Mưa lớn ở miền Trung, khẩn trương di dời dân, chốt chặn các điểm nguy hiểm

Đà Nẵng: Dọn cây đổ, giữ an toàn giao thông và an toàn điện

Sáng 10/11, phóng viên Người Đưa Tin đã có mặt ở nhiều tuyến phố ở Đà Nẵng ghi nhận tình hình. Mưa lớn kèm gió mạnh từ tối 9/11 đến sáng 10/11 khiến cây xanh trên nhiều tuyến đường tại Đà Nẵng bị bật gốc, gãy cành, chắn ngang mặt đường, ảnh hưởng việc đi lại của người dân.

Tại phường Sơn Trà, ông Đinh Vui, Chủ tịch UBND phường, thông tin, địa phương ghi nhận nhiều trường hợp cây ngã đổ trong khu dân cư. Đáng chú ý, cây tại số 46 đường Nại Hiên Đông 16, thuộc tổ dân phố Nại Hưng 7, đổ đè lên xe và đường dây điện.

Cây xanh bị bật gốc trên nhiều tuyến phố ở Đà Nẵng.

Các vị trí khác gồm ngã tư Phan Bá Vành – Ngô Thị Hiệu, trước số nhà 99 đường Nguyễn Lâm, số 120 đường Lý Tử Tấn, số 120 và 148 đường Hà Tông Huân, cây đổ gây cản trở giao thông, có nguy cơ làm đứt dây điện.

Tại số 1 đường Trần Quang Khải, thuộc tổ dân phố Thành Vinh 4, một cây phượng cũng bị ngã đổ. Trong khi đó, chung cư S2 trên đường Nguyễn Trực xảy ra sự cố nổ bình điện.

Ông Vui cho hay, lực lượng chức năng phường đã kiểm tra, huy động lực lượng xử lý cây đổ, giải phóng các tuyến đường; đồng thời phối hợp ngành điện kiểm tra, khắc phục sự cố, bảo đảm an toàn cho người dân.

Tại phường An Hải, ông Hoàng Công Thanh, Chủ tịch UBND phường, thông tin, cây xanh ngã đổ tại đường Hồ Nghinh, ngã ba Hoàng Bích Sơn – Phạm Văn Đồng và một số khu vực lân cận. Các lực lượng phối hợp kiểm tra hiện trường, thu dọn cây, cành gãy để sớm giải phóng mặt đường.

Cây xanh đổ ngã, ngành chức năng khuyến cáo người dân không tiếp cận các khu vực này để phòng ngừa nguy hiểm.

Ở phường Hải Châu, cây đổ được ghi nhận tại khu vực số 67 đường Nguyễn Văn Tố. Người dân chụp ảnh hiện trường, gửi thông tin đến đơn vị môi trường đô thị Hải Châu, đề nghị hỗ trợ xử lý.

Bà Nguyễn Thị Quỳnh Diễm, Giám đốc Công ty Công viên - Cây xanh Đà Nẵng, thông tin, các đơn vị đang phối hợp rà soát, cắt tỉa, di chuyển cây ngã đổ, ưu tiên những vị trí ảnh hưởng trực tiếp đến giao thông và an toàn điện.

Trong điều kiện thời tiết còn bất lợi, bà Diễm khuyến cáo người dân chú ý quan sát khi đi đường, hạn chế đi qua khu vực có cây nghiêng, cành gãy hoặc nơi lực lượng chức năng đang thu dọn. Cây đổ vướng đường dây điện cần được khoanh vùng, phối hợp với ngành điện kiểm tra, xử lý để bảo đảm an toàn.

Người dân không tự ý tiếp cận, nâng hoặc di chuyển cây đổ có liên quan đến đường dây điện; không đến gần dây điện bị đứt hoặc có dấu hiệu mất an toàn. Khi phát hiện cây nghiêng, gãy cành, ngã đổ hay sự cố điện, cần kịp thời thông báo cho chính quyền địa phương hoặc đơn vị chức năng để được hỗ trợ xử lý.

Quảng Ngãi: Chốt chặn cầu tràn Thạch Nham, cảnh báo an toàn tới người dân

Tại Quảng Ngãi, trước diễn biến phức tạp của thời tiết, chính quyền các cấp của tỉnh đã chủ động lên phương án ứng phó.

Trao đổi với Người Đưa Tin, ông Lê Văn Vin, Bí thư Đảng ủy xã Sơn Hạ, cho biết, nước đã tràn qua mặt cầu Thạch Nham, làm gián đoạn giao thông trên tuyến đường nối khu vực Trà Giang với Sơn Hạ. Chính quyền địa phương đã đặt biển cảnh báo, dựng rào chắn và bố trí lực lượng ứng trực tại hai đầu cầu để ngăn người dân và phương tiện đi vào đoạn đường ngập nước.

"Trong thời gian chốt chặn, người dân cần lựa chọn tuyến đường khác, chấp hành biển cảnh báo và hướng dẫn của lực lượng chức năng, không tự ý vượt rào chắn khi nước còn tràn qua mặt cầu", ông Vin nhấn mạnh.

Cơ quan chức năng lập chốt chặn không để người dân đi qua cầu ngập.

Cùng ngày, tại xã Măng Bút, lực lượng quân sự địa phương cũng triển khai cắm biển cảnh báo tại các vị trí ta luy có nguy cơ sạt lở; đồng thời giăng dây, chốt chặn các cầu tràn có nước dâng cao, dòng chảy xiết.

Xã Măng Bút cắm biển cảnh báo, giăng dây các cầu tràn có nước dâng cao, dòng chảy xiết.

