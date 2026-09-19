Mưa lớn ở Nghệ An, Hà Tĩnh kéo dài đến khi nào?

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 19/9, khu vực từ Nghệ An đến Quảng Trị có mưa to đến rất to. Lượng mưa tính từ 7h đến 15h cùng ngày có nơi trên 140mm, trong đó TP Vinh (Nghệ An) ghi nhận tới 399mm. Cụ thể, lượng mưa tại Hồ Xuân Hoa (Hà Tĩnh) là 157,2mm, Đồng Hới (Quảng Trị) 146,6mm và TP Vinh lên tới 399mm...

Dự báo từ chiều tối 19/9 đến sáng 20/9, khu vực từ Nghệ An đến Hà Tĩnh tiếp tục có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 40-80mm, riêng khu vực phía Đông có nơi trên 200mm.

Mưa lớn gây ngập tại thành phố Vinh, Nghệ An ngày hôm nay (19/9).

Khu vực từ Quảng Trị đến TP Huế có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, lượng mưa phổ biến 20-50mm, cục bộ có nơi trên 100mm. Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ xảy ra mưa có cường độ lớn trên 100mm trong 3 giờ.

Ngoài ra, từ chiều tối 19/9 đến ngày 20/9, Nam Bộ và Lâm Đồng có mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to với lượng mưa 20-40mm, có nơi trên 100mm. Thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm.

Các khu vực khác ở duyên hải Nam Trung Bộ và cao nguyên Trung Bộ có mưa rào, rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa 15-30mm, có nơi trên 80mm. Trong mưa dông, người dân cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Theo dự báo, ngày 20/9, mưa lớn tại khu vực từ Nghệ An đến TP Huế sẽ giảm dần.

Trước diễn biến mưa lớn, ghi nhận vào trưa 19/9, nhiều tuyến phố tại các phường Thành Vinh, Vinh Hưng, Vinh Lộc (Nghệ An) bị ngập nặng. Các tuyến đường Hồng Bàng, Duy Tân, Nguyễn Văn Cừ, đường 72m, Đại lộ Lê Nin, Hoàng Nghĩa Lương… đều xuất hiện tình trạng ngập.

Nước ngập khiến việc di chuyển của các phương tiện gặp nhiều khó khăn. Trên đường Hoàng Nghĩa Lương, đoạn qua chung cư Tecco Green View 2 nước cũng đã ngập phủ kín đường.

Nước ngập sâu và lan rộng vào các con ngõ nhỏ kết nối với tuyến đường.

Tại khu vực chung cư Tecco Green View 2, nước mưa chảy vào tầng hầm, gây khó khăn cho việc đi lại, đồng thời ảnh hưởng đến công tác bảo đảm an toàn cho các phương tiện. Video: Duy Linh

Nước đã ngập kín san phẳng cả lối đi vào tầng hầm chung cư Tecco Green View 2.