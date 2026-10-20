Mưa lớn ở Nam Bộ kéo dài đến khi nào?

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đêm qua và sáng nay (20/10), ở khu vực từ phía Nam tỉnh Quảng Trị đến Tp. Đà Nẵng, phía Đông tỉnh Đắk Lắk, tỉnh Khánh Hòa, tỉnh Lâm Đồng và khu vực Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 19/10 đến 08 giờ ngày 20/10 có nơi trên 50mm như các trạm: Phước Cát 2 - Cát Tiên (Lâm Đồng) 112.4mm, Bom Bo (Đồng Nai) 57.2mm, Phong Thạnh Đông (Cà Mau) 51.8mm,…

Mưa dông ở Nam Bộ sẽ kết thúc khi rãnh áp thấp suy yếu vào 21-22/10. Ảnh: PV

Dự báo: ngày và đêm 20/10, khu vực phía Đông các tỉnh từ Gia Lai đến Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng và khu vực Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm (thời gian mưa tập trung vào chiều và tối).

Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ dự báo, ngày 20/10, các tỉnh, thành ở Nam bộ tiếp tục có mưa, tập trung nhiều vào chiều và tối. Riêng TP.HCM, người dân cần lưu ý nguy cơ mưa lớn vào giờ tan tầm, có thể gây ngập cục bộ tại một số khu vực.

Nguyên nhân gây mưa là rãnh áp thấp có trục đi qua Nam Bộ. Theo nhận định của Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, mưa tại TP.HCM và Nam Bộ có xu hướng giảm dần từ khoảng ngày 21 đến 22/10 khi rãnh áp thấp suy yếu.

Trên biển, ngày và đêm 20/10, vùng biển từ Đắk Lắk đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan, khu vực giữa và Nam Biển Đông, bao gồm vùng biển Trường Sa, tiếp tục có mưa rào và dông rải rác.

Trong mưa dông, nguy cơ cao xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7-8, sóng biển cao trên 2m. Tàu thuyền hoạt động tại những vùng biển này cần theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, chủ động triển khai biện pháp phòng tránh nhằm bảo đảm an toàn.