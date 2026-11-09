Mưa lớn ở Quy Nhơn, di dời khẩn 29 hộ dân núi Một đến nơi an toàn

Mưa lớn xuất hiện từ chiều và tối 8.11, lực lượng chức năng phường Quy Nhơn lập rào chắn, cảnh báo nguy cơ sạt lở tại khu vực núi Một (Ảnh: UBND phường Quy Nhơn).

Sáng 9.11, trao đổi với Văn Hóa, ông Phan Tuấn Hoàng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND phường Quy Nhơn cho biết: Chiều và tối 8.11, Quy Nhơn xuất hiện mưa lớn, vì vậy các lực lượng đã nhanh chóng phối hợp, đi trực tiếp đến các khu dân cư có người sinh sống trong vùng sạt lở để tuyên truyền, vận động và hỗ trợ bà con nhân dân chuẩn bị sẵn sàng di dời đến nơi an toàn khi cần thiết.

Đáng chú ý, các lực lượng đã vận động di dời khẩn 29/30 hộ dân sống tại núi Một thuộc tổ dân phố 19 và 20 đến các điểm đã bố trí để tránh trú ẩn an toàn; một số hộ còn lại đi về nhà người thân ở tạm.

Các lực lượng phường Quy Nhơn đã vận động di dời khẩn 29/30 hộ dân sống tại núi Một thuộc tổ dân phố 19 và 20 đến các điểm đã bố trí để tránh trú ẩn an toàn (Ảnh: UBND phường Quy Nhơn).

Chính quyền địa phương cũng đặc biệt lưu ý các hộ dân sinh sống tại các khu vực trọng điểm có nguy cơ cao về ngập sâu, lũ quét và sạt lở đất cần tuyệt đối không chủ quan, lơ là.

Theo đó, các khu vực trọng điểm được rà soát bao gồm khu vực Núi Một (thuộc tổ dân phố 19 và 20), khu vực núi Bà Hỏa (thuộc tổ dân phố 16 và 17), khu vực Xóm Đăng và Xóm Đò (thuộc tổ dân phố 22) và khu vực Hải Minh (thuộc tổ dân phố 1).

UBND phường Quy Nhơn chỉ đạo các lực lượng chức năng và ban nhân dân các tổ dân phố khẩn trương lập danh sách các hộ cần sơ tán, thông tin trực tiếp đến từng hộ gia đình, nhất là các đối tượng yếu thế như người cao tuổi, trẻ em và người khuyết tật để chủ động phòng tránh.

Để đảm bảo công tác di dời diễn ra nhanh chóng và an toàn, UBND phường Quy Nhơn đã bố trí cụ thể các địa điểm sơ tán tập trung tại trụ sở các tổ dân phố (Ảnh: UBND phường Quy Nhơn).

Theo ông Phan Tuấn Hoàng, để đảm bảo công tác di dời diễn ra nhanh chóng và an toàn, UBND phường đã bố trí cụ thể các địa điểm sơ tán tập trung tại trụ sở các tổ dân phố.

Cụ thể, khu vực núi Một sơ tán tại trụ sở tổ dân phố 19 (số 1123 Trần Hưng Đạo) và trụ sở tổ dân phố 20 (số 930/3 Trần Hưng Đạo và số 16 Tháp Đôi); khu vực núi Bà Hỏa sơ tán tại trụ sở tổ dân phố 16 (số 107/21 Nguyễn Chích và số 130 Nguyễn Thái Học) và trụ sở tổ dân phố 17 (số 939 Trần Hưng Đạo); khu vực Xóm Đăng, Xóm Đò sơ tán tại trụ sở tổ dân phố 22 (đường số 9, khu đô thị An Phú Thịnh); và khu vực Hải Minh sơ tán tại trụ sở tổ dân phố 1.

UBND phường kêu gọi toàn thể nhân dân thường xuyên theo dõi các bản tin dự báo thời tiết, chủ động chằng chống nhà cửa, di dời tài sản có giá trị và thiết bị điện đến nơi cao ráo.

Khi có yêu cầu hoặc nhận thấy khu vực sinh sống không đảm bảo an toàn, bà con hãy sẵn sàng di dời ngay lập tức đến các địa điểm sơ tán tập trung đã được chuẩn bị, tuyệt đối không chờ đợi nước lên cao hay sự cố xảy ra mới di dời.

Ông Phan Tuấn Hoàng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND phường Quy Nhơn cùng lực lượng chức năng vận động người dân khu vực núi Một sơ tán đến nơi an toàn (Ảnh: UBND phường Quy Nhơn)

Đồng thời, người dân cần chuẩn bị sẵn sàng lương thực, nước uống, thuốc men, tuyệt đối không đi qua các tuyến đường ngập sâu, nước chảy xiết hoặc khu vực đã cắm biển cảnh báo.

Trước đó, chiều 8.11, ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đã chủ trì cuộc họp triển khai công tác ứng phó với đợt mưa lũ lớn dự báo diễn ra từ ngày 9 - 12.11.

Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Gia Lai, từ ngày 9 đến 12.11, khu vực phía Đông tỉnh có mưa vừa, mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến từ 50 đến 200 mm, có nơi trên 250 mm. Đợt mưa này tiềm ẩn nguy cơ ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất tại nhiều địa phương.

Đáng chú ý, lưu vực sông Lại Giang được cảnh báo nguy cơ ngập lụt cao; lũ có khả năng lên từ ngày 9.11, đạt đỉnh trong khoảng ngày 10 đến 11-11 và có thể duy trì đến ngày 12.11.

Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai nhấn mạnh, tình hình mưa lũ dự báo sẽ diễn biến phức tạp trong các ngày tới, nguy cơ gây ngập lụt diện rộng vùng trũng thấp, sạt lở đất tại các khu vực xung yếu.

Đội áo mưa trong đêm, các lực lượng phường Quy Nhơn khẩn trương nắm bắt tình hình, vận động di dời người dân sống trong vùng có nguy cơ sạt đến nơi an toàn (Ảnh: UBND phường Quy Nhơn).

Vì vậy, toàn hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, khẩn trương thực hiện nghiêm túc các biện pháp ứng phó theo phương châm “4 tại chỗ”.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai cũng chỉ đạo các ngành, địa phương bám sát địa bàn, chủ động nắm tình hình, triển khai ngay phương án di dời người dân khỏi các khu vực có nguy cơ cao ngập sâu, sạt lở đất, nhất là tại các lưu vực sông suối, khu vực đồi núi, trũng thấp.

Bên cạnh đó, các lực lượng chức năng phải phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương chuẩn bị đầy đủ lương thực, nhu yếu phẩm tại những nơi sơ tán để đón người dân khi có lệnh.