Tại xã Ba Vì, ông Thành Minh Thuận, Chủ tịch UBND xã Ba Vì, cho biết, sáng 10/11, Ban Chỉ huy quân sự xã Ba Vì phối hợp với các lực lượng tại chỗ tổ chức tuyên truyền, vận động và hỗ trợ người dân di dời khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở đến nơi an toàn.

Các lực lượng đã vận động, di dời 11 hộ với 39/47 nhân khẩu đến tránh trú tại Nhà văn hóa thôn Nước Lầy. Số nhân khẩu còn lại tiếp tục được rà soát, vận động di chuyển đến nơi an toàn. Quá trình di dời được triển khai khẩn trương, bảo đảm an toàn, thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự chủ động của lực lượng quân sự cơ sở trong công tác phòng, chống thiên tai, góp phần hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản của nhân dân.

Xã Ba Vì di dời dân tránh trú an toàn.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Quảng Ngãi, từ ngày 10 đến 12/11, khu vực phía đông và vùng núi cao của tỉnh tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Lượng mưa ở khu vực phía đông phổ biến 150-250 mm, có nơi trên 300 mm. Mưa lớn làm tăng nguy cơ ngập lụt ở vùng trũng thấp, lũ quét và sạt lở đất ở khu vực miền núi, sườn dốc. Trên vùng biển Quảng Ngãi, gồm đặc khu Lý Sơn, gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8, sóng cao 2,5-4,5 m, biển động mạnh.

Gia Lai: Sơ tán dân khỏi khu vực sạt lở ở chân núi, đưa tàu thuyền vào nơi tránh trú

Tại tỉnh Gia Lai, trong đợt mưa kéo dài từ 9-12/11, khu vực phía Đông tỉnh được dự báo đón lượng mưa lớn nhất. Theo cơ quan khí tượng thủy văn tỉnh, tổng lượng mưa phổ biến ở khu vực phía Đông tỉnh là 150-300mm, có nơi trên 400mm; cần đề phòng mưa cường độ lớn trong thời gian ngắn gây ngập sâu, lũ quét và sạt lở đất. Trước tình hình đó, lãnh đạo tỉnh đã có chỉ đạo các xã, phường, các sở ngành, đơn vị liên quan khẩn trương phương án ứng phó với thiên tai.

Theo ghi nhận của PV Người Đưa Tin, từ ngày 9/11, các địa phương ven biển phía Đông tỉnh Gia Lai đã khẩn trương công tác ứng phó, trong đó ưu tiên di dời dân.

Trong đổi với PV, ông Nguyễn Ngọc Thạch, Phó trưởng phòng Kinh tế - hạ tầng xã Cát Tiến, cho hay, hiện công tác kiểm tra, di dời dân ở các khu vực nguy hiểm, sạt lở đã hoàn tất. Ban chỉ huy phòng thủ dân sự xã đã yêu cầu các ngành, các cấp cùng 10 thôn trên địa bàn xã thực hiện ngay nhiệm vụ ứng phó theo phương châm "4 tại chỗ"- chỉ huy, lực lượng, cơ sở vật chất và hậu cần tại chỗ.

Vận động di dời người dân ở khu vực sạt lở núi Cấm, xã Cát Tiến tới các nhà kiên cố ở khu vực tái định cư gần đó.

"Xã đã rà soát phương án sơ tán ở khu vực sạt lở núi Cấm, khu triều cường thôn Trung Lương, ưu tiên sơ tán dân tại chỗ đến nhà kiên cố và không để dân ở lại nhà đơn sơ. Lực lượng xung kích có mặt tại các điểm nước tràn như trần đê Tân Tiến, ĐT.639 đoạn cầu Bane Nhượng, cống 3 sào... để hướng dẫn giao thông. Đồng thời, xã chỉ đạo chằng chống nhà cửa, trụ sở, trường học, trạm y tế", ông Thạch nói.

Cùng với đó, xã đã thông báo cho gia đình các chủ tàu cá đưa thuyền vào neo đậu, tránh trú an toàn ở khu vực cảng cá Đề Gi, cảng cá Quy Nhơn.

Trong khi đó, tại phường Quy Nhơn, công tác di dời dân khẩn trương được triển khai. 30 hộ dân ở khu vực sườn Núi Một (tổ 19 và 20) với 122 nhân khẩu đã được bố trí đến nơi an toàn.

Chính quyền phường Quy Nhơn di dời người dân khỏi khu vực sạt lở Núi Một.

Theo ông Phan Tuấn Hoàng, Phó Chủ tịch UBND phường Quy Nhơn, cùng với công tác di dời, lực lượng chức năng trực đêm 24/24, tuần tra và bảo vệ tài sản của người dân. Tại khu vực được bố trí cho các hộ dân, chính quyền chuẩn bị thêm thực phẩm, nhu yếu phẩm, chăn chiếu, mùng màn cho người dân.

Từ tối 9/11 đến sáng ngày 10/11, mưa lớn kèm gió mạnh bao trùm nhiều tỉnh, thành khu vực miền Trung. Theo dự báo, đợt mưa này kéo dài đến hết ngày 12/11, kèm theo gió Đông Bắc mạnh dần trên biển. Trước tình hình đó, từ ngày 7/11, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công điện số 73/CĐ-TTg về chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất ở khu vực này. Thực hiện chỉ đạo từ công điện, các địa phương khẩn trương lên phương án ứng phó với phương châm "4 tại chỗ", ứng phó từ sớm, từ xa.