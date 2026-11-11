Mưa lớn ở Nha Trang, nhiều cây xanh bật gốc ngã đổ

Cây xanh bật gốc, ngã đổ trên đường Bạch Đằng, phường Nha Trang. Ảnh: X.N

Sáng 11/11, trời mưa lớn, gió mạnh khiến cây xanh bật gốc, đổ xuống đường Bạch Đằng ở phường Nha Trang. Sự cố không gây thương vong về người, song cây ngã đổ nằm chắn ngang đường khiến giao thông qua khu vực bị ùn tắc.

Lực lượng chức năng được huy động đến để cắt gọn, dọn dẹp hiện trường, nhằm giảm thiểu tình trạng ùn tắc giao thông.

Những ngày qua, nhiều cây xanh trên các tuyến đường Trần Phú, Hoàng Diệu, Thái Nguyên..., ở Nha Trang cũng bị mưa lớn kèm gió quật ngã đổ... Trụ điện ở đường Mê Linh đổ ngã, dây điện xà xuống đường, hôm 10/11, tiềm ẩn nguy hiểm.

Cây xanh đổ ngã trên đường Thái Nguyên. Ảnh: X.N

Theo Công ty CP Môi trường và Đô thị Nha Trang, đơn vị đã điều động nhân lực, phương tiện đến hiện trường để cắt hạ cây xanh, thu dọn cành lá, giải phóng mặt bằng. Đồng thời, công ty yêu cầu lực lượng túc trực 100% quân số để kịp thời ứng phó với tình hình thời tiết diễn biến phức tạp.

Công nhân môi trường cũng được giao khảo sát những tuyến đường có cây xanh có dấu hiệu nghiêng, bật gốc để kịp thời gia cố, chèn chống, tránh gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Đắk Lắk: Mưa lớn khiến mực nước nhiều sông dâng cao gây ngập lụt

Ngày 11/11, UBND xã Tuy An Tây cho biết, ngày 10/11 trên địa bàn xảy ra trận mưa lớn khiến nước trên sông Kỳ Lộ dâng cao, ảnh hưởng đến một số trường học nằm ở khu vực trũng thấp.

Một khu vực ở xã Tuy An Tây bị ngập. Ảnh: TAT

Trước nguy cơ ngập lụt, chính quyền xã đã yêu cầu Trường THCS&THPT Nguyễn Viết Xuân, Trường Mầm non Tuy An Tây và phân hiệu 1 Trường Tiểu học và THCS Nguyễn Hoa cho học sinh nghỉ học nhằm đảm bảo an toàn.

Đến sáng 11/11, lượng mưa trên địa bàn đã giảm, nhưng chính quyền xã vẫn khuyến cáo người dân tuyệt đối không đi qua những đoạn đường bị nước dâng cao, chia cắt.

Tại xã Đồng Xuân, mực nước trên các sông Kỳ Lộ, sông Cô và sông Trà Bương đang lên, khiến nhiều khu vực trũng thấp có nguy cơ bị ngập.

Ông Nguyễn Ngọc Tuấn - Chủ tịch UBND xã Đồng Xuân cho biết trước mắt, địa phương đã cho học sinh của 2 trường nghỉ học để đảm bảo an toàn.

Hiện khu vực xã Đồng Xuân vẫn mưa khá lớn. Chính quyền địa phương đang khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó, bố trí lực lượng tại những vị trí xung yếu, sẵn sàng xử lý các tình huống phát sinh khi mực nước tiếp tục dâng cao.

Cơ quan chức năng cũng khuyến cáo người dân không lưu thông trên các tuyến quốc lộ 19C, đoạn Km50+600 đến Km50+750, thuộc thôn Long Thạch, xã Đồng Xuân.

Đường ĐT647 – Cầu Suối Trăng, đoạn Km13+000 đến Km13+200, thuộc khu vực thôn Kỳ Lộ, xã Phú Mỡ; Đường liên thôn Lãnh Vân – Hà Rai, thuộc xã Xuân Lãnh.

Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực miền núi và ngập lụt cục bộ ở các vùng trũng thấp ven sông, suối thuộc các xã Xuân Lãnh, Đồng Xuân, Phú Mỡ, Tuy An Bắc, Hòa Mỹ, Hòa Thịnh, Tây Hòa và các phường Đông Hòa, Phú Yên.

Xuân Ngọc