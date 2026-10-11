Mưa lớn ở phía Đông tỉnh Gia Lai, có nơi vượt 190 mm

Theo bản tin dự báo của cơ quan khí tượng tỉnh Gia Lai, tổng lượng mưa đo được từ 20 giờ ngày 9-10 đến 20 giờ ngày 10-10 tại khu vực phía Đông tỉnh phổ biến 40-80 mm, có nơi trên 130 mm.

Một số nơi ghi nhận lượng mưa lớn như: Hồ Diêm Tiêu 191,4 mm, An Quang 178,9 mm và Phù Mỹ 165,8 mm.

Khu vực phía Đông tỉnh Gia Lai tiếp tục có mưa lớn trong ngày 11-10. Ảnh: Phương Vi

Dự báo từ đêm 10-10 đến đêm 11-10, khu vực phía Đông tỉnh tiếp tục có mưa vừa đến mưa to và giông, cục bộ có nơi mưa rất to, lượng mưa phổ biến 30-80 mm, có nơi trên 100 mm. Khu vực phía Tây và giữa tỉnh có mưa rào, giông, cục bộ có nơi mưa to, lượng mưa phổ biến 10-30 mm, có nơi trên 50 mm. Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ xảy ra mưa có cường độ lớn trong thời gian ngắn.

Tại các khu vực Cát Tiến, An Lão, Hoài Ân, Hoài Nhơn, Phù Mỹ, Phù Cát và Vĩnh Thạnh, tổng lượng mưa dự báo từ đêm 10-10 đến đêm 11-10 ở mức 40-80 mm, có nơi trên 100 mm. Các khu vực Tuy Phước, Vân Canh, An Nhơn, Tây Sơn và Quy Nhơn có lượng mưa phổ biến 30-60 mm, có nơi trên 80 mm.

Từ đêm 11-10 đến đêm 12-10, mưa lớn trên địa bàn tỉnh có xu hướng giảm dần. Lượng mưa phổ biến 10-30 mm, có nơi trên 50 mm, kèm mưa giông. Từ đêm 12-10, toàn tỉnh tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, lượng mưa phổ biến 10-30 mm, có nơi trên 50 mm.

Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn được cảnh báo ở cấp 1.

Trước diễn biến thời tiết trên, người dân cần đề phòng ngập úng tại các vùng trũng thấp, sạt lở đất ở khu vực có địa hình dốc, nền địa chất yếu. Mưa giông có thể kèm theo lốc, sét và gió mạnh, gây tốc mái nhà, gãy đổ cây cối, ảnh hưởng đến người và vật nuôi.

Các cơ quan, đơn vị và người dân cần theo dõi chặt chẽ những bản tin dự báo, cảnh báo tiếp theo, chủ động triển khai các biện pháp phòng tránh, bảo đảm an toàn về người và tài sản.