh báo đợt mưa kéo dài đến hết ngày 17/9, có khả năng xảy ra một đợt lũ, mực nước đỉnh lũ tại các trạm thượng lưu sông Mã, thượng lưu sông Chu và sông Bưởi có khả năng lên mức báo động 1 đến mức báo động 2; các sông nhỏ hơn là sông Yên, sông Âm, sông Cầu Chày có khả năng từ mức báo động 2 đến báo động 3...

Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Thanh Hóa yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, phường gồm: Nông Cống, Thăng Bình, Trường Văn, Trung Chính, Thắng Lợi, Tượng Lĩnh, Quảng Chính, Tiên Trang, Quảng Yên, Quảng Ngọc, Ngọc Sơn, Các Sơn, Đông Sơn chủ động sơ tán dân khi nước sông Yên dâng cao.