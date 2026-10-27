Mưa lớn ở miền Trung sắp lan ra miền Bắc những ngày tới

Cao điểm mưa lớn ở Trung Bộ từ chiều tối nay

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày hôm nay (27/10), khu vực từ Thanh Hoá đến Tp. Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Lượng mưa tính từ 7 giờ đến 15 giờ ngày 27/10 có nơi trên 80mm như các trạm: Hoàng Mai (Nghệ An) 126.0mm, Nông trường 15 (Nghệ An) 85mm,…

Từ chiều tối 27/10 đến ngày 29/10, khu vực từ Hà Tĩnh đến Tp. Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 60-130mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 250mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn (>100mm/3h).

Trung Bộ bước vào cao điểm mưa lớn từ chiều tối nay. Ảnh: T.A

Ngoài ra, từ chiều tối 27/10 đến ngày 28/10, khu vực Thanh Hóa, Nghệ An, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa phổ biến 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 60mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Từ đêm 29/10, mưa lớn trên khu vực từ Hà Tĩnh đến Tp. Đà Nẵng có khả năng giảm dần.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá: cấp 1. Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc (thông tin cảnh báo khu vực nguy cơ lũ quét, sạt lở đất thời gian thực được cung cấp trực tuyến trên trang thông tin điện tử của Cục Khí tượng Thủy văn tại địa chỉ: https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn và trong bản tin riêng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất).

Hà Nội sắp chuyển mưa rào và dông rải rác

Về diễn biến thời tiết khu vực Hà Nội, Đài Khí tượng Thủy văn Bắc Bộ cho biết, từ đêm 28 đến ngày 30/10, áp cao lục địa có cường độ ổn định sau suy yếu, ngày 29, 30/10 kết hợp nhiễu động đới gió Đông mực 1500m, Hà Nội có mưa rào và dông rải rác; riêng đêm 28/10 có mưa vài nơi, gió Đông Nam cấp 2.

Thời tiết khu vực Hà Nội 10 ngày tới.

Khoảng ngày 31/10, trên địa bàn thành phố Hà Nội có khả năng hình thành rãnh áp thấp có trục ở khoảng 25 - 28 độ Vĩ Bắc, sau bị nén bởi áp cao lạnh lục địa ở phía Bắc. khoảng chiều tối 1/11, do ảnh hưởng của áp cao lục địa tăng cường, Hà Nội trời nhiều mây, có mưa vài nơi.

Bước sang ngày 1, 2/11, thành phố dự kiến có mưa rào rải rác, gió Đông Bắc cấp 2 - 3. Từ ngày 3/11, áp cao lục địa có cường độ ổn định và suy yếu dần, thời tiết tại Hà Nội đêm không mưa, ngày nắng, gió Đông Bắc cấp 2.

Đài Khí tượng Thủy văn Bắc Bộ cảnh báo, những ngày có dông, trong mưa cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Khả năng tác động đến môi trường, điều kiện sống, cơ sở hạ tầng, các hoạt động kinh tế-xã hội.

Mưa, mưa rào ảnh hưởng đến các hoạt động ngoài trời và tham gia giao thông. Lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng, có nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng con người.

Dự báo thời tiết các khu vực từ đêm 27/10 đến ngày 29/10

Bắc Bộ: có mưa rào và dông vài nơi; riêng khu vực đồng bằng Bắc Bộ ngày 29/10 có mưa rào và dông rải rác.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Tp. Đà Nẵng; phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa: có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; riêng khu vực từ Hà Tĩnh đến Tp. Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to.

Các khu vực khác: chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng; riêng Nam Bộ và tỉnh Lâm Đồng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhận định thời tiết từ đêm 29/10 đến ngày 06/11

Bắc Bộ: có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù; riêng khu vực Đông Bắc Bộ từ đêm 29-30/10 có mưa rào và dông rải rác.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Tp. Huế và phía Bắc khu vực duyên hải Nam Trung Bộ: từ ngày 29-30/10 và từ ngày 03-06/11 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; riêng khu vực từ Hà Tĩnh đến Tp. Đà Nẵng ngày 29/10 có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to.

Các khu vực khác: có mưa rào và dông vài nơi; riêng khu vực Nam Bộ và tỉnh Lâm Đồng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.